Thanh niên Tỉnh đoàn Lâm Đồng tập huấn kỹ năng số cho đoàn viên, thanh niên năm 2026 Sáng 4/8, Tỉnh đoàn Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực công nghệ thông tin, kỹ năng số cho đoàn viên, thanh niên năm 2026.

Quang cảnh diễn ra hội nghị

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại hội trường Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, kết nối trực tuyến đến điểm cầu các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh, với sự tham gia của khoảng 3.800 đoàn viên, thanh niên.

Anh Trần Việt Anh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng phát biểu khai mạc tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được cập nhật những kiến thức về chuyển đổi số, vai trò của thanh niên trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia; các giải pháp đổi mới sáng tạo, nâng cao kỹ năng số phục vụ học tập, lao động, khởi nghiệp và quảng bá sản phẩm OCOP địa phương.

Đông đảo đoàn viên, thanh niên tham dự

Đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên được tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác đoàn, chuyển đổi số các hoạt động của đoàn, sáng tạo nội dung truyền thông, thiết kế ấn phẩm và sản xuất video ngắn, góp phần nâng cao hiệu quả công việc và đổi mới phương thức hoạt động.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh

Hội nghị góp phần nâng cao năng lực số cho đoàn viên, thanh niên; phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong thực hiện chuyển đổi số, cải cách hành chính và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.