Sáng 2/7, TP Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026). Đây là sự kiện chính trị, văn hóa có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu chặng đường nửa thế kỷ xây dựng và phát triển của Thành phố mang tên Bác, đồng thời khơi dậy khát vọng vươn lên trong giai đoạn phát triển mới.

Đông đảo đại biểu và người dân TP Hồ Chí Minh có mặt từ sớm tại Hội trường Thống Nhất.

Sáng nay (2/7), tại Hội trường Thống Nhất, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân (HĐND), Uỷ ban Nhân dân (UBND) và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề "Thành phố Hồ Chí Minh - Sáng mãi tên Người".

Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh qua các thời kỳ cùng đông đảo đại biểu, nhân sĩ, trí thức và các tầng lớp nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự chương trình Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bí thư Thành uỷ TP Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang và Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo kịch bản chương trình, Lễ kỷ niệm diễn ra trong khoảng 135 phút, gồm hai phần chính là chương trình nghệ thuật đặc biệt và phần lễ.

Chương trình nghệ thuật kéo dài hơn 50 phút tái hiện hành trình lịch sử của Thành phố từ ngày được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh đến quá trình phát triển, đổi mới và hội nhập, với sự tham gia của dàn nhạc giao hưởng, hợp xướng cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Mỹ Tâm, NSND Tạ Minh Tâm, Cẩm Vân, Hồ Trung Dũng, Võ Hạ Trâm, nhóm MTV, HIEUTHUHAI...

Đại tá Trần Thăng Phúc, cán bộ lão thành Cách mạng, tham dự sự kiện.

Phần lễ được tổ chức trang trọng với các nghi thức chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, diễn văn kỷ niệm của Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang, phát biểu của đại diện công dân thành phố, đại diện thế hệ trẻ và các nội dung quan trọng khác.

Cách đây tròn nửa thế kỷ, ngày 2/7/1976, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã quyết nghị đặt tên thành phố Sài Gòn - Gia Định là Thành phố Hồ Chí Minh. Đây không chỉ là niềm vinh dự to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố mà còn thể hiện tình cảm thiêng liêng của cả dân tộc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam.

Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hữu Tài đến dự Lễ kỷ niệm.

Suốt 50 năm qua, từ một đô thị chịu nhiều hậu quả chiến tranh, TP Hồ Chí Minh đã không ngừng vươn lên trở thành trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, giữ vai trò đầu tàu về tăng trưởng, thương mại, dịch vụ, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thành phố luôn phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; là nơi khởi nguồn nhiều mô hình phát triển mới trước khi được nhân rộng trên phạm vi cả nước.

Đặc biệt, sau khi mở rộng không gian phát triển từ ngày 1/7/2025 trên cơ sở hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh đang hình thành một siêu đô thị với quy mô dân số, kinh tế và hạ tầng hàng đầu cả nước. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng, tạo thêm dư địa phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm tài chính, khoa học - công nghệ và logistics của khu vực.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hữu Tài (sinh năm 1940) là một tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước, hiện đang sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Lễ kỷ niệm là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng 50 năm Ngày Thành phố mang tên Bác, diễn ra từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7. Dịp này, Thành phố đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động như: Triển lãm ảnh về chặng đường phát triển của TP Hồ Chí Minh, Lễ dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên tượng đài Bác Hồ, khởi công nhiều công trình hạ tầng trọng điểm, phát động phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động an sinh xã hội hướng về cộng đồng.

Đại biểu và khách mời tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội trường Thống Nhất.

Song song đó, nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn cũng được tổ chức, như: Trình diễn 3D Mapping quốc tế, bắn pháo hoa tại 16 điểm, triển lãm ngoài trời, hội sách thiếu nhi, chương trình đi bộ đồng hành "Hành trình di sản - Tiến bước tương lai" và cầu truyền hình đặc biệt tối 2/7, góp phần tạo không khí sôi nổi, lan tỏa niềm tự hào về thành phố mang tên Bác.