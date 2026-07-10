Sáng 10/7, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh). Trong quá trình khai quật, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ cùng các di vật như dầu gió, nhẫn, bút và một số hiện vật khác.

Máy múc đào tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Nhiều hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trong buổi sáng ngày 10/7.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc, sáng cùng ngày, lực lượng chức năng sử dụng máy múc đào tiếp tục mở rộng khu vực, các chiến sĩ bới từng lớp đất để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân Khu 7 đã trực tiếp đến khu vực khai quật để cùng tham gia và chỉ đạo công tác đào tìm kiếm.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 trực tiếp đến khu vực tìm kiếm tham gia.

Quá trình khai quật, lực lượng chức năng phát hiện nhiều bộ hài cốt liệt sĩ cùng các di vật như dầu gió, nhẫn vàng, cây bút... Sau đó, các bộ hài cốt liệt sĩ được vào khu vực lấy mẫu và lưu mẫu làm sạch, bao bọc lại để vào các tiểu rồi đưa vào khu vực Nhà tưởng niệm.

Phạm vi tìm kiếm được cắm cờ Tổ quốc.

Vị trí phát hiện các hài cốt liệt sĩ.

Trung tá Lý Minh Vân, thành viên Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cho biết, hơn 35 cán bộ, chiến sĩ của Đội K74 đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng. Ngay từ khi triển khai nhiệm vụ, đơn vị đã quán triệt cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm quy trình tìm kiếm, quy tập, bảo đảm cẩn trọng, tỉ mỉ trong từng khâu để không bỏ sót hài cốt và di vật của các liệt sĩ.

Các di vật được phát hiện trong sáng ngày 10/7.

Theo Trung tá Lý Minh Vân, việc liên tiếp phát hiện các hài cốt liệt sĩ là niềm động viên lớn đối với cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ, đồng thời tiếp thêm quyết tâm để lực lượng tiếp tục hoàn thành tốt công tác tìm kiếm, góp phần đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ trang nghiêm.