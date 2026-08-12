Theo đặc phái viên TTXVN, trưa 12/8 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Canberra kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Australia (từ ngày 9 -12/8/2026) và đi thăm cấp Nhà nước tới New Zealand.

Quan chức Australia tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay quốc tế Canberra. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tiễn đoàn tại Sân bay quốc tế Canberra (thủ đô Canberra) có: Đại diện của Toàn quyền Australia Jeff Barnes; đại diện của Thủ tướng Australia Patrick Gorman; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng và Nội các Justin Hayhurst; Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird; Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm và phu nhân; Tổng lãnh sự Việt Nam tại Sydney Nguyễn Thanh Tùng; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Perth Phạm Hải Anh; cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Australia và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Australia.

Lễ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay quốc tế Canberra. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ngay sau lễ đón chính thức được tổ chức trọng thể tại Phủ toàn quyền, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Toàn quyền Australia Sam Mostyn; hội đàm với Thủ tướng Anthony Albanese; hội kiến Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện; tiếp Đặc phái viên của Chính phủ Australia về Đông Nam Á; tiếp lãnh đạo Liên đảng đối lập, Chủ tịch đảng Tự do Australia; dự và phát biểu tại Diễn đàn Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; tiếp trí thức, nhà khoa học tiêu biểu thuộc Hội trí thức, chuyên gia người Việt tại Australia; tiếp lãnh đạo một số doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế tại Australia.

Lễ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay quốc tế Canberra. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tại các cuộc tiếp xúc, hai bên tái khẳng định nền tảng vững chắc của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia, được xây dựng trên cơ sở tin cậy chiến lược và hiểu biết lẫn nhau suốt hơn 50 năm qua. Hai bên nhất trí, làm sâu sắc hợp tác chính trị, quốc phòng, an ninh và tư pháp; tăng cường gắn kết kinh tế; chia sẻ tri thức và kết nối con người; tăng cường hợp tác về khí hậu, môi trường và năng lượng; thúc đẩy hợp tác về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tăng cường hợp tác khu vực và quốc tế…

Hai bên trao đổi và nhất trí cao về những định hướng lớn nhằm đưa quan hệ Việt Nam - Australia tiếp tục phát triển sâu rộng trong thời gian tới, đáp ứng nhu cầu phát triển của mỗi nước cũng như thích ứng với những biến chuyển của tình hình khu vực và quốc tế; củng cố nền tảng chính trị thông qua tăng cường trao đổi cấp cao và các cấp, làm sâu sắc hơn quan hệ quốc phòng - an ninh, trong đó mở rộng sang an ninh mạng, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống.