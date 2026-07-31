Chính trị Tiếp sức lực lượng tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ Đoàn công tác của Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Lâm Đồng vừa đến thăm hỏi, động viên và tặng quà Tổ công tác đang thực hiện nhiệm vụ thu nhận mẫu sinh phẩm ADN, số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ trong Chiến dịch 500 ngày đêm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận (xã Hồng Sơn).

Đoàn công tác thắp hương tưởng niệm các liệt sĩ trong hành trình tìm lại danh tính.

Đoàn công tác do Đại tá Dương Công Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Lâm Đồng làm trưởng đoàn.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận, Tổ công tác đang khẩn trương thực hiện việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN và số hóa thông tin liên quan đến hài cốt liệt sĩ. Đây là những nhiệm vụ quan trọng trong Chiến dịch 500 ngày đêm “Đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, góp phần từng bước làm rõ thông tin, danh tính những người đã hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thăm hỏi, động viên Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ, Đại tá Dương Công Hiệp ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, khẩn trương của cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tham gia. Đồng thời, mong muốn các lực lượng tiếp tục phát huy tinh thần “Vượt nắng, thắng mưa”, phối hợp chặt chẽ, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần sớm xác định danh tính các liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và đồng đội.

Những phần quà nghĩa tình tiếp thêm động lực cho Tổ công tác đang thực hiện nhiệm vụ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận.

Dịp này, nhằm kịp thời động viên và hỗ trợ điều kiện sinh hoạt cho Tổ công tác, Hội CCB tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị đã trao tặng 17 triệu đồng tiền mặt, cùng nhiều nhu yếu phẩm như 50 kg gạo, 60 lít nước mắm, 100 kg thanh long, thanh long đỏ sấy khô, nước khoáng và cá khô.

Đại diện Tổ công tác trân trọng cảm ơn sự quan tâm, động viên kịp thời của Hội CCB tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị phối hợp. Những phần quà thiết thực, thấm đượm nghĩa tình đồng đội là nguồn động viên để cán bộ, chiến sĩ trong Tổ công tác khắc phục khó khăn, tiếp tục nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận có gần 9.000 mộ liệt sĩ, trong đó hơn 3.400 phần mộ chưa xác định được thông tin.

Được biết, để góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, Hội CCB tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục lan tỏa phong trào “Cựu chiến binh cung cấp thông tin, đi tìm đồng đội”; kêu gọi cán bộ, hội viên CCB, cựu quân nhân và các tầng lớp nhân dân tích cực tuyên truyền, vận động, cung cấp thông tin liên quan đến liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nơi an táng.