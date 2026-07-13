Toyota Veloz Cross 2026: Cập nhật giá lăn bánh và ưu đãi 75 triệu đồng Trong tháng 7/2026, Toyota Veloz Cross nhận gói hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cùng nhiều quà tặng giá trị. Mẫu MPV 7 chỗ ghi điểm nhờ khung gầm DNGA mới, không gian nội thất linh hoạt và hệ thống an toàn chủ động.

Toyota Veloz Cross 2026 tiếp tục khẳng định vị thế trong phân khúc MPV 7 chỗ cỡ nhỏ tại Việt Nam. Kể từ khi chuyển sang lắp ráp trong nước, mẫu xe này không chỉ chủ động được nguồn cung mà còn liên tục đưa ra các chính sách kích cầu hấp dẫn nhằm cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Mitsubishi Xpander hay Suzuki XL7.

Giá lăn bánh và chương trình ưu đãi tháng 7/2026

Trong tháng này, khách hàng mua Toyota Veloz Cross sẽ nhận được gói ưu đãi tổng trị giá từ 73–75 triệu đồng tùy phiên bản. Cụ thể, hãng hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tặng 01 năm bảo hiểm thân vỏ và áp dụng mức lãi suất 0% cố định trong 12 tháng đầu tiên.

Toyota Veloz Cross 2026 sở hữu thiết kế hiện đại và nhiều ưu đãi hấp dẫn

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh TP.HCM (triệu VND) Lăn bánh Tỉnh/TP khác (triệu VND) Veloz Cross CVT 638 737 724 705 Veloz Cross CVT (Trắng ngọc trai) 646 746 733 714 Veloz Cross CVT Top 660 761 748 729 Veloz Cross CVT Top (Trắng ngọc trai) 668 770 757 738

*Lưu ý: Giá lăn bánh chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các khuyến mại riêng tại đại lý.

Nền tảng khung gầm DNGA và thiết kế ngoại thất

Toyota Veloz Cross 2026 được phát triển trên hệ thống khung gầm DNGA (Daihatsu New Global Architecture). Việc sử dụng thép cường độ cao giúp tối ưu trọng lượng xe trong khi vẫn đảm bảo độ cứng vững. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.475 x 1.750 x 1.700 mm, với trục cơ sở đạt 2.750 mm, mang lại không gian cabin tối ưu hơn so với các thế hệ khung gầm cũ.

Thiết kế đầu xe mạnh mẽ với lưới tản nhiệt họa tiết vảy cá

Diện mạo của Veloz Cross mang đậm chất SUV với lưới tản nhiệt hình thang lớn, họa tiết vảy cá sơn đen bóng. Hệ thống chiếu sáng sử dụng công nghệ LED toàn phần, tích hợp đèn xi-nhan hiệu ứng dòng chảy hiện đại. Điểm nhấn bên hông là bộ mâm hợp kim 17 inch phay bóng (trên bản Top) và đường viền chrome kéo dài từ đèn pha đến tận đuôi xe.

Nội thất linh hoạt với chế độ Sofa độc đáo

Khoang cabin của Veloz Cross 2026 đi theo hướng trẻ trung với sự kết hợp của hai tông màu đen và kem. Điểm ăn tiền nhất trên mẫu MPV này là khả năng biến đổi không gian linh hoạt. Hàng ghế thứ hai có thể ngả 180 độ kết hợp với hàng ghế cuối tạo thành một mặt phẳng như một chiếc ghế sofa, giúp hành khách thư giãn tối đa trong các chuyến đi dài.

Khoang nội thất rộng rãi với cách phối màu tinh tế

Về tiện nghi, xe được trang bị màn hình giải trí trung tâm 9 inch (bản Top) hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, cụm đồng hồ kỹ thuật số 7 inch tùy chỉnh giao diện và hệ thống sạc điện thoại không dây. Tuy nhiên, một điểm đáng tiếc là phiên bản tiêu chuẩn vẫn chưa được trang bị hệ thống kiểm soát hành trình.

Hiệu năng vận hành và an toàn chủ động

Dưới nắp ca-pô là khối động cơ xăng 2NR-VE 1.5L, sản sinh công suất tối đa 105 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 138 Nm tại 4.200 vòng/phút. Sức mạnh được truyền đến cầu trước thông qua hộp số vô cấp CVT, mang lại trải nghiệm mượt mà trong đô thị. Xe cung cấp 3 chế độ lái: Eco, Normal và Sport.

Động cơ 1.5L kết hợp hộp số CVT tối ưu cho việc di chuyển trong đô thị

Về an toàn, phiên bản cao cấp nhất sở hữu gói Toyota Safety Sense với các tính năng đáng chú ý như: Cảnh báo tiền va chạm, Cảnh báo chệch làn đường và Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC). Bên cạnh đó, các trang bị tiêu chuẩn như camera 360 độ, cảnh báo điểm mù và 6 túi khí giúp Veloz Cross trở thành một trong những mẫu xe an toàn nhất phân khúc.

Đánh giá chung

Toyota Veloz Cross 2026 là lựa chọn sáng giá cho những gia đình cần một chiếc xe đa dụng, thiết kế bắt mắt và hàm lượng công nghệ an toàn cao. Dù khả năng cách âm và độ rung nhẹ của vô-lăng vẫn là những điểm cần cải thiện, nhưng với uy tín thương hiệu và chính sách ưu đãi mạnh tay trong tháng 7/2026, đây vẫn là mẫu MPV rất đáng cân nhắc.