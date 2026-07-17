Chính trị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương thăm, kiểm tra lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng Chiều 17/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và đến thăm, kiểm tra lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thắp hương tưởng nhớ liệt sĩ và kiểm tra khu vực lưu giữ tạm thời các bộ hài cốt liệt sĩ vừa được khai quật tại Công viên Lê Thị Riêng

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), chiều 17/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Tổng Bí thư Trần Phú; Nhà Bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968; Nhà quàn hài cốt các liệt sĩ; nơi thờ Anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng và Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Kiểu; thăm, động viên các lực lượng tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Trong không khí trang nghiêm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ Tổng Bí thư Trần Phú và các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ Tổng Bí thư Trần Phú và các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ Tổng Bí thư Trần Phú và các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác dành phút mặc niệm trước bia tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tại Nhà quàn hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ở Công viên Lê Thị Riêng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thắp hương tưởng nhớ liệt sĩ và kiểm tra khu vực lưu giữ tạm thời các bộ hài cốt liệt sĩ vừa được khai quật tại Công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: BTC)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác đến thăm, động viên lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Lực lượng thực hiện nhiệm vụ báo cáo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trước khi bắt tay vào công tác cất bốc hài cốt liệt sĩ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác đến thăm, kiểm tra công tác quy tập, khai quật hài cốt liệt sĩ tại một rãnh đào tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.( Ảnh: BTC)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu biểu tại buổi đến thăm và kiểm tra.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà động viên lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng quà động viên lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.