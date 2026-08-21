Thời sự Lâm Đồng Trà Tân tập trung tháo gỡ khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026 Sáng 21/8, đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Trà Tân nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 7 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2026.

Đồng chí Bùi Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Trà Tân

Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Hà Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Trong 7 tháng đầu năm, Đảng ủy xã Trà Tân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương và Tỉnh ủy, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Kinh tế địa phương tiếp tục duy trì ổn định, sản xuất nông nghiệp được quan tâm; công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và phòng, chống thiên tai được triển khai thường xuyên. Thu ngân sách địa phương gần 40 tỷ đồng, đạt trên 171% dự toán; giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn tỉnh đạt gần 62%. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường được tăng cường.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Duy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trà Tân báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, chính trị 7 tháng đầu năm 2026

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được chú trọng. Công tác giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời. Quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, tiếp công dân và giải quyết đơn thư được thực hiện theo quy định, không để phát sinh điểm nóng, vụ việc phức tạp kéo dài.

Thời gian tới, xã Trà Tân tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, tăng cường kiểm tra, giám sát, tạo nguồn và phát triển đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Đồng thời, tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp, ứng dụng khoa học kỹ thuật. Xã cũng đặt mục tiêu tăng cường thu ngân sách, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công.

Đồng chí Nguyễn Văn Trí, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trà Tân kiến nghị nội dung liên quan nâng cấp Trường THCS lên thành Trường liên cấp THCS - THPT

Tại buổi làm việc, xã Trà Tân kiến nghị tỉnh quan tâm tháo gỡ một số khó khăn về đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nâng ngạch, chuyển ngạch đối với cán bộ, công chức cấp xã; chế độ phụ cấp đối với cán bộ các hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; phân cấp, phân quyền trong công tác cán bộ và tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên sâu về phần mềm giải quyết thủ tục hành chính.

Địa phương cũng kiến nghị tỉnh quan tâm nâng cấp Trường THCS lên thành Trường liên cấp THCS - THPT tạo điều kiện để con em địa phương an tâm học tập; bổ sung kinh phí hoàn thiện hệ thống mương thoát nước tại tuyến đường ĐT766…

Đồng chí Hà Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị địa phương quan tâm chuẩn bị chu đáo, tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc sôi nổi, thiết thực, qua đó tăng cường sự gắn kết trong Nhân dân sau sắp xếp thôn

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng đề nghị Đảng ủy xã Trà Tân tiếp tục rà soát các chỉ tiêu còn đạt thấp, nhất là trong phát triển kinh tế, thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công; xác định rõ nguyên nhân, xây dựng lộ trình, giải pháp cụ thể, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thắng đề nghị xã Trà Tân tăng cường công tác quốc phòng - an ninh, chủ động nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn

Đồng chí Bùi Thắng lưu ý địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các công trình, dự án; đẩy nhanh tiến độ giải ngân, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp duy trì, mở rộng sản xuất, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập và nguồn thu cho địa phương. Cùng với đó, tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản và tài sản công; chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, địa phương cần thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, quan tâm đời sống người lao động; giữ vững quốc phòng - an ninh, chủ động nắm tình hình, không để phát sinh điểm nóng, phức tạp về an ninh, trật tự. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cần được thực hiện kịp thời, đúng quy định.

Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí Bùi Thắng đề nghị tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chú trọng công tác cán bộ, bố trí đúng người, đúng việc, phù hợp năng lực, sở trường; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế.