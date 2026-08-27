Chiều tối 26/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino đang có mặt tại Hà Nội để dự khán trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh Chủ tịch FIFA Gianni Infantino thăm lại Việt Nam; đánh giá cao vai trò điều hành của FIFA đối với sự phát triển của bóng đá thế giới, cũng như sự đồng hành, hỗ trợ thiết thực mà FIFA đã dành cho bóng đá Việt Nam trong nhiều năm qua. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ, bóng đá là môn thể thao được đông đảo nhân dân Việt Nam đặc biệt yêu thích, có sức lan tỏa mạnh mẽ và đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối, truyền cảm hứng, thắt chặt tinh thần đoàn kết cộng đồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết định hướng của Việt Nam trong việc ưu tiên đầu tư hoàn thiện hạ tầng bóng đá học đường, bảo đảm các trường học có sân vận động đạt tiêu chuẩn phục vụ học sinh rèn luyện thể chất. Bên cạnh đó, Việt Nam sẽ tập trung xây dựng các trung tâm đào tạo tài năng bóng đá trẻ, đồng thời quy hoạch và phát triển hệ thống sân vận động quy mô lớn, hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế.