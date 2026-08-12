Tin chuyển nhượng 12/8: Man Utd quyết mua Lewis Hall, Chelsea mở đường cho Mudryk rời đi Thị trường chuyển nhượng sôi động khi Man Utd nhắm Lewis Hall làm mục tiêu hàng đầu, Chelsea đồng ý cho mượn Mudryk, trong khi Barca quyết tâm theo đuổi Rodri.

Thị trường chuyển nhượng hè tiếp tục gia tăng nhiệt độ với hàng loạt động thái từ các ông lớn Premier League và châu Âu. Manchester United đã chính thức đưa hậu vệ trẻ Lewis Hall của Newcastle United lên vị trí số một trong danh sách mua sắm, trong khi Chelsea sẵn sàng để Mykhaylo Mudryk ra đi theo dạng cho mượn nhằm tìm kiếm cơ hội ra sân thường xuyên.

Man Utd đưa Lewis Hall vào tầm ngắm ưu tiên

Nhằm gia cố hành lang cánh trái, Manchester United đã xác định hậu vệ Lewis Hall của Newcastle United là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu. Ở tuổi 21, tuyển thủ người Anh đã thể hiện sự trưởng thành vượt bậc trong màu áo Newcastle nhờ khả năng lên công về thủ nhịp nhàng cùng tư duy chơi bóng hiện đại. Theo thông tin từ tờ Sun, bản thân Lewis Hall cũng rất hứng thú và ủng hộ phương án gia nhập đội chủ sân Old Trafford để nâng tầm sự nghiệp.

Lewis Hall trở thành mục tiêu ưu tiên hàng đầu của Man Utd ở vị trí hậu vệ cánh.

Chelsea mở đường cho Mudryk, từ chối đề nghị từ Arsenal

Tại Stamford Bridge, ban lãnh đạo Chelsea đã chấp thuận phương án cho mượn tiền đạo cánh Mykhaylo Mudryk trong kỳ chuyển nhượng này. Chân sút 25 tuổi người Ukraine gia nhập đội bóng với mức phí đắt đỏ nhưng chưa đáp ứng được kỳ vọng do phong độ thiếu ổn định và những rắc rối ngoài sân cỏ. Theo Football London, Coventry City cùng hai đại diện khác tại Premier League đang liên hệ để có được sự phục vụ của Mudryk.

Chelsea sẵn sàng để Mykhaylo Mudryk ra đi theo dạng cho mượn để phục hồi phong độ.

Bên cạnh đó, cả Chelsea và Manchester United đều vừa khước từ cơ hội chiêu mộ tiền vệ 19 tuổi Myles Lewis-Skelly. Phía Arsenal sẵn sàng bán tài năng trẻ này sau khi hoàn tất thương vụ chiêu mộ Bruno Guimaraes từ Newcastle United. Tuy nhiên, theo Telegraph và Football London, hai gã khổng lồ của bóng đá Anh đều quyết định không xúc tiến đàm phán.

Barca kiên trì theo đuổi Rodri, Inter Milan đàm phán vụ Djed Spence

Tại Tây Ban Nha, Barcelona vẫn không từ bỏ tham vọng sở hữu tiền vệ Rodri từ Manchester City. Dù lời đề nghị đầu tiên gửi tới nhà cựu vô địch Champions League vào tuần trước đã bị từ chối, đội bóng xứ Catalonia vẫn tiếp tục duy trì các cuộc thảo luận và chuẩn bị gửi lời đề nghị tiếp theo nhằm thuyết phục Man City nhượng lại ngôi sao 30 tuổi người Tây Ban Nha, theo nguồn tin từ ESPN.

Trong khi đó tại Ý, Inter Milan đang đàm phán trực tiếp với Tottenham Hotspur để hoàn tất thương vụ chuyển nhượng hậu vệ phải Djed Spence. Theo The Athletic, Tottenham định giá cầu thủ 26 tuổi người Anh ở mức 30 triệu euro (tương đương 25,6 triệu bảng). Spence tỏ ra rất hào hứng trước viễn cảnh gia nhập nhà đương kim vô địch Serie A Inter Milan.

Các biến động chuyển nhượng đáng chú ý khác

Ở một diễn biến khác, Napoli đang thăm dò khả năng chiêu mộ tiền đạo Gabriel Jesus từ Arsenal. Đội bóng Bắc London chỉ chấp nhận nhả chân sút 29 tuổi người Brazil nếu nhận được mức giá tối thiểu 20 triệu euro. Trong khi đó, tiền vệ Kalvin Phillips chuẩn bị rời Man City để trở lại Sheffield United theo dạng cho mượn sau thời gian không tìm được vị trí chính thức. Về phía Everton, chạy cánh Iliman Ndiaye đã thẳng thừng từ chối lời đề nghị hấp dẫn từ CLB Al-Hilal thuộc giải VĐQG Saudi Arabia để tiếp tục cống hiến tại môi trường bóng đá đỉnh cao Premier League.