TP. Hải Phòng bứt tốc phát triển nhà ở xã hội: Vượt kịch bản và chuyển hướng sang cho thuê Nửa đầu năm 2026, TP. Hải Phòng hoàn thành 1.383 căn nhà ở xã hội, vượt gần 400 căn so với kế hoạch. Địa phương đang tập trung mở rộng quỹ nhà cho thuê phục vụ hạ tầng công nghiệp.

Trong nửa đầu năm 2026, TP. Hải Phòng đã ghi nhận những kết quả khả quan trong việc triển khai các dự án nhà ở xã hội (NOXH). Không chỉ dừng lại ở việc đẩy nhanh tiến độ thi công, thành phố đang thực hiện bước chuyển chiến lược từ phát triển nhà để bán sang mở rộng quỹ nhà cho thuê. Đây được xem là một phần quan trọng trong hạ tầng an sinh nhằm thu hút đầu tư và hỗ trợ phát triển công nghiệp bền vững.

Kết quả ấn tượng trong nửa đầu năm 2026

Theo báo cáo từ Sở Xây dựng TP. Hải Phòng, tính riêng trong quý II/2026, toàn thành phố đã hoàn thành 864 căn NOXH, cao hơn 395 căn so với kế hoạch đề ra cho quý này. Lũy kế 6 tháng đầu năm, địa phương đã đưa vào sử dụng tổng cộng 1.383 căn, vượt gần 400 căn so với kịch bản phát triển được xây dựng từ đầu năm.

Trong quý II/2026, toàn thành phố Hải Phòng đã hoàn thành 864 căn nhà ở xã hội, cao hơn 395 căn so với kế hoạch của quý. Ảnh minh họa

Sự bứt phá này đến từ việc quyết liệt tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục pháp lý và đẩy mạnh triển khai thực địa. Thành phố kiên trì bám sát định hướng "3 tốt" bao gồm: vị trí tốt, chất lượng tốt và giá cả phù hợp. Điều này giúp nâng cao khả năng tiếp cận nhà ở cho người dân, đặc biệt là đội ngũ công nhân và lao động trực tiếp tại các khu kinh tế.

Chiến lược nhà ở xã hội gắn liền với hạ tầng công nghiệp

Trong bối cảnh TP. Hải Phòng liên tục mở rộng quy mô các khu công nghiệp, nhu cầu về chỗ ở cho công nhân, kỹ sư và chuyên gia ngoại tỉnh đang gia tăng mạnh mẽ. Thành phố xác định NOXH không chỉ là dự án bất động sản thuần túy mà là một cấu phần của hạ tầng thu hút đầu tư.

Hiện nay, địa phương đang quản lý 744 căn NOXH cho thuê, trong đó 605 căn đã có người ở, đạt tỷ lệ lấp đầy hơn 81%. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đã đầu tư khoảng 1.340 phòng lưu trú cho công nhân. Theo lộ trình, đến cuối năm 2027, thành phố dự kiến bổ sung thêm 5.693 phòng lưu trú, đáp ứng nhu cầu thuê nhà dài hạn với chi phí hợp lý của lực lượng lao động trẻ.

Tập trung phát triển quỹ nhà cho thuê giai đoạn 2026-2030

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng, UBND TP. Hải Phòng đã giao Sở Xây dựng chủ trì lập kế hoạch phát triển nhà ở cho thuê giai đoạn 2026-2030. Thành phố sẽ tiến hành rà soát nhu cầu thực tế của từng nhóm đối tượng để xác định danh mục dự án và lộ trình đầu tư cụ thể.

Phối cảnh Dự án đầu tư xây dựng Khu chức năng dịch vụ thuộc Khu công nghiệp Đại An mở rộng. Ảnh minh họa

Đáng chú ý, thành phố nghiên cứu bố trí ngân sách và quỹ đất sạch để khởi công ít nhất một dự án nhà ở cho thuê bằng vốn đầu tư công. Đồng thời, Quỹ phát triển nhà ở sẽ được đưa vào vận hành để đầu tư hoặc mua lại các quỹ nhà phục vụ mục đích cho thuê lâu dài.

Hình thành hệ sinh thái nhà ở xã hội quy mô lớn

TP. Hải Phòng là một trong những địa phương đi đầu trong việc kết hợp nguồn vốn ngân sách và vốn doanh nghiệp để phát triển NOXH. Từ năm 2016 đến nay, nhiều dự án đã đi vào vận hành ổn định như khu chung cư tại Phường Đồng Quốc Bình, TP. Hải Phòng (khối HH1-HH2, HH3-HH4) và khu chung cư tại khu vực Đồ Sơn, TP. Hải Phòng.

Tính đến hiện tại, thành phố đang quản lý hơn 6.600 căn hộ và phòng ở thuộc tài sản công, bao gồm 2.100 phòng sinh viên và 4.500 căn hộ chung cư. Trong tháng 7/2026, dự án khu chung cư Tạ Quang Bửu với 390 căn hộ dự kiến sẽ bắt đầu khai thác. Ngoài ra, việc khởi công Khu chức năng dịch vụ tại Khu công nghiệp Đại An mở rộng cuối tháng 6/2026 đã đánh dấu mô hình nhà ở cho thuê chuyên biệt đầu tiên cho công nhân và chuyên gia tại đây.

Mục tiêu cung ứng 38.000 căn hộ trong những năm tới

Để hoàn thành mục tiêu hơn 7.000 căn NOXH trong cả năm 2026, cơ quan chức năng đang tích cực phối hợp với các chủ đầu tư để giải phóng mặt bằng và huy động nguồn lực. Trong tầm nhìn dài hạn 2026-2030, TP. Hải Phòng đã lựa chọn chủ đầu tư cho 27 dự án, dự kiến cung cấp khoảng 37.698 căn hộ ra thị trường.

Chiến lược này không chỉ nhằm hoàn thành các chỉ tiêu pháp lý mà còn tạo nền tảng an sinh xã hội vững chắc, tăng sức hấp dẫn cho môi trường đầu tư của thành phố cảng trong giai đoạn mới.

* Thông tin dự án có thể thay đổi theo điều chỉnh quy hoạch của cơ quan chức năng. Người dân và nhà đầu tư cần xác minh pháp lý và tiến độ thực tế trước khi thực hiện các giao dịch liên quan.