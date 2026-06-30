Kinh tế TKV giao Nhôm Đắk Nông thực hiện hợp đồng tiêu thụ 140.000 tấn alumina Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa có văn bản chỉ đạo Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV tổ chức triển khai thực hiện hợp đồng bán alumina (bô xít nhôm) cho Công ty TNHH Luyện kim Trần Hồng Quân, với tổng khối lượng 140.000 tấn (có thể điều chỉnh tăng hoặc giảm 10% theo hợp đồng).

Nhà máy Alumin Nhân Cơ bảo đảm quy trình bốc xếp, giao nhận alumina theo đúng yêu cầu của TKV và hợp đồng tiêu thụ



Theo hợp đồng số 01/2026/TKV-LKTHQ ký ngày 29/6/2026, hàng hóa là alumina do Nhà máy Alumin Nhân Cơ sản xuất, được giao theo hình thức hàng rời trực tiếp từ họng xả nhà máy vào xe bồn của khách hàng, theo điều kiện EXW (giao tại xưởng). Thời gian giao hàng từ tháng 6 đến tháng 12/2026.

Để bảo đảm tiến độ và chất lượng giao hàng, TKV giao Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV là đơn vị đại diện giao hàng, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện toàn bộ quy trình giao nhận tại nhà máy.

Theo đó, Công ty Nhôm Đắk Nông phải xây dựng, ban hành quy trình giao nhận hàng hóa phù hợp quy định của Nhà nước và TKV; phối hợp với khách hàng và đơn vị giám định trong quá trình giao nhận, bảo đảm chặt chẽ, an toàn, đúng tiến độ, khối lượng và chất lượng.

Việc giao hàng chỉ được thực hiện trên cơ sở thông báo bằng văn bản của TKV. Đơn vị cũng chịu trách nhiệm kiểm soát phương tiện, điều kiện vệ sinh xe bồn trước khi tiếp nhận hàng; tổ chức giao hàng trong khung giờ quy định, xử lý các tình huống phát sinh nhằm bảo đảm an ninh, an toàn trong khu vực nhà máy.

Công tác vận chuyển alumina tại Nhà máy Alumin Nhân Cơ, bảo đảm tiến độ giao hàng theo hợp đồng tiêu thụ

Ngoài ra, Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV còn thực hiện ký xác nhận các chứng từ giao nhận theo từng xe, từng kỳ giao hàng; tổ chức lấy mẫu, phân tích chỉ tiêu cỡ hạt để phục vụ đánh giá chất lượng và thanh toán.

Đơn vị đồng thời tổng hợp hồ sơ thanh toán gửi về TKV trong vòng 2 ngày sau mỗi kỳ giao hàng; theo dõi, báo cáo sản lượng giao nhận định kỳ.

TKV yêu cầu Công ty Nhôm Đắk Nông nghiêm túc triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc để được phối hợp giải quyết.