Tin mới

    Thanh niên

    Tỉnh đoàn Lâm Đồng tập huấn kỹ năng số cho đoàn viên, thanh niên năm 2026

    Linh Thư 04/08/2026 10:31

    Sáng 4/8, Tỉnh đoàn Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực công nghệ thông tin, kỹ năng số cho đoàn viên, thanh niên năm 2026.

    img_7938.jpg
    Quang cảnh diễn ra hội nghị

    Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại hội trường Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, kết nối trực tuyến đến điểm cầu các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh, với sự tham gia của khoảng 3.800 đoàn viên, thanh niên.

    img_7870.jpg
    Anh Trần Việt Anh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng phát biểu khai mạc tại hội nghị

    Tại hội nghị, các đại biểu được cập nhật những kiến thức về chuyển đổi số, vai trò của thanh niên trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia; các giải pháp đổi mới sáng tạo, nâng cao kỹ năng số phục vụ học tập, lao động, khởi nghiệp và quảng bá sản phẩm OCOP địa phương.

    img_7958.jpg
    Đông đảo đoàn viên, thanh niên tham dự

    Đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên được tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác đoàn, chuyển đổi số các hoạt động của đoàn, sáng tạo nội dung truyền thông, thiết kế ấn phẩm và sản xuất video ngắn, góp phần nâng cao hiệu quả công việc và đổi mới phương thức hoạt động.

    img_7850.jpg
    Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh

    Hội nghị góp phần nâng cao năng lực số cho đoàn viên, thanh niên; phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong thực hiện chuyển đổi số, cải cách hành chính và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

    Linh Thư Linh Thư

    Đọc tiếp

    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thanh niên
      Tỉnh đoàn Lâm Đồng tập huấn kỹ năng số cho đoàn viên, thanh niên năm 2026
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO