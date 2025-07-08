Chính trị Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới Đây là một trong những lưu ý của đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng trong buổi làm việc với xã Đông Giang vào chiều ngày 7/8, về công tác vận hành bộ máy chính quyền địa phương cấp xã và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Đông Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Tham dự buổi làm việc còn có đại diện lãnh đạo các sở: Nội vụ, Tuyên giáo và Dân vận, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Sau khi đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đông Giang đã tập trung nâng cao chất lượng hoạt động. Niêm yết công khai thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các công chức.

Trung tâm đã tiếp nhận vào hệ thống phần mềm một cửa điện tử tỉnh 171 hồ sơ, trong đó 112 hồ sơ nhận trực tiếp và 59 hồ sơ nhận trực tuyến. Số hồ sơ giải quyết và trả kết quả đúng, trước hạn là 169/169 hồ sơ, đạt 100%; còn 2 hồ sơ đang trong thời gian giải quyết theo quy định.

UBND xã cũng đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính và Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2025.

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2025 – 2030 được Ban Thường vụ Đảng ủy tập trung lãnh đạo. Trong đó kịp thời ban hành Chương trình hành động để triển khai Nghị quyết Đại hội, các quy chế, quy định, kế hoạch được lãnh đạo triển khai đồng bộ, phân công cụ thể cho từng tổ chức, cơ quan, đơn vị. Hiện toàn Đảng bộ có 324 đảng viên thuộc 15 cơ sở Đảng.

Tuy nhiên, theo báo cáo của lãnh đạo xã Đông Giang, hiện xã còn gặp một số khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đó là địa bàn rộng, nhiều vùng xa hẻo lánh, dữ liệu chưa đầy đủ nên công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực kinh tế còn khó khăn, bất cập.

Bên cạnh đó, biên chế chưa bố trí đủ theo phương án, một số kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực khác nhau, trình độ chuyên ngành chưa phù hợp. Nhiều khu vực chưa được phủ sóng mạng di động. Nhiều trường hợp thông tin trùng lặp khi tra cứu thủ tục hành chính. Người dân chưa tự thực hiện được việc nộp hồ sơ trực tuyến, đa số không có tài khoản ngân hàng để thanh toán phí, lệ phí hoặc hoàn phí…

Tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn công tác đã chia sẻ, hướng dẫn xã Đông Giang tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Nhất là rà soát, sắp xếp lại cán bộ làm việc cho phù hợp. Đồng thời đổi mới tư duy, cách làm và không ngừng học tập để ứng dụng công nghệ thông tin, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ.

Qua nghe báo cáo của xã và lãnh đạo các sở, ngành, đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao tinh thần nỗ lực, cố gắng của cán bộ, công chức xã Đông Giang sau sáp nhập.

“ Xã Đông Giang nhanh chóng ổn định tổ chức, rà soát, bố trí các vị trí việc làm theo đúng chuyên môn để phát huy hiệu quả công việc và ban hành quy chế, phân công nhiệm vụ rõ ràng trong các phòng ban, chi bộ. Phó Bí thư Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ

Đặc biệt, Đảng ủy xã Đông Giang cần tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới. Các tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên phải xác định sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt Đảng là cuộc họp quan trọng nhất, thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt theo Điều lệ Đảng. Qua sinh hoạt chi bộ kịp thời nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên, kịp thời phát hiện, giải quyết khó khăn, vướng mắc, những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Đồng thời tổ chức sinh hoạt chuyên đề, ít nhất mỗi quý 1 lần; đảm bảo kết nạp đảng viên hằng năm theo chỉ tiêu đề ra.

Ngoài ra, xã Đông Giang cần chú ý công tác dân vận, nắm bắt tình hình trong Nhân dân; phát huy hệ thống loa truyền thanh; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới. Phát động toàn bộ cán bộ công chức và cán bộ thôn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin để hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra…