Trabzonspor gục ngã tại Papara Park trước Ferencvarosi TC Bàn thắng phút 17 của Zachariassen giúp Ferencvarosi TC hạ Trabzonspor 1-0 tại Papara Park, Trabzon ở vòng play-off UEFA Europa League; đội khách sớm vượt lên, còn chủ nhà không thể rút ngắn cách biệt.

Trabzonspor 0 - 1 Ferencvarosi TC Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Trabzonspor tiếp đón Ferencvarosi TC.

17' K. Zachariassen xé lưới Trabzonspor, Ferencvarosi TC mở tỷ số Phút 17, từ đường kiến tạo của O. Nagy , K. Zachariassen dứt điểm chính xác mở tỷ số 0-1 cho Ferencvarosi TC. Bàn thắng sớm giúp đội khách có khởi đầu vô cùng thuận lợi ngay tại sân Papara Park.

29' Thẻ vàng cho Dele vì pha phạm lỗi thô bạo Phút 29, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo Dele bên phía Ferencvarosi TC sau một pha phạm lỗi thô bạo. Dù đang nắm lợi thế dẫn 0-1 trên sân Papara Park, đại diện Hungary vẫn cần thi đấu điềm tĩnh hơn để tránh những tổn thất lực lượng trong trận play-off căng thẳng này.

43' Ferencvarosi TC nhận thêm thẻ vàng cuối hiệp một Phút 43, cầu thủ K. Zachariassen bên phía Ferencvarosi TC phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Đây đã là tấm thẻ phạt thứ hai của đội khách trong hiệp một, trong bối cảnh họ đang nỗ lực duy trì lợi thế dẫn trước 0-1 ngay trên sân Papara Park.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Trabzonspor điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Trabzonspor có sự thay đổi người khi A. Simsir được tung vào sân thế chỗ U. Nayir . Đội chủ nhà cần luồng sinh khí mới trên hàng công nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa trong bối cảnh đang bị Ferencvarosi TC dẫn trước 0-1.

46' Trabzonspor tung R. Malinovskyi vào sân ngay đầu hiệp hai Ngay sau giờ nghỉ, Trabzonspor có sự thay đổi người ở phút 46 khi R. Malinovskyi được tung vào sân thay cho B. Bouchouari . Trong thế bị Ferencvarosi TC dẫn trước 0-1 ngay tại Papara Park, đội chủ nhà buộc phải tăng cường hỏa lực nhằm tìm kiếm bàn gỡ.

50' Thẻ vàng cho P. Rommens sau pha phạm lỗi kéo người Phút 50, P. Rommens của Ferencvarosi TC phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi kéo người. Đây đã là án phạt cảnh cáo thứ ba dành cho các cầu thủ Ferencvarosi TC từ đầu trận, dù họ vẫn đang duy trì lợi thế dẫn Trabzonspor 0-1.

61' Ferencvarosi TC tung A. Nagy vào thay Dele Phút 61, Ferencvarosi TC thực hiện sự thay đổi người khi A. Nagy vào sân thế chỗ Dele . Quyết định rút Dele – cầu thủ đã dính thẻ vàng ở phút 29 – giúp đội khách đảm bảo an toàn lực lượng nhằm bảo vệ lợi thế dẫn 0-1 trên sân Trabzonspor.

61' Ferencvarosi TC tung Kanichowsky vào sân thay Rommens Phút 61, Ferencvarosi TC thực hiện sự thay đổi nhân sự khi G. Kanichowsky được tung vào sân thay thế P. Rommens . Động thái này giúp đội khách làm mới tuyến giữa nhằm bảo toàn tỷ số 0-1, nhất là khi Rommens đã nhận một thẻ vàng ở đầu hiệp hai.

64' Trabzonspor tung E. Muci vào sân tìm bàn gỡ Phút 64, Trabzonspor thực hiện sự thay đổi nhân sự khi E. Muci được tung vào sân để thay thế cho N. Saviolo . Đội chủ nhà đang phải nỗ lực gia tăng sức ép trong thế bị Ferencvarosi TC dẫn trước 0-1 ngay tại Papara Park.

78' Ferencvarosi TC tung K. Lisztes vào sân thay L. Joseph Phút 78, Ferencvarosi TC thực hiện sự thay đổi người khi K. Lisztes được tung vào sân thế chỗ cho L. Joseph . Đội khách đang nỗ lực bổ sung nhân sự tươi mới để bảo vệ lợi thế dẫn 0-1 ngay tại Papara Park trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

78' Ferencvarosi TC tung A. Osvath vào sân củng cố đội hình Phút 78, Ferencvarosi TC tung A. Osvath vào sân thay cho K. Zachariassen. Đây là sự điều chỉnh nhằm gia cố hàng thủ và bảo toàn lợi thế 0-1 trước sức ép từ phía Trabzonspor trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

81' Ferencvarosi TC gồng mình bảo vệ lợi thế Bước sang phút 81, Trabzonspor gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ khi đang bị dẫn 0-1. Đội chủ nhà làm chủ cuộc chơi với tỷ lệ cầm bóng 64% - 36% và vượt trội ở chỉ số phạt góc 6 - 4 . Ngược lại, Ferencvarosi TC chủ động phá lối chơi đối phương để bảo toàn tỷ số với số lần phạm lỗi chênh lệch 2 - 21 .

83' Trabzonspor tung M. Eskihellac vào sân ở phút 83 Phút 83, Trabzonspor quyết định đưa M. Eskihellac vào sân thay thế cho W. Pina . Đang bị Ferencvarosi TC dẫn trước 0-1 ngay trên sân Papara Park, đội chủ nhà rất cần làn gió mới nhằm tìm kiếm bàn gỡ trong những phút cuối.

89' N. Zohore vào sân cuối trận Phút 89', Ferencvarosi TC đưa N. Zohore vào sân thay Cadu. Sự điều chỉnh này diễn ra khi đội khách đang dẫn trước.

89' A. Osvath nhận thẻ vàng phút 89 Phút 89, A. Osvath của Ferencvarosi TC nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi. Đội khách cần giữ sự tập trung trong những phút cuối khi đang dẫn 0-1.

90+1' Kanichowsky nhận thẻ vàng phút bù giờ Phút 90+1', G. Kanichowsky của Ferencvarosi TC nhận thẻ vàng vì hành vi phi thể thao. Đội khách cần giữ sự tỉnh táo trong những phút cuối khi đang dẫn 0-1.

90+6' C. Nwaiwu nhận thẻ đỏ cuối trận Phút 90+6', C. Nwaiwu của Trabzonspor bị truất quyền thi đấu vì lỗi Roughing. Đội chủ nhà càng thêm bất lợi trong những khoảnh khắc cuối khi đang bị Ferencvarosi TC dẫn 0-1.

KT Kết thúc: Trabzonspor 0-1 Ferencvarosi TC Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 01:55 21/08/2026

Trabzonspor Thống kê Ferencvarosi TC 64% Kiểm soát bóng 36% 3 Trúng đích 2 6 Phạt góc 4 2 Phạm lỗi 21 3 Việt vị 3

Trabzonspor sẽ gặp Ferencvarosi TC lúc 00:00 ngày 21/08/2026 trên sân Papara Park, trong khuôn khổ UEFA Europa League. Đây là trận đấu loại trực tiếp, nơi chiến thắng đồng nghĩa với đi tiếp còn thất bại dẫn đến bị loại.

Tính chất một trận quyết định khiến biên độ sai lầm trở nên rất nhỏ. Trabzonspor có lợi thế sân nhà, trong khi Ferencvarosi TC bước vào cuộc đối đầu với chuỗi kết quả tích cực trong thời gian gần đây.

Ferencvarosi TC duy trì nhịp thi đấu ổn định

Trong 5 trận gần nhất, Ferencvarosi TC thắng 3 trận và hòa 2 trận. Chuỗi phong độ này cho thấy đội khách chưa thua ở giai đoạn được thống kê, đồng thời sở hữu sự ổn định cần thiết trước một trận đấu có áp lực loại trực tiếp.

Tuy nhiên, phong độ gần đây chỉ tạo ra nền tảng tâm lý. Khi làm khách tại Papara Park, Ferencvarosi TC vẫn cần kiểm soát tốt các thời điểm chuyển trạng thái và tránh để trận đấu bị cuốn vào nhịp độ mà Trabzonspor mong muốn.

Thế đối đầu không tạo ra khoảng cách

Hai lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội cho kết quả cân bằng: Trabzonspor thắng 1 trận, Ferencvarosi TC thắng 1 trận và không có trận hòa. Không bên nào tạo được ưu thế rõ rệt từ lịch sử đối đầu ngắn này.

Sự cân bằng ấy khiến trận đấu nhiều khả năng được định đoạt bởi cách mỗi đội xử lý những khoảnh khắc then chốt. Trabzonspor cần tận dụng yếu tố sân nhà để tạo sức ép, còn Ferencvarosi TC có cơ sở để giữ sự tự tin nhờ chuỗi 5 trận bất bại gần đây.

Trận đấu của sự thận trọng và bản lĩnh

Ở thể thức loại trực tiếp, mục tiêu trước mắt của cả hai đội là tránh đặt mình vào tình thế bất lợi. Trabzonspor và Ferencvarosi TC đều không có nhiều dư địa để sửa sai, bởi kết quả trận đấu sẽ quyết định đội nào tiếp tục hành trình tại UEFA Europa League.

Nhìn chung, Ferencvarosi TC mang đến Papara Park phong độ ổn định, trong khi Trabzonspor có điểm tựa sân nhà và thành tích đối đầu không hề lép vế. Cán cân vì thế vẫn mở, chờ đội thể hiện bản lĩnh tốt hơn ở thời điểm quyết định.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Trabzonspor · 1 thắng 0 hòa Ferencvarosi TC · 1 thắng Trabzonspor 1 - 0 Ferencvarosi TC TRA Ferencvarosi TC 3 - 2 Trabzonspor FT

Trabzonspor 5 trận gần nhất H B T B B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Ferencvarosi TC 5 trận gần nhất T H B T 6 Trận 4-2-0 T-H-B 11 Ghi (TB 1.8) 5 Thủng lưới