Chính trị Tiếp tục thực hiện tốt chủ trương xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Nhân kỷ niệm 21 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2026), chiều 15/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã đến dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại bản Lóng Luông, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã đến dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại bản Lóng Luông, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và tỉnh Sơn La.

Trong không khí nhộn nhịp, phấn khởi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã trở thành hoạt động thường niên có ý nghĩa to lớn, được tổ chức nền nếp, thiết thực, hiệu quả ở các khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, trường học, góp phần làm giàu truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tôn vinh sức mạnh cộng đồng, tăng cường mối liên hệ gắn bó giữa Công an với nhân dân trong bảo đảm an ninh, trật tự, củng cố, xây dựng “thế trận an ninh nhân dân”, “thế trận lòng dân” vững chắc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, qua theo dõi công tác lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền và báo cáo của địa phương, có thể thấy phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” của tỉnh có sự phát triển mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả quan trọng, đã được ghi nhận và nhân rộng trong toàn quốc. Trong đó, xã Vân Hồ được đánh giá là một “điểm sáng” về tổ chức thực hiện phong trào. Bản Lóng Luông trước kia là “điểm nóng” về tội phạm ma tuý của vùng Tây Bắc, nay đã trở thành miền đất bình yên, kinh tế-xã hội phát triển, là điểm đến du lịch thu hút khách trong nước và nước ngoài đến thăm quan, trải nghiệm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, qua theo dõi công tác lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền và báo cáo của địa phương, có thể thấy phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” của tỉnh có sự phát triển mạnh mẽ.

Định hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, tỉnh Sơn La nói chung và xã Vân Hồ nói riêng có nhiều tiềm năng, lợi thế và nội lực phát triển nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức về bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội các cấp cần tiếp tục tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; quán triệt thấm nhuần quan điểm cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Mỗi cán bộ, đảng viên đi sâu, đi sát, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, thật sự gương mẫu, đi đầu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phong trào này phải gắn với các phong trào thi đua yêu nước, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực, sâu rộng trong đời sống nhân dân. Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phải được duy trì, tổ chức nền nếp, thiết thực, hiệu quả, hợp lòng dân, vừa với sức dân, vì lợi ích và hạnh phúc của nhân dân, bảo đảm mọi người đều được thụ hưởng những thành quả của đổi mới và phát triển, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phát triển, nâng cao chất lượng các hình thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải từ gia đình đến cộng đồng dân cư, trong cơ quan, doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Tăng cường mối quan hệ giữa lực lượng Công an, Quân đội với Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị- xã hội; tiếp tục phát huy vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; phát hiện, bồi dưỡng, kịp thời biểu dương, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, mô hình, điển hình tiên tiến.

Cấp ủy, chính quyền xã Vân Hồ phát huy các thành tích, kết quả đã đạt được trong không gian phát triển mới, phấn đấu trở thành xã kiểu mẫu về an ninh, trật tự của tỉnh, “xã không ma túy, không tội phạm, không có tệ nạn xã hội”, để các xã, phường khác học tập trao đổi kinh nghiệm, mọi người dân được sống trong môi trường an ninh, an toàn, văn minh, hiện đại, trật tự, xanh, sạch, đẹp. Bà con nhân dân cần tham gia, hưởng ứng tích cực phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ mỗi gia đình, dòng họ, mỗi cụm dân cư, mỗi bản làng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, bản Lóng Luông, xã Vân Hồ nói riêng, tỉnh Sơn La nói chung cần tích cực xây dựng, mở rộng các mô hình điểm trong phát triển kinh tế-xã hội để mỗi gia đình, mỗi người dân có đời sống tốt hơn. Lực lượng Công an các cấp của tỉnh làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý chặt hoạt động của các đối tượng, không để phát sinh điểm nóng, phức tạp về an ninh, trật tự nhằm phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương; chú trọng hướng dẫn nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức phòng, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã đến dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại bản Lóng Luông, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao quà tặng cấp ủy, chính quyền bản Lóng Luông và xã Vân Hồ; tặng người có uy tín, già làng, trưởng bản có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tiêu biểu trên địa bàn; các gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn.

*Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), trong chuyến công tác tại tỉnh Sơn La, chiều 15/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm, tặng quà gia đình chính sách tiêu biểu: Ông Đoàn Thế Kỷ là thương binh 1/4, (trú tại Tiểu khu Sao Đỏ 2, xã Vân Hồ); ông Trần Xuân Hán là cán bộ hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đày (trú tại tổ dân phố 19/8, phường Thảo Nguyên).

Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, một trong những nữ đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số (dân tộc Thái); đại biểu Quốc hội các khóa X, XI, XII, XIII, XIV; Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIV.