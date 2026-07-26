Tottenham Hotspur vượt qua Auckland, khép lại trận giao hữu với chiến thắng 2-0
Tottenham Hotspur đánh bại Auckland 2-0 trong trận Giao hữu CLB, với các bàn thắng của Scarlett và Richarlison; Auckland khép lại trận đấu trắng tay.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Auckland tiếp đón Tottenham Hotspur.
- 12'Dane Scarlett đưa Tottenham Hotspur vượt lên
Phút 12, Dane Scarlett lập công, giúp Tottenham Hotspur mở tỷ số 0-1 trước Auckland. Đội bóng áo trắng đang nắm lợi thế trong thế trận có thời lượng kiểm soát bóng cao hơn.
- 13'Tottenham kiểm soát thế trận
Sau 13 phút, Tottenham Hotspur kiểm soát bóng vượt trội với tỷ lệ 30 - 70, khiến Auckland phải lùi sâu phòng ngự. Đội khách cũng nhỉnh hơn về dứt điểm 3 - 4 và phạt góc 0 - 1, nhưng nhịp độ chưa quá dồn dập.
- 25'Tottenham kiểm soát thế trận
Sau 25 phút, Tottenham Hotspur đang dẫn 0-1 và kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 39-61. Auckland phải lùi sâu chịu sức ép, khi Tottenham nhỉnh hơn về dứt điểm 4-6.
- 37'Tottenham Hotspur áp đảo trước Auckland
Sau 37 phút, Tottenham Hotspur đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 36 - 64 và vượt trội về dứt điểm 4 - 15. Auckland phải lùi sâu chống đỡ khi đối thủ đã có 4 quả phạt góc, trong bối cảnh đội khách đang dẫn 1-0.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 46'Jonty Bidois vào sân đầu hiệp hai
Phút 46', Jonty Bidois vào sân thay Sam Cosgrove. Auckland có sự điều chỉnh nhân sự khi đang bị Tottenham Hotspur dẫn trước.
- 46'Jake Brimmer vào sân đầu hiệp hai
Phút 46', Jake Brimmer vào sân thay Daniel Normann. Sự điều chỉnh này đến ngay sau giờ nghỉ, trong bối cảnh Auckland đang bị Tottenham Hotspur dẫn trước.
- 46'Lachlan Brook vào sân đầu hiệp hai
Phút 46', Lachlan Brook được tung vào sân, thay Logan Rogerson.
- 46'Thay người đầu hiệp hai
Phút 46', Aaron Calver vào sân thay Hiroki Sakai. Đây là sự điều chỉnh đầu hiệp hai trong bối cảnh Tottenham Hotspur đang dẫn Auckland.
- 46'B. Ferguson vào sân sau giờ nghỉ
Phút 46', B. Ferguson vào sân thay Lachlan Bayliss. Auckland thực hiện sự điều chỉnh ngay sau giờ nghỉ, trong bối cảnh Tottenham Hotspur đang dẫn trước.
- 46'Felipe Gallegos vào sân phút 46
Phút 46', Felipe Gallegos vào sân thay Cameron Howieson. Sự điều chỉnh đầu hiệp hai đến khi Tottenham Hotspur đang dẫn Auckland.
- 46'Isa Prins vào sân đầu hiệp hai
Phút 46', Isa Prins vào sân thay Van Fitzharris trong điều chỉnh đầu hiệp hai. Sự xuất hiện của Prins có thể mang đến thêm năng lượng cho Auckland khi Tottenham Hotspur đang dẫn trước.
- 46'Francis de Vries vào sân phút 46
Phút 46', Francis de Vries vào sân thay Matthew D'Hotman. Tottenham Hotspur vẫn đang dẫn Auckland 0-1, tạo thêm áp lực cho đội chủ nhà.
- 50'Tottenham Hotspur kiểm soát thế trận
Bước sang phút 50, Tottenham Hotspur vẫn là đội kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 40 - 60 và số lần dứt điểm vượt trội 7 - 14. Auckland phải lùi sâu chống đỡ, trong khi Tottenham Hotspur duy trì sức ép để bảo vệ lợi thế đang dẫn.
- 62'Ben Davies vào sân ở phút 62
Phút 62, Ben Davies vào sân thay Rio Kyerematen. Tottenham Hotspur có sự điều chỉnh nhân sự trong thế đang bị dẫn 0-1.
- 62'Mateus Fernandes vào sân ở phút 62
Phút 62, Mateus Fernandes vào sân thay Archie Gray.
- 62'Richarlison vào sân ở phút 62
Phút 62, Richarlison vào sân thay Dane Scarlett khi Tottenham Hotspur đang dẫn 0-1. Sự xuất hiện của Richarlison giúp hàng công Tottenham Hotspur có thêm phương án trong phần còn lại của trận đấu.
- 62'Tottenham Hotspur tiếp tục áp đảo
Đến phút 62', Tottenham Hotspur vẫn kiểm soát thế trận và gây sức ép rõ rệt khi cầm bóng 43-57, đồng thời vượt trội về dứt điểm 7-18. Auckland đang phải lùi sâu chịu trận, thể hiện qua cách biệt phạt góc 3-7, trong khi Tottenham Hotspur chủ động duy trì lợi thế 0-1.
- 63'Tottenham Hotspur thay người ở phút 63
Phút 63, Conor Gallagher vào sân thay Lucá Williams-Barnett, mang đến sự điều chỉnh nhân sự cho Tottenham Hotspur khi đội đang dẫn Auckland.
- 63'Tottenham Hotspur thay người ở phút 63
Phút 63, Minhyeok Yang vào sân thay Jamie Paul Donley. Tottenham Hotspur điều chỉnh nhân sự khi đang dẫn trước Auckland.
- 63'Marley Leuluai vào sân phút 63
Phút 63, Marley Leuluai vào sân thay Luka Vicelich. Auckland đang bị Tottenham Hotspur dẫn 0-1, và sự điều chỉnh này mang đến thêm lựa chọn cho đội bóng trong phần còn lại.
- 63'James Mitchell vào sân, Ronan Wynne rời trận
Phút 63', James Mitchell vào sân thay Ronan Wynne. Tottenham Hotspur vẫn đang dẫn Auckland 0-1, khiến sự thay đổi nhân sự này càng được chờ đợi trong phần còn lại của trận đấu.
- 63'Tottenham Hotspur thay người ở phút 63
Phút 63, Mathys Tel vào sân thay Mikey Moore, khi Tottenham Hotspur vẫn đang dẫn Auckland 0-1.
- 70'Richarlison nhân đôi cách biệt cho Tottenham Hotspur
Phút 70, Richarlison lập công, giúp Tottenham Hotspur nâng tỷ số lên 0-2 trước Auckland. Đội khách đang tạo khoảng cách đáng kể trong cuộc đối đầu này.
- 71'Aaron Cartwright vào sân ở phút 71
Phút 71, Aaron Cartwright vào sân thay B. Ferguson, trong lúc Tottenham Hotspur đang dẫn 0-2.
- 72'Auckland thay người ở phút 72
Phút 72, Joseph Knowles vào sân thay Michael Woud. Auckland điều chỉnh nhân sự trong bối cảnh Tottenham Hotspur đang kiểm soát thế trận tốt hơn.
- 74'Tottenham Hotspur áp đảo thế trận
Bước sang phút 74', Tottenham Hotspur vẫn kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 41-59 và ưu thế dứt điểm 8-20. Auckland đang phải chịu sức ép, thể hiện qua cách biệt phạt góc 3-8.
- 79'Harry Byrne vào sân thay Malachi Hardy
Phút 79', Harry Byrne vào sân thay Malachi Hardy. Tottenham Hotspur đang dẫn 0-2 và có thể hướng tới việc bảo toàn lợi thế trong những phút cuối.
- 79'Tyrese Hall vào sân ở phút 79
Phút 79, Tyrese Hall vào sân thay Manor Solomon. Tottenham Hotspur thực hiện điều chỉnh khi đang dẫn Auckland 0-2.
- 86'Dejaun Naidoo vào sân ở phút 86
Phút 86', Dejaun Naidoo được tung vào sân, mang đến một sự điều chỉnh ở những phút cuối. Auckland đang bị Tottenham Hotspur dẫn 0-2.
- 86'Tottenham Hotspur áp đảo ở cuối trận
Phút 86', Tottenham Hotspur vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận với thời lượng cầm bóng 39 - 61 và vượt trội về dứt điểm 9 - 22. Auckland chịu sức ép lớn, thể hiện qua cách biệt phạt góc 3 - 10 khi Tottenham Hotspur đang dẫn 0-2.
- 87'Reiss-Alexander Russell-Denny vào sân
Phút 87, Reiss-Alexander Russell-Denny vào sân thay Tye Hall. Sự điều chỉnh diễn ra khi Auckland đang bị Tottenham Hotspur dẫn 0-2.
- 87'Tottenham Hotspur thay người ở phút 87
Phút 87, Tyler Tingey vào sân thay Kota Takai khi Auckland đang bị Tottenham Hotspur dẫn 0-2. Một sự điều chỉnh muộn trong bối cảnh Tottenham Hotspur vẫn nắm thế chủ động.
- KTKết thúc: Auckland 0-2 Tottenham Hotspur
Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.
Cập nhật lúc 11:48 26/07/2026
Auckland sẽ đối đầu Tottenham Hotspur trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Trận đấu được ấn định diễn ra lúc 10:00 ngày 26/07/2026.
Thông tin trận đấu
Đây là cuộc so tài giữa Auckland và Tottenham Hotspur. Dữ liệu hiện có chưa cung cấp thông tin về phong độ gần đây, lực lượng, thành tích đối đầu hoặc vị trí của hai đội, vì vậy chưa thể đưa ra đánh giá chi tiết hơn về chiến thuật và tương quan trước trận.
Những diễn biến đáng chú ý sẽ phụ thuộc vào đội hình được sử dụng và cách hai đội tiếp cận một trận giao hữu. Các thông tin bổ sung về lực lượng, phong độ và đội hình dự kiến sẽ giúp hoàn thiện nhận định trước giờ bóng lăn.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)