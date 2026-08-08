Tottenham Hotspur hòa Getafe 1-1: Gallagher lên tiếng san bằng tỷ số Tottenham Hotspur cầm hòa Getafe với tỷ số 1-1 trên sân Hotspur Way Training Centre, khi Gallagher ghi bàn ở phút 70 để san bằng tỷ số sau bàn mở màn của Risco cho đại diện Tây Ban Nha.

Tottenham Hotspur 1 - 1 Getafe Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Tottenham Hotspur tiếp đón Getafe.

13' Tottenham kiểm soát bóng vượt trội trước Getafe Bước vào phút 13, Tottenham Hotspur thể hiện sự áp đảo rõ rệt khi nắm giữ tới 80 - 20 thời lượng kiểm soát bóng. Đội bóng nước Anh đã thực hiện 2 - 0 cú dứt điểm (trúng đích 1 - 0 ), trong khi Getafe chủ động lùi sâu chịu trận và chưa thể tạo ra bất kỳ pha hãm thành nguy hiểm nào.

26' Tottenham kiểm soát bóng vượt trội nhưng chưa thể ghi bàn Trôi qua 26 phút thi đấu, Tottenham Hotspur đang làm chủ cuộc chơi với tỷ lệ cầm bóng lên tới 68 - 32 so với Getafe. Dù áp đảo về thế trận, hàng công đội chủ nhà vẫn chưa tạo ra quá nhiều khác biệt khi chỉ số dứt điểm hiện tại mới là 2 - 1 (trúng đích 1 - 0). Ở chiều ngược lại, đội bóng Tây Ban Nha chủ động đá rát để phá lối chơi của đối phương, thể hiện qua số lần phạm lỗi 1 - 6.

40' Tottenham kiểm soát bóng vượt trội nhưng bế tắc Tiến gần đến phút 40, Tottenham Hotspur hoàn toàn áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng với tỷ lệ 67 - 33 . Dù vậy, thế trận ép sân chưa đem lại hiệu quả rõ rệt khi số lần dứt điểm giữa hai bên mới dừng ở mức 3 - 1 (trúng đích 1 - 0 ) trước hàng thủ chơi quyết liệt với 3 - 7 lần phạm lỗi của Getafe.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' E. Drammeh nhận thẻ vàng ở phút 49 Phút 49, trọng tài quyết định rút thẻ vàng cảnh cáo E. Drammeh . Trận đấu giữa Tottenham Hotspur và Getafe vẫn duy trì tỷ số 0-0, dù đại diện nước Anh nắm phần lớn thời lượng kiểm soát bóng với tỷ lệ 66-34.

65' Alberto Risco khai thông thế bế tắc cho Getafe Phút 65, đón đường chuyền từ Francisco Burgos , Alberto Risco tung cú dứt điểm bằng chân trái hiểm hóc mở tỷ số 0-1 cho Getafe . Bàn thắng quan trọng giúp đội khách vươn lên dẫn trước ngay trong hiệp hai.

70' Conor Gallagher gỡ hòa 1-1 cho Tottenham Hotspur Phút 70, Conor Gallagher tỏa sáng đúng lúc để mang về bàn gỡ hòa 1-1 cho Tottenham Hotspur . Nỗ lực gia tăng sức ép với 12 - 5 lần dứt điểm rốt cuộc đã giúp Spurs đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát chỉ 5 phút sau khi để Getafe vượt lên.

86' Tottenham dồn ép ở phút cuối nhưng chưa có bàn thắng Bước sang phút 86, Tottenham Hotspur vẫn đẩy cao đội hình nhằm phá vỡ thế bế tắc 0 - 0 khi hoàn toàn làm chủ cuộc chơi với tỷ lệ cầm bóng 66 - 34. Đội chủ nhà tỏ ra vượt trội ở chỉ số dứt điểm 7 - 3 (trúng đích 3 - 0), buộc hàng thủ Getafe phải lăn xả chịu trận và khiến thủ môn đối phương đã có 0 - 2 lần cứu thua.

KT Kết thúc: Tottenham Hotspur 1-1 Getafe Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 22:38 08/08/2026

Đội hình chính thức Tottenham Hotspur Sơ đồ Getafe Sơ đồ 31 Antonín Kinský 14 Archie Gray 6 Jan Paul van Hecke 33 Ben Davies 3 Andrew Robertson 15 Lucas Bergvall 16 Sandro Tonali 8 Conor Gallagher 47 Mikey Moore 9 Richarlison 11 Mathys Tel 13 David Soria 2 Dakonam Djené 3 Abdel Abqar 27 Mohamed Hamdoune 33 Jorge Montes 21 Andrés García 23 Orel Mangala 28 Alberto Risco 30 Ebrahima Drammeh 10 Martín Satriano 29 Marcos Pachón Dự bị Tottenham Hotspur 1 Guglielmo Vicario 25 Kota Takai 43 Jamie Paul Donley 44 Dane Scarlett 59 Minhyeok Yang 66 Malachi Hardy 78 Harry Byrne Getafe 1 Jiri Letacek 6 Mario Martín 8 Ramón Terrats 9 Borja Mayoral 15 Curro Burgos 16 Davinchi 17 Kiko Femenía 24 Zaid Romero 31 Ibrahima Danfakha Cập nhật đội hình lúc 21:05 08/08/2026

Tottenham Hotspur Thống kê Getafe 66% Kiểm soát bóng 34% 13 Dứt điểm 5 6 Trúng đích 1 4 Phạt góc 1 7 Phạm lỗi 13 2 Việt vị 1 0 Thủ môn cứu thua 5

Cầu thủ nổi bật Conor Gallagher Tottenham Hotspur 1 bàn Alberto Risco Getafe 1 bàn

Vào lúc 21h00 ngày 08/08/2026, Tottenham Hotspur sẽ có cuộc chạm trán với đại diện tới từ Tây Ban Nha là Getafe trong khuôn khổ chuỗi trận Giao hữu CLB. Cuộc đối đầu này được tổ chức tại trung tâm huấn luyện Hotspur Way Training Centre, mang ý nghĩa quan trọng về mặt thử nghiệm lối chơi cũng như rà soát lực lượng cho cả hai đội bóng.

Thử nghiệm lực lượng và đấu pháp chiến thuật

Các trận đấu giao hữu tiền mùa giải luôn là cơ hội vàng để các HLV thử nghiệm những mảng miếng chiến thuật mới, đồng thời trao cơ hội cho các tân binh và cầu thủ trẻ thể hiện bản thân. Việc thi đấu tại trung tâm huấn luyện Hotspur Way Training Centre tạo ra bầu không khí tập trung cao độ, giúp hai ban huấn luyện dễ dàng đưa ra những điều chỉnh chuyên môn trực tiếp mà không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi áp lực khán đài.

Bên cạnh yếu tố thể lực, nhịp độ thi đấu cũng là điều mà hai bên hướng tới. Cả Tottenham Hotspur và Getafe đều muốn tận dụng tối đa thời lượng trên sân để rèn luyện khả năng chuyển trạng thái giữa tấn công và phòng ngự, sẵn sàng cho những thử thách chính thức sắp tới.

Lịch sử đối đầu nghiêng về phía Getafe

Xét về khía cạnh đối đầu trực tiếp, hai đội bóng mới chỉ chạm trán nhau đúng 1 lần trong quá khứ. Ở lần so tài duy nhất đó, Getafe là đội nắm lợi thế khi giành chiến thắng, trong khi Tottenham Hotspur chưa có được trận thắng hay trận hòa nào trước đối thủ này.

Thống kê đối đầu tuy ngắn ngủi nhưng mang lại điểm tựa tinh thần nhất định cho Đại diện La Liga. Tuy nhiên, trong một trận đấu giao hữu mang tính chất thử nghiệm, các chỉ số quá khứ chỉ đóng vai trò tham khảo khi cả hai CLB đều ưu tiên việc hoàn thiện bộ khung đội hình hơn là kết quả thuần túy.

Nhận định tổng quan trận đấu

Trận đại chiến giữa Tottenham Hotspur và Getafe hứa hẹn sẽ mang đến màn trình diễn giằng co về mặt chiến thuật. Đại diện nước Anh với lợi thế sân tập quen thuộc sẽ chủ động kiểm soát bóng và áp đặt thế trận. Trong khi đó, lối chơi kỷ luật đặc trưng của bóng đá Tây Ban Nha từ Getafe chắc chắn sẽ tạo ra bài kiểm tra chất lượng cho hàng công của đối thủ.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Tottenham Hotspur · 0 thắng 0 hòa Getafe · 1 thắng Tottenham Hotspur 1 - 2 Getafe GET

Tottenham Hotspur 5 trận gần nhất T T T B H Getafe 5 trận gần nhất B T B T H

Tình hình lực lượng Tottenham Hotspur ✚ Wilson Odobert (Cruciate Ligament Tear) ✚ Xavi Simons (Cruciate Ligament Tear) Getafe Không có thông tin