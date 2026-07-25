Đời sống Tô Thị Hồng Vân - nữ cán bộ thôn dân tộc Tày đảm việc nước, giỏi việc nhà Từ hai bàn tay trắng đến lập nghiệp ở vùng sâu Đắk S’Nao, xã Quảng Sơn (Lâm Đồng), chị Tô Thị Hồng Vân (SN 1984, dân tộc Tày) đã từng bước xây dựng kinh tế ổn định, xây dựng gia đình hạnh phúc. Chị còn là Chi hội trưởng Chi hội Nông dân tận tâm, luôn đồng hành cùng hội viên phát triển sản xuất.

Chị Tô Thị Hồng Vân trồng và chăm sóc hoa ven đường, tạo cảnh quan thôn xóm sạch, đẹp

Từ gian khó vươn lên làm kinh tế

Năm 2004, vợ chồng chị Tô Thị Hồng Vân rời quê vào vùng Đắk S’Nao lập nghiệp, một vùng quê nghèo, thiếu thốn về hạ tầng và điều kiện sản xuất. Không có đất canh tác, hai vợ chồng phải đi làm thuê, làm mướn để trang trải cuộc sống, nuôi con và tích góp từng đồng mua đất sản xuất.

Những năm tháng mưu sinh vất vả đã hun đúc ở người phụ nữ dân tộc Tày ý chí vượt khó và tinh thần cần cù lao động. Sau nhiều năm nỗ lực, đến nay, gia đình chị đã có khoảng 2 ha cà phê trồng xen sầu riêng. Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật, chăm sóc đúng quy trình nên vườn cây sinh trưởng tốt, cho năng suất ổn định, mang lại nguồn thu nhập khá.

Năm 2007, khi thôn Đắk S’Nao được thành lập, Chi hội Nông dân thôn cũng được hình thành với 20 hội viên. Được bà con tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn, chị Vân luôn xác định đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm đồng hành cùng hội viên phát triển kinh tế.

Chị Vân thường xuyên thăm, chăm sóc tốt vườn cà phê của mình

Được tham gia nhiều lớp tập huấn về trồng trọt, chăn nuôi, chị Vân mạnh dạn áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất của gia đình, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm cho hội viên. Ngoài ra, chị còn tích cực hướng dẫn người dân tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi để đầu tư phát triển kinh tế.

Anh Đinh Văn Phong, hội viên Chi hội Nông dân thôn Đắk S’Nao cho biết: “Nhờ chị Vân làm cầu nối nên năm 2014, gia đình tôi được vay 50 triệu đồng tiền của hội nông dân về đầu tư sản xuất, phát triển 2,5 ha cà phê và hồ tiêu. Đồng thời, chị Vân còn thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc cây trồng, giúp gia đình tôi từng bước ổn định kinh tế".

Chị Vân (ngoài cùng bên phải) chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc hồ tiêu cho người dân

Ngoài phát triển nông nghiệp, nhận thấy nhu cầu mua bán hàng hóa của người dân vùng sâu còn nhiều khó khăn, vợ chồng chị Vân đầu tư xe ô tô vận chuyển lương thực, thực phẩm về phục vụ bà con trong thôn. Mô hình này vừa tạo thêm nguồn thu nhập cho gia đình, vừa góp phần đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân địa phương.

Nhờ chăm chỉ lao động, biết tính toán làm ăn và mạnh dạn chuyển đổi phương thức sản xuất, kinh tế gia đình chị ngày càng ổn định. 3 người con của chị đều được học hành đầy đủ và đã trưởng thành.

Gương sáng "Giỏi việc nước - đảm việc nhà"

Đến thăm mái ấm của chị Tô Thị Hồng Vân, ngôi nhà xinh xắn lúc nào cũng sạch sẽ, ngăn nắp. Mọi vật dụng được sắp xếp khoa học, từ gian bếp, phòng khách đến sân vườn đều gọn gàng. Theo chị, giữ gìn không gian sống sạch, đẹp cũng là cách giáo dục con cái ý thức sống ngăn nắp, biết yêu lao động và có trách nhiệm với gia đình.

“ Một mái ấm hạnh phúc chính là nền tảng để yên tâm cống hiến cho xã hội. Dù bận rộn với công việc đồng áng và hoạt động hội, tôi vẫn luôn dành thời gian chăm lo chu đáo cho gia đình. Chị Tô Thị Hồng Vân, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Đắk S'Nao, xã Quảng Sơn

Điều chị quan tâm nhất là việc học hành và sự trưởng thành của các con. Vợ chồng chị luôn động viên con chăm chỉ học tập, chấp hành pháp luật, tránh xa các tệ nạn xã hội và sống có trách nhiệm với cộng đồng.

Theo chị Vàng Thị Mỷ, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Đắk S’Nao, chị Tô Thị Hồng Vân là người sống giản dị, hòa đồng, luôn biết vun vén xây dựng gia đình hạnh phúc và tích cực tham gia các phong trào tại địa phương. Chị là tấm gương để nhiều hội viên phụ nữ học tập, noi theo.

Chị Vân (thứ 2 bên phải qua) thường xuyên phối hợp với ban tự quản để thống nhất các nội dung công việc trước khi triển khai đến bà con trong thôn

Không chỉ chu toàn việc gia đình, chị Vân còn là cán bộ cơ sở trách nhiệm, gần dân và sâu sát với phong trào. Từ năm 2007 đến nay, chị đảm nhiệm cương vị Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn; giai đoạn 2016 - 2021, chị được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ thôn.

Trong quá trình công tác, chị Vân tích cực tuyên truyền, vận động người dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh, trật tự và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Chị thường xuyên phối hợp với Ban Tự quản thôn vận động bà con tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình; tuyên truyền thực hiện tốt chính sách dân số, ăn ở hợp vệ sinh, chăm lo việc học của con em, hạn chế tình trạng bỏ học và phòng ngừa các tệ nạn xã hội.

Người dân đến thăm, học tập kinh nghiệm chăm sóc cây trồng tại vườn của chị Tô Thị Hồng Vân

Ông Giàng Xuân Sềnh, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Đắk S’Nao nhận xét: "Chị Tô Thị Hồng Vân luôn gương mẫu trong lao động, sản xuất và tích cực tham gia các phong trào ở địa phương. Từ những việc làm thiết thực của chị, nhiều hộ dân học tập và mạnh dạn phát triển kinh tế, tích cực tham gia các phong trào thi đua và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư".

Từ hai bàn tay trắng đến vùng đất mới lập nghiệp, chị Tô Thị Hồng Vân đã viết nên câu chuyện đẹp về nghị lực, sự cần cù và tinh thần trách nhiệm. Không chỉ xây dựng kinh tế gia đình vững vàng, chị còn là cầu nối đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với người dân, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội ở cơ sở.

Hình ảnh người phụ nữ đảm đang, giàu nghị lực và hết lòng vì cộng đồng của chị đang lan tỏa những giá trị tích cực, góp phần xây dựng vùng quê Quảng Sơn ngày càng phát triển, văn minh.