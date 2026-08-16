Toronto FC 2-1 New England Revolution: Toronto FC giành chiến thắng Toronto FC tiếp đón New England Revolution trên sân BMO Field vào lúc 06h30 ngày 16/08/2026. Trận đấu hứa hẹn căng thẳng khi hai đội chênh lệch 13 điểm.

Toronto FC 2 - 1 New England Revolution Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Toronto FC tiếp đón New England Revolution.

25' B. Raines nhận thẻ vàng ở phút 25 Phút 25, B. Raines bên phía New England Revolution phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Thế trận trên sân BMO Field vẫn đang diễn ra chặt chẽ với tỷ số 0-0.

40' New England Revolution thay người sớm ở hiệp một Phút 40, ban huấn luyện New England Revolution quyết định thực hiện sự thay đổi người đầu tiên. G. Yow được tung vào sân để thế chỗ cho P. Miller .

43' W. Sands phản lưới nhà, Toronto FC mở tỷ số 1-0 Phút 43', bất ngờ xảy ra trên sân BMO Field khi W. Sands bên phía New England Revolution lúng túng đá phản lưới nhà. Bàn thua sai lầm này giúp Toronto FC khai thông thế bế tắc và vượt lên dẫn trước 1-0.

45+6' N. Dorsch nâng tỷ số lên 2-0 cho Toronto FC Vào phút 45+6', D. Mihailovic tung đường kiến tạo thuận lợi để N. Dorsch lập công, nhân đôi cách biệt cho Toronto FC. Đội chủ nhà bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn 2-0 đầy tự tin trước New England Revolution.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

73' New England Revolution tung W. Harris vào sân ở phút 73 Phút 73, New England Revolution thực hiện sự thay đổi người khi W. Harris được tung vào sân để thay thế cho D. Turgeman. Trong bối cảnh đang bị Toronto FC dẫn trước 2-0, đội khách rất cần làn gió mới trên hàng công để tìm kiếm cơ hội rút ngắn tỷ số.

74' W. Zimmerman nhận thẻ vàng ở phút 74 Trọng tài rút thẻ vàng phạt W. Zimmerman bên phía Toronto FC ở phút 74. Cầu thủ của đội chủ nhà cần thi đấu cẩn trọng hơn để bảo vệ lợi thế dẫn 2-0 trong những phút còn lại của trận đấu.

76' D. Mihailovic nhận thẻ đỏ ở phút 76 Phút 76, Toronto FC gặp bất lợi lớn về quân số khi D. Mihailovic nhận thẻ đỏ và phải rời sân. Dù đang dẫn trước New England Revolution 2-0, đội chủ nhà sẽ phải tập trung tối đa để bảo toàn lợi thế trong khoảng thời gian còn lại.

81' New England Revolution thay người ở phút 81 Phút 81, New England Revolution thực hiện sự thay đổi nhân sự khi M. Zambrano được tung vào sân thế chỗ M. Polster . Đội khách đang nỗ lực gia tăng sức ép tìm kiếm bàn thắng khi đang bị dẫn 2-0, trong bối cảnh họ được chơi hơn người ở những phút cuối.

81' Toronto FC thay người gia cố đội hình ở phút 81 Phút 81, Toronto FC thực hiện sự thay đổi người khi Z. Monlouis được tung vào sân để thay cho T. Corbeanu . Đang nắm lợi thế 2-0 nhưng phải thi đấu thiếu người, đội chủ nhà cần thêm sự chắc chắn để bảo toàn tỷ số trước New England Revolution trong những phút cuối.

81' Toronto FC điều chỉnh nhân sự ở những phút cuối Phút 81, Toronto FC thực hiện sự thay đổi người khi A. Coello vào sân thế chỗ D. Salloi . Đang dẫn 2-0 nhưng phải thi đấu thiếu người sau tấm thẻ đỏ ở phút 76 của D. Mihailovic, đội chủ nhà cần thêm lực lượng tươi mới để gia cố đội hình và bảo vệ lợi thế.

86' Fagundez vào sân thay Raines ở những phút cuối Phút 86, New England Revolution quyết định rút B. Raines ra nghỉ để tung D. Fagundez vào sân. Dù đang bị Toronto FC dẫn 2-0, New England Revolution vẫn tâm lý thoải mái bởi họ đã chắc suất vào vòng 1/16.

90' W. Harris rút ngắn tỷ số 2-1 cho New England Revolution Đúng vào phút 90, W. Harris lập công rút ngắn cách biệt xuống 2-1 cho New England Revolution . Tận dụng lợi thế chơi hơn người sau khi D. Mihailovic của Toronto FC bị đuổi khỏi sân ở phút 76, đội khách đã thắp lại hy vọng giật lại 1 điểm trong những phút bù giờ.

90+1' Toronto FC thay người bảo toàn tỷ số ở phút 90+1' Phút 90+1', Toronto FC có sự thay đổi người khi E. Aristizabal được tung vào sân thay thế J. Sargent . Trong thế trận vừa bị rút ngắn tỷ số xuống 2-1 và đang thi đấu thiếu người, đội chủ nhà chủ động đưa nhân tố mới vào nhằm gia cố hàng thủ, quyết tâm bảo vệ chiến thắng nghẹt thở ở những phút bù giờ.

90+1' Toronto FC thay người gia cố hàng thủ ở phút bù giờ Ở phút 90+1', Toronto FC đưa K. Franklin vào sân thay thế M. Cimermancic . Quyết định điều chỉnh nhân sự này diễn ra ngay sau khi New England Revolution rút ngắn tỷ số xuống 2-1, nhằm giúp đội chủ nhà bảo vệ lợi thế mong manh trong những phút thi đấu cuối cùng.

KT Kết thúc: Toronto FC 2-1 New England Revolution Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 08:39 16/08/2026

Cuộc đối đầu giữa Toronto FC và New England Revolution diễn ra vào lúc 06h30 ngày 16/08/2026 trên sân vận động BMO Field. Đây là trận đấu đáng chú ý tại giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) khi đội chủ nhà đang nỗ lực tìm kiếm chiến thắng, trong khi đội khách muốn bảo vệ vị trí trong nhóm dẫn đầu.

Phong độ gần đây và vị trí trên bảng xếp hạng

New England Revolution bước vào trận đấu này với vị thế nhỉnh hơn khi đang xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng MLS với 30 điểm. Mặc dù vậy, phong độ gần đây của đội khách đang có dấu hiệu chững lại. Trong 5 trận gần nhất, họ giành được 1 chiến thắng, hòa 2 trận và để thua 2 trận.

Ở phía đối diện, Toronto FC đang trải qua giai đoạn thi đấu khó khăn. Đội chủ nhà hiện đứng ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng với 17 điểm, kém đối thủ 13 điểm. Chuỗi phong độ của Toronto FC cũng chưa có dấu hiệu khởi sắc khi không giành được chiến thắng nào trong 5 trận gần đây, bao gồm 3 trận hòa và 2 trận thua.

Lịch sử đối đầu giữa hai đội

Dù có vị trí thấp hơn trên bảng xếp hạng hiện tại, Toronto FC lại sở hữu thành tích đối đầu nhỉnh hơn trong những lần chạm trán gần đây. Trong 5 lần so tài gần nhất giữa hai đội, Toronto FC đã giành được 2 chiến thắng, hòa 2 trận và chỉ để thua 1 trận trước New England Revolution.

Lợi thế sân nhà BMO Field cùng thành tích đối đầu thuận lợi sẽ là điểm tựa tinh thần quan trọng giúp Toronto FC tự tin hơn khi đối đầu với đội bóng đang đứng thứ 3 giải đấu.

Đánh giá cục diện trận đấu

Xét về tương quan lực lượng và vị trí hiện tại, New England Revolution sở hữu nền tảng điểm số tốt hơn với 30 điểm có được từ đầu mùa. Tuy nhiên, việc chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất khiến đội khách phải thi đấu cẩn trọng.

Trong khi đó, Toronto FC dù đang vật lộn ở nửa dưới bảng xếp hạng nhưng thường thi đấu tốt trước New England Revolution. Cuộc chạm trán tại BMO Field sẽ là cơ hội để đội chủ nhà nỗ lực tìm kiếm kết quả thuận lợi nhằm tích lũy thêm điểm số.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Toronto FC · 2 thắng 2 hòa New England Revolution · 1 thắng New England Revolution 0 - 0 Toronto FC Hòa New England Revolution 1 - 1 Toronto FC Hòa Toronto FC 0 - 2 New England Revolution NER Toronto FC 1 - 0 New England Revolution TF New England Revolution 0 - 1 Toronto FC TF

Toronto FC 5 trận gần nhất H B H H B 18 Trận 3-8-7 T-H-B 24 Ghi (TB 1.3) 32 Thủng lưới New England Revolution 18 Trận 9-3-6 T-H-B 28 Ghi (TB 1.6) 23 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 18 12 4 2 +21 40 H B T T T 2 Inter Miami 18 11 5 2 +13 38 H T T T T 3 New England Revolution 18 9 3 6 +5 30 B H T H B 4 Chicago Fire 17 9 2 6 +9 29 T B B T T … 11 Columbus Crew 18 5 5 8 -2 20 H T B T H 12 Toronto FC 18 3 8 7 -8 17 H B H H B 13 Philadelphia Union 18 4 4 10 -8 16 T T T B H …

Tình hình lực lượng Toronto FC ✚ M. Cimermancic (Thigh Injury) ✚ N. Gomis (Thigh Injury) ✚ Matheus Pereira (Groin Injury) ✚ N. Palacio (Lower-Body Injury) ✚ L. Stefanovic (Foot Injury) ✚ M. Cimermancic (Thigh Injury) ✚ N. Gomis (Thigh Injury) ✚ Matheus Pereira (Groin Injury) New England Revolution ✚ L. Campana (Hamstring Injury) ✚ A. Farrell (Lower-Body Injury) ✚ I. Feingold (Lower-Body Injury) ✚ L. Langoni (Lower-Body Injury) ✚ J. Siqueira (Injury) ✚ L. Campana (Hamstring Injury) ✚ A. Farrell (Lower-Body Injury) ✚ I. Feingold (Lower-Body Injury)