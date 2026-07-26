37' Tottenham Hotspur áp đảo trước Auckland

Sau 37 phút, Tottenham Hotspur đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 36 - 64 và vượt trội về dứt điểm 4 - 15. Auckland phải lùi sâu chống đỡ khi đối thủ đã có 4 quả phạt góc, trong bối cảnh đội khách đang dẫn 1-0.