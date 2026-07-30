Thời sự Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Lao động sáng tạo phải trở thành nguồn lực quan trọng nhất của quốc gia trong tương lai Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh phải tạo được sự chuyển đổi căn bản từ “lao động giản đơn” sang “lao động sáng tạo,” gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chiều 30/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo) chủ trì Phiên họp của Ban Chỉ đạo về một số công việc đã thực hiện từ khi thành lập đến nay và nhiệm vụ trọng tâm tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.

Tại Phiên họp, đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng công bố Quyết định của Bộ Chính trị về phân công, kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Ban Chỉ đạo trực thuộc Bộ Chính trị gồm 31 thành viên do các đồng chí: Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo; Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.

Sau khi nghe công bố Quyết định của Bộ Chính trị về phân công, kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo; báo cáo của các Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo và ý kiến phát biểu tại Phiên họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương không đơn thuần là việc thay đổi về phân công nhiệm vụ mà sâu xa hơn là sự chuyển đổi về trọng tâm công tác để đáp ứng với yêu cầu công tác của giai đoạn mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu sự lãnh đạo của Trung ương, sự lãnh đạo của Ban Chỉ đạo là thống nhất, xuyên suốt, không đứt quãng. Mọi chủ trương, chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ đã được ban hành phải tiếp tục được triển khai nghiêm túc, hiệu quả, đúng tiến độ, không để việc kiện toàn tổ chức ảnh hưởng đến các công việc đang thực hiện.

Cùng với việc kiện toàn, Ban Chỉ đạo Trung ương, phải khẩn trương hướng dẫn, thống nhất việc kiện toàn Ban Chỉ đạo của các ban, bộ, ngành, các địa phương, đảm bảo đồng bộ về chức năng, nhiệm vụ, cơ chế hoạt động và trách nhiệm người đứng đầu. Đồng thời, kiện toàn, củng cố, nâng cao năng lực hoạt động của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo ở các cấp theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, đủ thẩm quyền, năng lực tham mưu, đôn đốc, điều phối thực hiện. Việc kiện toàn phải thực sự làm cho bộ máy chỉ đạo mạnh hơn, hành động nhanh hơn, phối hợp chặt chẽ và hiệu quả hơn, đúng với yêu cầu chuyển trọng tâm từ ban hành chủ trương sang tổ chức thực hiện và kiến tạo để có kết quả cụ thể.

Về những định hướng lớn để thực hiện Nghị quyết 57 trong giai đoạn tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tiếp tục chuyển mạnh từ quản lý tiến độ sang quản trị kết quả. Mỗi nhiệm vụ phải xác định rõ vấn đề cần giải quyết, sản phẩm cuối cùng, đối tượng sử dụng, cơ quan và người chịu trách nhiệm, điều kiện thực hiện và tiêu chí đánh giá. Nhiệm vụ chỉ được coi là hoàn thành khi sản phẩm được đưa vào sử dụng và tạo ra kết quả có thể đo lường, kiểm chứng. Việc đã đủ điều kiện phải triển khai ngay và làm đến cùng. Việc còn vướng phải xác định rõ nguyên nhân, thẩm quyền và thời hạn xử lý. Việc mới, chưa có tiền lệ cần được thử nghiệm có kiểm soát; không vì khó mà không làm nhưng cũng không nhân rộng khi chưa chứng minh được hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh phải tạo được sự chuyển đổi căn bản từ “lao động giản đơn” sang “lao động sáng tạo,” gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quốc gia. Đây là mục tiêu lớn nhất và cũng là thước đo quan trọng nhất của Nghị quyết 57 trong giai đoạn mới. Từng bước, người nông dân phải trở thành những người nông dân số, làm chủ công nghệ nông nghiệp hiện đại; người công nhân phải làm chủ công nghệ và thiết bị tiên tiến; đội ngũ doanh nhân phải trở thành lực lượng tiên phong của đổi mới sáng tạo; đội ngũ cán bộ phải chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển. Lao động sáng tạo phải trở thành nguồn lực quan trọng nhất của quốc gia trong tương lai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ tập trung nguồn lực để hình thành sản phẩm, thị trường và doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh. Mọi nhiệm vụ nghiên cứu đều phải hướng đến khả năng ứng dụng, thương mại hóa và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, của toàn xã hội.

Nguồn lực phải được ưu tiên cho những nhiệm vụ có tính nền tảng, chiến lược, khả năng lan tỏa cao và có địa chỉ sử dụng rõ ràng; khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, chia nhỏ nhiệm vụ nhưng không tạo được sản phẩm và năng lực đủ mạnh. Doanh nghiệp phải tham gia từ khâu xác định bài toán, nghiên cứu, thử nghiệm đến thương mại hóa sản phẩm. Nhà nước tập trung kiến tạo thể chế, đặt hàng, chia sẻ rủi ro và tạo thị trường ban đầu cho sản phẩm công nghệ đáp ứng yêu cầu. Các viện nghiên cứu, trường đại học phải gắn chặt hơn với nhu cầu phát triển của đất nước và của doanh nghiệp; được đánh giá bằng công nghệ, sản phẩm và giá trị thực tế tạo ra.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chuyển đổi mạnh mẽ từ đổi mới sáng tạo trong một số lĩnh vực sang đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội. Mỗi người dân đều có thể là một chủ thể của đổi mới sáng tạo. Mỗi doanh nghiệp đều phải coi đổi mới sáng tạo là điều kiện sống còn để phát triển. Mỗi cán bộ phải có tư duy kiến tạo sự phát triển. Mỗi bộ, ngành, địa phương đều phải trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực của mình; phải xây dựng được một xã hội học tập, một xã hội sáng tạo và một nền văn hóa đổi mới sáng tạo được lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.

Ngay sau Phiên họp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị khẩn trương hoàn thiện các điều kiện để Ban Chỉ đạo Trung ương sau khi kiện toàn bắt tay ngay vào công việc; hoàn thành đầy đủ việc bàn giao công việc của Cơ quan Thường trực để bảo đảm các nhiệm vụ không bị gián đoạn; tập trung nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược đã được thống nhất tại Phiên họp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Ban Chỉ đạo Trung ương, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan và địa phương tiếp tục làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, kế thừa, củng cố và phát huy đầy đủ những kết quả, chuyển mạnh sang tổ chức thực hiện, đưa từng nhiệm vụ đến sản phẩm và hiệu quả cuối cùng; đồng thời thúc đẩy chuyển từ lao động giản đơn sang lao động sáng tạo dựa nhiều hơn trên tri thức, công nghệ trong toàn xã hội. Tinh thần là đã nói thì phải làm, đã cam kết thì phải có kết quả, đã xác định là nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược thì phải theo đến cùng, không để Nghị quyết dừng lại ở khẩu hiệu hay phong trào thi đua.

Với quyết tâm chính trị cao, cách làm rõ ràng, trách nhiệm cụ thể và sự tham gia của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng Nghị quyết số 57-NQ/TW sẽ đi sâu vào từng cấp, từng tổ chức, từng doanh nghiệp; tạo ra những chuyển biến thực chất, đóng góp trực tiếp vào năng suất, năng lực cạnh tranh và sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.