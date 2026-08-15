Thể thao 360 Tổng hợp dự đoán tỉ số Singapore vs Thái Lan lúc 20h00 ngày 15/8/2026 Tổng hợp dự đoán tỉ số Singapore vs Thái Lan lúc 20h00 ngày 15/8/2026 nghiêng về “Voi chiến”, đội toàn thắng và chưa thủng lưới tại AFF Cup 2026.

Singapore bước vào trận bán kết tại AFF Cup 2026 lượt đi với thành tích bất bại sau vòng bảng. Tuy nhiên, thử thách dành cho đội chủ nhà rất lớn khi Thái Lan đã giành trọn 12 điểm, ghi 10 bàn và giữ sạch lưới cả bốn trận. Khả năng phòng ngự kỷ luật của Singapore sẽ được kiểm chứng trước đối thủ có chiều sâu và nhiều phương án ghi bàn.

Tổng hợp dự đoán Singapore vs Thái Lan

Trận Singapore vs Thái Lan diễn ra lúc 20h00 ngày 15/8/2026 trên sân Jalan Besar, thuộc khuôn khổ bán kết lượt đi. Hai đội sẽ tái đấu tại Rajamangala Stadium ngày 18/8 theo lịch thi đấu bán kết AFF Cup 2026.

Singapore giành quyền đi tiếp với ngôi nhì bảng A sau hai chiến thắng và hai trận hòa. Đội bóng của HLV Gavin Lee không sở hữu hàng công quá bùng nổ nhưng mới nhận hai bàn thua, đồng thời đứng vững trước Việt Nam và Indonesia ở hai lượt cuối.

Theo bảng xếp hạng AFF Cup 2026, Thái Lan kết thúc bảng B với 12 điểm tuyệt đối. “Voi chiến” lần lượt vượt qua Lào 5-0, Malaysia 2-0, Philippines 1-0 và Myanmar 2-0. Thành tích ghi 10 bàn, chưa để thủng lưới giúp đội bóng của HLV Anthony Hudson được đánh giá cao hơn trước trận bán kết.

Nhóm dự báo Dự đoán tỉ số Nhận định ngắn Phân tích phong độ Singapore 0-1 Thái Lan Thái Lan nhỉnh hơn nhờ khả năng kiểm soát trận đấu và hàng thủ chắc chắn Mô hình thống kê Singapore 0-2 Thái Lan “Voi chiến” có hiệu suất ghi bàn cao hơn và chưa thủng lưới tại giải Nhận định phổ biến Singapore 1-2 Thái Lan Singapore có thể gây khó trên sân nhà nhưng Thái Lan sở hữu nhiều phương án tấn công hơn

Trước giờ bóng lăn, Thái Lan chiếm ưu thế về chiều sâu đội hình, khả năng xoay tua và hiệu suất thi đấu. Singapore có lợi thế sân nhà cùng hệ thống phòng ngự kỷ luật, nhưng đội bóng này phải hạn chế tối đa khoảng trống nếu muốn ngăn chuỗi toàn thắng của đối thủ.

Singapore bất bại nhưng đối mặt thử thách lớn

Singapore khởi đầu AFF Cup 2026 bằng chiến thắng 2-1 trước Campuchia, sau đó vượt qua Timor Leste 2-0. Bốn điểm giành được trước Việt Nam và Indonesia ở hai lượt cuối giúp “Những chú sư tử” kết thúc vòng bảng mà không phải nhận thất bại.

Khả năng phòng ngự là nền tảng quan trọng nhất của Singapore. Izwan Mahbud mang đến sự chắc chắn trong khung thành, còn Hariss Harun giữ vai trò tổ chức và duy trì cự ly đội hình. Singapore thường chủ động thu hẹp không gian, buộc đối thủ đưa bóng ra biên thay vì tấn công trực diện vào trung lộ.

Trận hòa Việt Nam 0-0 cho thấy đội bóng của HLV Gavin Lee có thể đứng vững trước sức ép lớn. Đến cuộc đối đầu Indonesia, Singapore tiếp tục bảo toàn được một điểm dù phải đối mặt với đối thủ có khả năng tấn công tốc độ.

Lợi thế sân nhà có thể giúp Singapore thi đấu tự tin hơn. Tuy vậy, đội chủ nhà cần duy trì sự tập trung trong suốt trận đấu bởi Thái Lan đã ghi bàn bằng nhiều phương án khác nhau tại vòng bảng.

Vì sao Thái Lan được đánh giá cao hơn?

Thái Lan là đội duy nhất toàn thắng cả bốn trận tại bảng B. Đoàn quân của HLV Anthony Hudson ghi trung bình 2,5 bàn mỗi trận và chưa một lần phải vào lưới nhặt bóng.

Sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự giúp “Voi chiến” duy trì phong độ ổn định. Thái Lan có thể thắng đậm khi gặp đối thủ dưới cơ, đồng thời đủ kiên nhẫn để giải quyết những trận đấu chặt chẽ như chiến thắng 1-0 trước Philippines.

Khả năng xoay tua là một lợi thế khác của đội khách. HLV Anthony Hudson từng thay tám vị trí trong đội hình xuất phát ở trận gặp Philippines so với chiến thắng trước Malaysia, nhưng Thái Lan vẫn giành trọn ba điểm.

Nhiều trụ cột tiếp tục được nghỉ ở lượt cuối, song Thái Lan vẫn thắng Myanmar 2-0. Việc phân bổ thời gian thi đấu hợp lý giúp đội bóng xứ Chùa Vàng có lực lượng sung sức trước vòng bán kết.

Bàn thắng của Thái Lan cũng không phụ thuộc vào một cá nhân. Kakana Khamyok, Teerasak Poeiphimai và Yotsakorn Burapha đều đã có hai pha lập công. Sarach Yooyen, Waris Choolthong, Worachit Kanitsribumphen và Jehhanafee Mamah cũng góp tên trên bảng tỉ số.

Việc nhiều vị trí có thể ghi bàn khiến Singapore khó lựa chọn phương án theo kèm. Nếu tập trung quá nhiều vào các tiền đạo, đội chủ nhà có thể để lộ khoảng trống cho tuyến hai của Thái Lan khai thác.

Điều gì có thể cản bước “Voi chiến”?

Singapore có cơ sở để kéo trận đấu vào thế giằng co nhờ hàng phòng ngự được tổ chức tốt. Đội chủ nhà mới nhận hai bàn thua sau bốn trận và đã giữ sạch lưới trước Việt Nam, một trong những ứng viên cạnh tranh chức vô địch.

Thể thức bán kết lượt đi cũng có thể khiến Thái Lan tiếp cận trận đấu thận trọng. Đội khách không nhất thiết phải đẩy tốc độ lên quá cao ngay từ đầu, bởi một kết quả có lợi tại Singapore sẽ giúp họ nắm quyền chủ động trước lượt về.

Ilhan Fandi là niềm hy vọng lớn nhất của Singapore trên hàng công. Theo danh sách Vua phá lưới AFF Cup 2026, tiền đạo này đã ghi ba trong tổng số năm bàn của Singapore. Khả năng chọn vị trí và tận dụng bóng bổng của Ilhan có thể gây khó cho hàng thủ Thái Lan nếu đội chủ nhà tạo được các tình huống cố định.

Tuy nhiên, việc phụ thuộc nhiều vào Ilhan Fandi cũng là hạn chế của Singapore. Khi chân sút này bị cô lập, đội chủ nhà có thể gặp khó trong quá trình đưa bóng vào khu vực cấm địa. Singapore cần thêm sự hỗ trợ từ Song Ui-young, Glenn Kweh và Harhys Stewart để tránh bị đối thủ bắt bài.

Kịch bản bàn thắng Singapore vs Thái Lan

Thái Lan ghi 10 bàn sau bốn trận, đạt trung bình 2,5 bàn mỗi trận. Hàng công của “Voi chiến” đã lập công ở mọi lượt đấu, còn hàng phòng ngự chưa để đối thủ nào chọc thủng lưới.

Singapore có năm pha lập công và nhận hai bàn thua. Đội bóng của HLV Gavin Lee không duy trì hiệu suất tấn công cao như Thái Lan nhưng sở hữu khả năng kéo đối thủ vào những trận đấu chặt chẽ.

Hai đội mới nhận tổng cộng hai bàn thua sau tám trận tại vòng bảng. Với tính chất của trận bán kết lượt đi, Singapore nhiều khả năng ưu tiên sự an toàn, còn Thái Lan có thể kiên nhẫn chờ thời điểm tăng tốc.

Kịch bản hợp lý là trận đấu xuất hiện từ hai đến ba bàn, với Thái Lan kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng không dễ tạo ra chiến thắng cách biệt.

Dự đoán tổng bàn thắng: 2-3 bàn.

Kịch bản thẻ phạt Singapore vs Thái Lan

Singapore nhận tám thẻ vàng sau bốn trận, trung bình hai thẻ mỗi trận và chưa có cầu thủ nào bị truất quyền thi đấu. Đội chủ nhà thường tranh chấp quyết liệt, đặc biệt khi phải ngăn những tình huống chuyển trạng thái nhanh của đối phương.

Theo trang thống kê thẻ phạt AFF Cup 2026, Thái Lan cũng chưa có cầu thủ nhận thẻ đỏ. Dù sở hữu khả năng kiểm soát bóng tốt, đội khách vẫn có thể phải phạm lỗi chiến thuật trước các pha phản công của Singapore.

Mức độ tranh chấp tại bán kết được dự báo cao hơn vòng bảng. Khu vực giữa sân, nơi Hariss Harun và Shah Shahiran đối đầu Sarach Yooyen cùng Kakana Khamyok, có thể xuất hiện nhiều tình huống va chạm.

Dự đoán tổng thẻ phạt: 3-5 thẻ.

Tình hình lực lượng Singapore vs Thái Lan

Singapore không có sự phục vụ của Irfan Najeeb vì chấn thương. HLV Gavin Lee vẫn còn những lựa chọn quen thuộc ở hàng phòng ngự như Irfan Fandi, Hariss Harun, Lionel Tan và Nur Adam Abdullah.

Thái Lan bước vào trận bán kết với lực lượng đầy đủ. Việc nhiều trụ cột được nghỉ ở vòng bảng cũng giúp HLV Anthony Hudson có đội hình giàu thể lực trước chuyến làm khách tại Singapore.

Đội hình dự kiến Singapore vs Thái Lan

Singapore: Izwan Mahbud; Irfan Fandi, Hariss Harun, Lionel Tan, Nur Adam Abdullah; Shah Shahiran, Kyoga Nakamura; Glenn Kweh, Song Ui-young, Harhys Stewart; Ilhan Fandi.

Thái Lan: Kampol Pathomakkakul; Narubadin Weerawatnodom, Manuel Bihr, Pansa Hemviboon, Wanchai Jarunongkran; Sarach Yooyen, Kakana Khamyok, Picha Autra; Yotsakorn Burapha, Teerasak Poeiphimai, Waris Choolthong.

Phong độ và lịch sử đối đầu Singapore vs Thái Lan

Singapore thắng hai, hòa hai và thua một trong năm trận gần nhất. Hai chiến thắng trước Campuchia và Timor Leste giúp đội bóng của HLV Gavin Lee tạo nền tảng thuận lợi, còn các trận hòa Việt Nam và Indonesia củng cố sự tự tin trước bán kết.

Thái Lan thắng bốn và hòa một trong năm trận gần đây. Riêng tại vòng bảng AFF Cup 2026, “Voi chiến” toàn thắng bốn trận, ghi 10 bàn và giữ sạch lưới.

Lịch sử đối đầu Singapore vs Thái Lan nghiêng hoàn toàn về đội bóng xứ Chùa Vàng. Theo kho dữ liệu của Báo Lâm Đồng, hai đội có tám lần gặp nhau được ghi nhận từ năm 2014 đến 2025, với cả tám chiến thắng thuộc về Thái Lan.

Thành tích này mang đến lợi thế tâm lý đáng kể cho “Voi chiến”. Singapore dù vậy đang sở hữu phong độ ổn định và có cơ sở hướng tới một kết quả tích cực trên sân nhà.

Thống kê đáng chú ý Singapore vs Thái Lan

Singapore bất bại cả bốn trận tại vòng bảng, giành tám điểm với hai chiến thắng và hai trận hòa. Đội chủ nhà ghi năm bàn, nhận hai bàn thua và giữ sạch lưới hai trận.

Ilhan Fandi đã ghi ba bàn, chiếm 60% tổng số pha lập công của Singapore. Khả năng hạn chế tiền đạo này có thể giúp Thái Lan giảm đáng kể mối đe dọa từ hàng công đội chủ nhà.

Thái Lan giành 12 điểm tuyệt đối, ghi 10 bàn và chưa thủng lưới. Bảy cầu thủ khác nhau đã lập công cho “Voi chiến”, cho thấy nguồn bàn thắng được phân bổ trên nhiều vị trí.

Singapore không thắng trong tám cuộc đối đầu được hệ thống ghi nhận với Thái Lan. Đội khách vì vậy chiếm ưu thế về phong độ, lực lượng lẫn thành tích đối đầu trước trận bán kết lượt đi.

Dự đoán tỉ số Singapore vs Thái Lan

Singapore có lợi thế sân nhà, thành tích bất bại và hàng phòng ngự mới nhận hai bàn thua. Cách tổ chức đội hình chặt chẽ có thể giúp thầy trò HLV Gavin Lee hạn chế sức tấn công của đối thủ trong phần lớn thời gian.

Thái Lan vẫn được đánh giá cao hơn nhờ chiều sâu nhân sự, khả năng kiểm soát thế trận và hàng công có nhiều nguồn ghi bàn. Thành tích toàn thắng, ghi 10 bàn và giữ sạch lưới sau bốn lượt trận là cơ sở để “Voi chiến” hướng tới một kết quả thuận lợi trên sân khách.

Singapore đủ khả năng khiến trận đấu diễn ra chặt chẽ, nhưng Thái Lan có thể tạo ra khác biệt bằng một khoảnh khắc ở hiệp hai.

Dự đoán phổ biến: Singapore 0-1 Thái Lan.