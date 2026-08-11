Nông nghiệp - Nông thôn Tín hiệu vui từ chế biến nông sản ở Tây Lâm Ðồng Chế biến nông sản ở khu vực phía Tây Lâm Đồng ngày càng khởi sắc góp phần ổn định sản xuất nông nghiệp cho bà con.

Nhiều doanh nghiệp thu mua, chế biến nông sản ở khu vực phía Tây Lâm Đồng mở rộng quy mô nhà máy, kho xưởng

Theo đại diện Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Nghiệp Xuân (phường Đông Gia Nghĩa), mới đây, doanh nghiệp đã đầu tư thêm một kho hàng mới phục vụ việc thu mua, chế biến sầu riêng. Diện tích kho hàng, nhà xưởng được đầu tư trên 1.000 m2 và hệ thống máy móc, kho lạnh đáp ứng nhu cầu của đơn vị trong việc nâng sản lượng thu mua lên khoảng 20 - 40% so với hiện tại. Mỗi năm doanh nghiệp chế biến, phục vụ xuất khẩu khoảng trên 800 tấn trái sầu riêng tươi, 800 tấn chanh dây cấp đông, 260 tấn xoài cấp đông, chủ yếu xuất khẩu sang Trung Quốc và một số quốc gia khác. Đơn vị thu mua các sản phẩm trái cây tươi ở nhiều vùng trồng trong tỉnh và ngoài tỉnh như: Đắk Lắk, Đồng Nai, An Giang, nhất là tại các vùng trồng có mã xuất khẩu. Đơn vị cũng đã được cấp mã cơ sở đóng gói xuất khẩu trái cây vào thị trường Trung Quốc từ 4 năm nay.

Tương tự, mới đây tại xã Thuận Hạnh, dự án Trung tâm sản xuất, chế biến nông sản xuất khẩu Phúc Sinh Đắk Nông (Công ty Cổ phần Phúc Sinh Đắk Nông) được khởi động đã mang lại nhiều hi vọng phát triển nông nghiệp bền vững cho người dân địa phương. Đây là dự án có quy mô lớn đã được chính quyền địa phương khu vực Tây Lâm Đồng mở đường thu hút từ nhiều năm qua. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành xây dựng vào quý I/2027 và đặt mục tiêu đạt doanh thu hàng ngàn tỷ đồng trong giai đoạn 2027-2028.

Xã Thuận Hạnh có diện tích hồ tiêu thuộc vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao lớn bậc nhất Lâm Đồng và cả nước với trên 1.600 ha.

Theo ông Lê Hồng Đô - Chủ tịch UBND xã Thuận Hạnh, xã hiện nay có vùng nguyên liệu hồ tiêu, cà phê lớn bậc nhất tỉnh Lâm Đồng với trên 8.400 ha. Đặc biệt, xã đã có 2 vùng hồ tiêu ứng dụng công nghệ cao được UBND tỉnh công nhận với tổng diện tích trên 1.600 ha trải dài trên địa bàn nhiều thôn, bản gồm bản Đầm Giỏ, Thuận Bình, Thuận Nghĩa, Thuận Tình, Thuận An. 2 vùng này có gần 800 hộ thực hành đồng bộ quy trình canh tác hồ tiêu đạt chuẩn gắn liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm với các hợp tác xã, doanh nghiệp nhưng dư địa canh tác, chế biến còn rất lớn.

Ngoài Thuận Hạnh, các địa phương xung quanh trong khu vực cũng đang có nguồn nguyên liệu cà phê, hồ tiêu lớn, chất lượng ổn định như tại xã Đức An, Đắk Song, Thuận An, Đắk Sắk, Đắk Mil. “Khi có nhà máy chế biến sâu thì việc nâng cao giá trị, làm giàu bền vững cho nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã dựa trên nông sản chất lượng, ứng dụng công nghệ cao là điều rất gần. Nông sản địa phương sẽ bớt cảnh bấp bênh giá cả”, ông Lê Hồng Đô vui mừng cho biết.

Sản lượng cà phê khu vực Tây Lâm Đồng khoảng 343.000 tấn/ năm.

Phát biểu tại lễ ra mắt dự án Trung tâm sản xuất, chế biến nông sản xuất khẩu Phúc Sinh Đắk Nông, đồng chí Lê Trọng Yên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết, Lâm Đồng có nhiều lợi thế để phát triển nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, nhưng để phát huy hết tiềm năng, việc đầu tư công nghệ, chế biến sâu và nâng cao giá trị gia tăng là yêu cầu đặc biệt quan trọng. Để điểm mấu chốt này được khơi nguồn phát huy tác dụng khi tỉnh đã công bố trong quy hoạch tỉnh giai đoạn đến 2030. Trong đó, phát triển kinh tế nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến sâu là một trong những đột phá kinh tế chiến lược trong nhóm các đột phá về phát triển các cụm ngành, chuỗi giá trị kinh tế mũi nhọn, có lợi thế cạnh tranh.