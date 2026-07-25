TP. Hải Phòng chấp thuận dự án Khu công nghiệp Gia Lộc 3 hơn 136ha vốn 2.500 tỷ đồng UBND TP. Hải Phòng phê duyệt chủ trương đầu tư Khu công nghiệp Gia Lộc 3 quy mô 136,98ha với tổng vốn gần 2.500 tỷ đồng, dự kiến vận hành trong quý III/2028.

TP. Hải Phòng vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu công nghiệp Gia Lộc 3 với quy mô 136,98ha và tổng vốn đầu tư gần 2.500 tỷ đồng tại xã Yết Kiêu, góp phần bổ sung hạ tầng kỹ thuật và nâng cao năng lực thu hút đầu tư cho địa phương.

Quy mô và tiến độ triển khai dự án Khu công nghiệp Gia Lộc 3

UBND TP. Hải Phòng đã chính thức chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời lựa chọn Công ty TNHH một thành viên Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Đại An làm nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Gia Lộc 3.

Dự án được triển khai tại xã Yết Kiêu với tổng diện tích quy hoạch 136,98ha. Trong cơ cấu sử dụng đất, khoảng 130ha được định hướng phát triển hạ tầng khu công nghiệp, phần diện tích còn lại dành cho hạ tầng kết nối giao thông đối ngoại.

Tổng vốn đầu tư của dự án đạt gần 2.500 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của khu công nghiệp là 50 năm kể từ ngày UBND TP. Hải Phòng ban hành quyết định giao đất. Nhà đầu tư có trách nhiệm hoàn thành xây dựng và chính thức đưa dự án vào hoạt động trong quý III/2028.

Khu công nghiệp Gia Lộc 3 được định hướng theo mô hình KCN tổng hợp đa ngành. Ảnh minh họa

Định hướng phát triển đa ngành và hạ tầng dịch vụ đồng bộ

Theo quy hoạch, Khu công nghiệp Gia Lộc 3 được xây dựng theo mô hình khu công nghiệp tổng hợp đa ngành kết hợp công nghiệp hỗ trợ. Dự án ưu tiên thu hút các lĩnh vực công nghệ kỹ thuật cao, ứng dụng công nghệ sản xuất tiên tiến và đảm bảo tiêu chuẩn thân thiện với môi trường.

Bên cạnh hạ tầng kỹ thuật sản xuất, dự án còn chú trọng đầu tư hệ thống dịch vụ và tiện ích đồng bộ phục vụ người lao động. Các hạng mục công trình bao gồm cơ sở lưu trú, khu thương mại - dịch vụ, thiết chế văn hóa, thể thao, cơ sở y tế và công viên cây xanh, hướng tới không gian làm việc và sinh hoạt hoàn chỉnh.

Vị thế kinh tế và hạ tầng của TP. Hải Phòng

Sau khi hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cả nước hiện có 6 thành phố trực thuộc Trung ương. TP. Hải Phòng là địa phương có diện tích nhỏ nhất trong nhóm này với 3.195km².

Tuy nhiên, TP. Hải Phòng giữ vị trí thứ 3 về quy mô kinh tế cả nước, chỉ xếp sau Hà Nội và TP.HCM. Việc bổ sung Khu công nghiệp Gia Lộc 3 vào mạng lưới hạ tầng sản xuất được kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố năng lực tăng trưởng kinh tế và thu hút dòng vốn đầu tư trong giai đoạn tới.

Lưu ý: Thông tin dự án có thể thay đổi theo các điều chỉnh quy hoạch chính thức từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nhà đầu tư và doanh nghiệp cần xác minh chi tiết pháp lý trước khi tiến hành hợp tác hoặc giao dịch.