Thuế - Tài chính Tín hiệu tích cực từ thu ngân sách khu vực phía Đông Nam tỉnh Nhiều xã, phường khu vực Đông Nam tỉnh đang ghi nhận kết quả thu ngân sách khá tích cực trong những tháng đầu năm 2026. Kết quả này đến từ sự chủ động của chính quyền cơ sở cùng nỗ lực duy trì sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đang dần đi vào ổn định.

Hỗ trợ người dân tiếp cận chính sách thuế mới tại phường Phan Thiết

Những điểm sáng thu ngân sách

Thu ngân sách cấp xã, phường vốn là nhiệm vụ không dễ, nhất là trong giai đoạn chuyển đổi bộ máy hành chính. Tuy nhiên, thực tế tại nhiều xã, phường cho thấy khi bộ máy được tinh gọn, đầu mối quản lý rõ ràng hơn là đòn bẩy quan trọng giúp địa phương chủ động quản lý, điều hành nguồn thu một cách đồng bộ, từ đó tạo chuyển biến tích cực.

Tại xã Hàm Liêm, tính đến đầu tháng 6, tổng thu ngân sách xã hơn 109,2 tỷ đồng, đạt 116,84% dự toán năm tỉnh giao. Trong cơ cấu nguồn thu, tiền sử dụng đất tiếp tục giữ vai trò chủ lực khi thu đạt 69,6 tỷ đồng, gấp 3,48 lần kế hoạch năm. Các khoản thu còn lại đạt khoảng 39,5 tỷ đồng. Theo ông Phạm Đình Vương, Phó Chủ tịch UBND xã Hàm Liêm cho biết, với tiến độ hiện nay, đến cuối tháng 6, tổng thu ngân sách địa phương có thể đạt khoảng 115,5 tỷ đồng, đạt 123,63% dự toán năm. Địa phương đang phối hợp chặt chẽ với Thuế cơ sở 6 trong công tác điều hành thu, đặc biệt đối với các khoản thu liên quan đến đất đai...

Nhiều địa phương khác cũng ghi nhận tín hiệu tích cực từ các nguồn thu chủ lực và nguồn thu phát sinh. Theo UBND phường Mũi Né, tổng thu nội địa đến đầu tháng 6 đạt 128,1 tỷ đồng, đạt 94,18% dự toán năm. Đáng chú ý, phát sinh từ nguồn thu ngoài quốc doanh đạt 21,55 tỷ đồng, đạt 66,4% dự toán; tiền sử dụng đất đã vượt kế hoạch thu 35,98 tỷ đồng, đạt 105,8%, trong khi tiền thuê đất cá nhân trả tiền một lần trong cả thời gian thuê tăng đột biến, đạt 38,92 tỷ đồng, gấp hơn 19 lần dự toán giao. Tại xã La Dạ, dù là địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn, kết quả thu ngân sách 5 tháng đầu năm vẫn khá khả quan với 5,46 tỷ đồng, đạt 73,64% dự toán.

Hỗ trợ người dân tiếp cận chính sách thuế mới tại phường Phan Thiết

Theo Thuế cơ sở 6 tỉnh Lâm Đồng, hiện có 10/18 xã, phường quản lý đã đạt tỷ lệ thu cao hơn mức bình quân chung 58,9%. Dù vậy, bức tranh thu ngân sách chưa hoàn toàn đồng đều, phường Tiến Thành hiện là địa phương có tiến độ thu thấp hơn kỳ vọng, khi 5 tháng đầu năm mới thu được 24,81 tỷ đồng, đạt 16,94% dự toán năm.

Siết quản lý, chống thất thu

Theo bà Văn Thu Linh, Phó Trưởng Thuế cơ sở 6 tỉnh Lâm Đồng, để duy trì đà tăng trưởng trong những tháng cuối năm 2026, ngành thuế đang tập trung vào các nhóm giải pháp trọng tâm.

Theo Thuế cơ sở 6, ước thu 6 ngân sách nội địa 6 tháng đầu năm khoảng 840 tỷ đồng, đạt 66,8% dự toán năm và tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với việc khai thác nguồn thu, ngành thuế tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chính sách thuế cho hộ và cá nhân kinh doanh, nâng cao ý thức kê khai, nộp thuế đúng quy định. Tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi kinh doanh không đăng ký, trốn thuế hoặc gian lận thuế. Trong đó, phối hợp với UBND phường, xã quản lý đầy đủ đối tượng phát sinh hoạt động kinh doanh trên địa bàn…

Song song đó, quyết liệt triển khai thu hồi nợ đọng thuế nhằm kéo giảm tỷ lệ nợ xuống mức quy định. Với các khoản thu liên quan đến đất đai, ngành thuế phối hợp cùng chính quyền địa phương xử lý nhanh hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để tránh thất thoát nguồn thu.

Cán bộ Thuế cơ sở 6 tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ người dân thực hiện nghĩa vụ tài chính

Kết quả đạt được trong nửa đầu năm là tín hiệu tích cực, nhưng áp lực hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách cả năm vẫn còn lớn. Điều này đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò điều hành của chính quyền cơ sở.