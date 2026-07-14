Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại Lễ khai mạc Trại hè Việt Nam 2026. Ảnh: TTXVN phát.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, các thanh niên, sinh viên kiều bào trở về đúng vào một thời điểm rất đặc biệt của đất nước, được chứng kiến tận mắt những thay đổi lớn lao của quê hương. Năm 2026 là năm đầu tiên Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính đã mở ra không gian phát triển mới cho các địa phương và cả nước; từ đó tạo thêm động lực để phát huy tiềm năng, khơi dậy sức sáng tạo và hướng tới mục tiêu phát triển nhanh hơn, bền vững hơn.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng chia sẻ, điều đáng quý là tinh thần đổi mới ấy không chỉ thể hiện trong những quyết sách lớn mà còn hiện diện trong cuộc sống hằng ngày. Đi đến đâu chúng ta cũng có thể cảm nhận được một khí thế mới, một niềm tin mới và một khát vọng mới, khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế.

Chủ đề của Trại hè năm nay là "Hành trình di sản, gắn kết cội nguồn", nhưng hành trình của các em sẽ còn nhiều ý nghĩa hơn thế - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh.

Các đại biểu kiều bào tham dự Trại hè Việt Nam 2026 với chủ đề "Hành trình di sản, gắn kết cội nguồn". Ảnh: TTXVN phát

Trong 14 ngày tới, các em sẽ cùng nhau đi qua gần 1.500 km, từ Hà Nội đến Khánh Hòa; sẽ về thăm quê Bác, đến với những di tích lịch sử, di sản văn hóa của dân tộc, gặp gỡ người dân ở nhiều vùng miền, tham gia các hoạt động thiện nguyện, giao lưu với thanh niên trong nước và cùng nhau gìn giữ, lan tỏa tiếng Việt. Các em cũng sẽ đến với Trung tâm Khám phá khoa học Quy Nhơn, giao lưu với sĩ quan tương lai của Học viện Hải quân, dâng hương tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma và thăm Nhà trưng bày Hoàng Sa...



Mỗi điểm đến đều được lựa chọn với một mong muốn giúp các em hiểu hơn về Việt Nam, hiểu lịch sử, văn hóa, con người để thêm yêu, tự hào và gắn bó, hiểu Việt Nam hôm nay để thêm tin vào tương lai của đất nước. Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng hy vọng, các em sẽ dành thời gian quan sát, trò chuyện và trải nghiệm thật nhiều bởi điều quý nhất mà Trại hè mang lại không phải là đã đi qua bao nhiêu địa danh, mà là những điều các em cảm nhận được về đất nước và con người Việt Nam.



Nhấn mạnh mỗi thế hệ đều có sứ mệnh của mình, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nhắn nhủ, thế hệ cha anh đã đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước và vượt qua muôn vàn khó khăn để đưa Việt Nam từng bước phát triển như ngày hôm nay. Thế hệ của các em sẽ cùng viết tiếp câu chuyện đó trong một thế giới đang thay đổi rất nhanh. Trong kỷ nguyên mới, đất nước ta cần sự chung tay của toàn dân tộc dù trong hay ngoài nước, cần tri thức, bản lĩnh, khả năng kết nối với thế giới và khát vọng cống hiến mà những người trẻ tuổi như các em hội tụ đầy đủ.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu kiều bào tham dự Trại hè Việt Nam 2026. Ảnh: TTXVN phát.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao mong muốn, dù ở đâu, các em cũng luôn tự hào mình là người Việt Nam; luôn giữ gìn tiếng Việt, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và luôn hướng về quê hương. Khi có cơ hội, các em hãy chia sẻ với bạn bè quốc tế về một Việt Nam hòa bình, thân thiện và đang phát triển năng động. Khi có điều kiện, các em hãy mang những kiến thức, kinh nghiệm và kết nối của mình về với Việt Nam.



Nếu một ngày các em lựa chọn trở về học tập, nghiên cứu, khởi nghiệp hay làm việc tại quê hương, Việt Nam sẽ luôn rộng mở để chào đón. Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn xác định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam. Sự thành công của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cũng là niềm tự hào của đất nước. Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho bà con và đặc biệt là thế hệ trẻ về nước học tập, đầu tư, nghiên cứu, sáng tạo và cống hiến - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nói.



Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng hy vọng, sau hành trình này, điều các em mang về không chỉ là những bức ảnh đẹp hay những kỷ niệm đáng nhớ, mà sẽ hiểu thêm về đất nước, thêm yêu con người Việt Nam và luôn cảm thấy mình có một phần gắn bó với tương lai của quê hương.

Đại diện các đại biểu kiều bào tham dự Trại hè Việt Nam 2026, em Mai Hải Khôi (kiều bào Ba Lan) gửi lời cảm ơn Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và Ban Tổ chức đã tạo điều kiện để thanh niên, sinh viên kiều bào được trở về quê hương, gặp gỡ, giao lưu và tìm hiểu về đất nước.