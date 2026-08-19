Thể thao 360 Tổng hợp dự đoán tỉ số Thái Lan vs Việt Nam ngày 22/8/2026: Xuân Son chờ tái hiện Rajamangala Tổng hợp dự đoán tỉ số Thái Lan vs Việt Nam ngày 22/8/2026 nghiêng về một trận đấu cân bằng, khi Voi chiến có lợi thế sân nhà còn nhà đương kim vô địch thắng cả hai lần đối đầu gần nhất.

Thái Lan giành quyền vào chung kết ASEAN Cup 2026 sau khi vượt qua Singapore với tổng tỉ số 4-3. Dù thua 1-2 tại Rajamangala ở bán kết lượt về, đội bóng của HLV Anthony Hudson vẫn bảo toàn được lợi thế từ chiến thắng 3-1 trên sân khách.

Việt Nam bước vào cuộc tái đấu với ký ức đẹp từ chung kết ASEAN Cup 2024. Đội bóng của HLV Kim Sang-sik từng thắng Thái Lan 2-1 tại Việt Trì, sau đó tiếp tục đánh bại đối thủ 3-2 ngay trên sân Rajamangala để đăng quang với tổng tỉ số 5-3.

Tổng hợp dự đoán Thái Lan vs Việt Nam

Theo lịch thi đấu AFF Cup 2026, trận chung kết lượt đi giữa Thái Lan vs Việt Nam diễn ra ngày 22/8/2026 trên sân do Thái Lan đăng cai. Lượt về được tổ chức ngày 26/8 tại Việt Nam.

Trang lịch thi đấu chính thức của ASEAN United FC hiện chưa cập nhật giờ bóng lăn và sân vận động. Các thông tin này cần được bổ sung sau khi ban tổ chức xác nhận.

Thái Lan có lợi thế sân nhà, đội hình giàu kỹ thuật và nhiều cầu thủ đang đạt phong độ tốt như Kakana Khamyok, Teerasak Poeiphimai hay Sarach Yooyen. Tuy nhiên, thất bại trước Singapore ở bán kết lượt về cho thấy hàng phòng ngự Voi chiến vẫn có thể bị khai thác.

Việt Nam sở hữu khả năng phòng ngự chắc chắn và tốc độ trong các pha chuyển trạng thái. Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Xuân Son là những nhân tố có thể tạo ra khác biệt nếu đội tuyển giành được khoảng trống phía sau hàng tiền vệ Thái Lan.

Hướng dự báo Dự đoán tỉ số Nhận định ngắn Kịch bản cân bằng Thái Lan 1-1 Việt Nam Hai đội thận trọng vì còn trận lượt về Thái Lan tận dụng sân nhà Thái Lan 2-1 Việt Nam Voi chiến kiểm soát bóng và gây sức ép từ hai biên Việt Nam phản công hiệu quả Thái Lan 1-2 Việt Nam Xuân Son và Đình Bắc khai thác khoảng trống của chủ nhà

Trước giờ bóng lăn, Thái Lan có ưu thế về địa điểm thi đấu và thời gian nghỉ nhiều hơn một ngày. Việt Nam lại được tiếp thêm sự tự tin từ hai chiến thắng liên tiếp trước Voi chiến ở chung kết ASEAN Cup 2024.

Kịch bản được lựa chọn là một trận hòa có bàn thắng. Kết quả này giúp cuộc đua vô địch tiếp tục rộng mở trước trận lượt về ngày 26/8.

Thái Lan cần cải thiện hàng phòng ngự

Thái Lan hoàn thành vòng bảng ASEAN Cup 2026 với thành tích toàn thắng 4 trận. Voi chiến ghi 10 bàn, không để lọt lưới và giành ngôi đầu bảng B với 12 điểm tuyệt đối.

Đội bóng của HLV Anthony Hudson tiếp tục chơi tốt khi thắng Singapore 3-1 tại bán kết lượt đi. Kakana Khamyok cùng các cầu thủ tấn công của Thái Lan khai thác hiệu quả khoảng trống và tạo được lợi thế lớn trước trận tái đấu.

Tuy nhiên, Thái Lan bất ngờ thua Singapore 1-2 ngay tại Rajamangala. Hàng thủ đội chủ nhà gặp khó trước những pha phản công tốc độ, đồng thời để lộ khoảng trống khi hai hậu vệ biên dâng cao.

Sau 6 trận tại giải, Thái Lan ghi 14 bàn và nhận 3 bàn thua. Cả ba bàn thua đều xuất hiện trong hai trận bán kết, cho thấy mức độ chắc chắn của hàng phòng ngự giảm xuống khi Voi chiến gặp đối thủ có khả năng chuyển trạng thái tốt.

Anthony Hudson cần tìm lại sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Nếu tiếp tục đẩy quá nhiều cầu thủ sang phần sân Việt Nam, đội chủ nhà có thể gặp rủi ro trước tốc độ của Đình Bắc cùng khả năng chọn vị trí của Xuân Son.

Việt Nam chờ tái hiện ký ức đẹp tại Thái Lan

Tuyển Việt Nam đứng đầu bảng A với 10 điểm sau 4 trận. Đội bóng của HLV Kim Sang-sik giành 3 chiến thắng, một trận hòa, ghi 13 bàn và chỉ để lọt lưới một lần.

Hàng phòng ngự là điểm tựa lớn của Việt Nam. Bộ ba trung vệ cùng khả năng hỗ trợ từ tuyến giữa giúp đội tuyển duy trì cự ly chắc chắn, hạn chế khoảng trống trước khu vực vòng cấm.

Trên hàng công, Nguyễn Xuân Son tiếp tục giữ vai trò quan trọng. Tiền đạo này có khả năng làm tường, tranh chấp và dứt điểm trong vòng cấm, qua đó mở ra khoảng trống cho Đình Bắc hoặc Geovane băng lên từ phía sau.

Xuân Son cũng sở hữu nhiều kỷ niệm đặc biệt trước Thái Lan. Anh ghi cả hai bàn trong chiến thắng 2-1 ở chung kết lượt đi ASEAN Cup 2024, sau đó giành danh hiệu vua phá lưới và cầu thủ hay nhất giải với 7 bàn thắng.

Nguyễn Đình Bắc là phương án tạo đột biến khác của đội tuyển. Trước bán kết lượt về, tiền đạo này dẫn đầu danh sách vua phá lưới ASEAN Cup 2026 với 5 bàn.

Nếu giữ được sự tập trung trong phòng ngự, Việt Nam có đủ khả năng tạo ra một kết quả thuận lợi trên đất Thái Lan. Hai chiến thắng gần nhất trước Voi chiến cũng giúp các cầu thủ tự tin hơn khi bước vào trận lượt đi.

Vì sao trận đấu dễ diễn ra giằng co?

Đây là lượt đi của trận chung kết kéo dài hai lượt. Cả Thái Lan lẫn Việt Nam đều cần tránh để đối phương tạo ra cách biệt lớn trước màn tái đấu ngày 26/8.

Thái Lan có thể kiểm soát bóng nhiều hơn nhờ lợi thế sân nhà. Sarach Yooyen giữ vai trò luân chuyển bóng, còn Kakana Khamyok thường xuyên di chuyển giữa tuyến tiền vệ và hàng phòng ngự đối phương.

Việt Nam nhiều khả năng không tham gia vào cuộc đua kiểm soát bóng. HLV Kim Sang-sik có thể bố trí đội hình thấp hơn, ưu tiên khóa khu vực trung lộ rồi tăng tốc ngay khi giành lại bóng.

Thế trận sẽ phụ thuộc nhiều vào bàn mở tỉ số. Nếu Thái Lan ghi bàn trước, Việt Nam buộc phải đẩy đội hình lên cao hơn. Ngược lại, đội chủ nhà có thể chịu áp lực lớn nếu Xuân Son hoặc Đình Bắc giúp Việt Nam vượt lên.

Một kết quả hòa không phải bất lợi với Việt Nam trước trận lượt về trên sân nhà. Thái Lan vì thế sẽ phải tính toán giữa việc tăng sức ép và bảo đảm an toàn cho hàng phòng ngự.

Kịch bản bàn thắng Thái Lan vs Việt Nam

Theo dữ liệu lịch sử đối đầu Thái Lan vs Việt Nam, hai đội ghi tổng cộng 22 bàn trong 11 lần chạm trán gần nhất, đạt trung bình 2 bàn mỗi trận.

Sáu trong 11 trận kết thúc với tối đa 2 bàn thắng. Đáng chú ý, hai đội từng hòa nhau 0-0 trong cả hai lượt trận tại vòng loại World Cup năm 2019.

Các cuộc đối đầu gần đây lại diễn ra cởi mở hơn. Thái Lan thắng Việt Nam 2-1 trong trận giao hữu tháng 9/2024, trước khi tuyển Việt Nam thắng lại với các tỉ số 2-1 và 3-2 tại chung kết ASEAN Cup 2024.

Thái Lan ghi 14 bàn sau 6 trận tại ASEAN Cup 2026. Việt Nam cũng sở hữu hàng công hiệu quả, nhưng đội khách có thể lựa chọn cách nhập cuộc thận trọng hơn vì đây mới là lượt đi.

Kịch bản hợp lý là trận đấu xuất hiện từ 2 đến 3 bàn, với khả năng cả hai đội đều ghi bàn.

Tình hình lực lượng Thái Lan vs Việt Nam

Thông tin lực lượng chính thức cần được cập nhật sau trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Malaysia. Những trường hợp chấn thương hoặc nhận án treo giò sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến phương án nhân sự của HLV Kim Sang-sik.

Thái Lan có nhiều hơn Việt Nam một ngày nghỉ trước chung kết. HLV Anthony Hudson nhiều khả năng đưa các trụ cột trở lại đội hình xuất phát sau những điều chỉnh nhân sự ở bán kết lượt về.

Teerasak Poeiphimai là lựa chọn đáng chú ý trên hàng công Voi chiến. Kakana Khamyok có thể chơi phía sau tiền đạo, nhận nhiệm vụ kết nối tuyến giữa và tạo ra những đường chuyền quyết định.

Việt Nam nhiều khả năng duy trì bộ khung đã chơi tốt trước Malaysia. Nguyễn Hoàng Đức giữ vai trò tổ chức, còn Xuân Son là điểm đến chính trong các pha đưa bóng lên phía trên.

Danh sách và phong độ cầu thủ có thể cập nhật tại trang đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Việt Nam.

Đội hình dự kiến Thái Lan vs Việt Nam

Thái Lan (4-2-3-1): Chatchai Bootprom; Narubadin Weerawatnodom, Pansa Hemviboon, Manuel Bihr, W. Jarunongkran; Sarach Yooyen, P. Autra; Kakana Khamyok, W. Kanitsribumphen, Yotsakorn Burapha; Teerasak Poeiphimai.

Việt Nam (3-4-2-1): Patrik Lê Giang; Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thành Chung, Phạm Xuân Mạnh; Trương Tiến Anh, Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Văn Vĩ; Geovane, Nguyễn Đình Bắc; Nguyễn Xuân Son.

Đội hình dự kiến cần được điều chỉnh sau khi có báo cáo lực lượng và danh sách cầu thủ bị treo giò từ ban tổ chức.

Phong độ và lịch sử đối đầu Thái Lan vs Việt Nam

Thái Lan thắng 5 và thua một trong 6 trận đã đấu tại ASEAN Cup 2026. Voi chiến ghi 14 bàn, nhận 3 bàn thua và vượt qua Singapore với tổng tỉ số 4-3 tại bán kết.

Việt Nam duy trì thành tích bất bại từ đầu giải cho đến trước bán kết lượt về. Nhà đương kim vô địch kiểm soát tốt các trận đấu nhờ hàng phòng ngự chắc chắn và khả năng tận dụng cơ hội hiệu quả.

Trong 11 lần chạm trán gần nhất, Thái Lan thắng 5 trận, Việt Nam thắng 2 trận và hai đội hòa nhau 4 lần. Voi chiến ghi 14 bàn, còn Việt Nam có 8 lần làm tung lưới đối thủ.

Dù thống kê tổng thể nghiêng về Thái Lan, Việt Nam thắng cả hai cuộc đối đầu gần nhất. Hai chiến thắng 2-1 và 3-2 tại chung kết ASEAN Cup 2024 giúp đội tuyển đăng quang với tổng tỉ số 5-3.

Thống kê đáng chú ý Thái Lan vs Việt Nam

Thái Lan toàn thắng 4 trận vòng bảng ASEAN Cup 2026, ghi 10 bàn và không để lọt lưới.

Voi chiến ghi 4 bàn và nhận 3 bàn thua sau hai lượt trận bán kết với Singapore.

Thái Lan thắng 5 trong 6 trận tại giải, thất bại duy nhất là trận thua Singapore 1-2 trên sân Rajamangala.

Việt Nam ghi 13 bàn và chỉ nhận một bàn thua tại vòng bảng.

Nguyễn Đình Bắc có 5 bàn trước khi bán kết lượt về diễn ra.

Teerasak Poeiphimai có 4 bàn, còn Kakana Khamyok ghi 3 bàn trước trận chung kết.

Thái Lan thắng 5 trong 11 lần đối đầu gần nhất với Việt Nam.

Việt Nam thắng cả hai lần chạm trán gần đây, ghi 5 bàn và nhận 3 bàn thua.

Hai đội từng gặp nhau tại chung kết AFF Cup 2022 và ASEAN Cup 2024.

Việt Nam thắng Thái Lan trên sân Rajamangala ở chung kết các năm 2008 và 2024.

Dự đoán tỉ số Thái Lan vs Việt Nam

Thái Lan được kỳ vọng kiểm soát bóng và chủ động đẩy cao đội hình nhờ lợi thế sân nhà. Kakana Khamyok cùng Teerasak Poeiphimai có thể gây sức ép lớn nếu Việt Nam để lộ khoảng trống ở hai biên.

Việt Nam có lợi thế về sự tự tin sau hai chiến thắng liên tiếp trước Thái Lan. Hàng phòng ngự chắc chắn cùng khả năng phản công của Đình Bắc và Xuân Son giúp đội khách đủ cơ sở hướng tới một kết quả tích cực.

Trận lượt đi được dự báo diễn ra giằng co. Thái Lan có thể ghi bàn nhờ sức ép sân nhà, nhưng Việt Nam cũng sở hữu khả năng tận dụng những tình huống chuyển trạng thái.

Dự đoán phổ biến: Thái Lan 1-1 Việt Nam.