Giáo dục - Đào tạo Trang bị kỹ năng cho trẻ em từ các hoạt động hè Dịp hè này, nhiều địa phương trong tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức các hoạt động vui chơi, trang bị kỹ năng tự bảo vệ mình cho thiếu nhi. Qua đó, không chỉ đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí mà còn mang đến cho các em một mùa hè bổ ích, an toàn.

Thiếu nhi xã Đạ Tẻh 3 hào hứng tham gia trò chơi trong các buổi sinh hoạt hè

Những ngày này, tại trụ sở UBND xã Quốc Oai (cũ), các em thiếu nhi trên địa bàn xã Đạ Tẻh 3 đang được tham gia lớp học bơi miễn phí do Đoàn Thanh niên xã tổ chức. Hơn 50 em thiếu nhi từ 7 - 13 tuổi được các huấn luyện viên là thầy giáo, đoàn viên, thanh niên địa phương trực tiếp hướng dẫn kỹ năng bơi lội, sử dụng phao cứu sinh và kỹ năng phòng, chống đuối nước.

Cách giảng dạy kết hợp giữa lý thuyết và thực hành tại chỗ giúp các em thiếu nhi có trải nghiệm vừa thú vị vừa bổ ích, đồng thời, rút ra những bài học thiết thực để tự bảo vệ bản thân và hỗ trợ người khác trong trường hợp cần thiết.

Bên cạnh các lớp học bơi miễn phí trong tháng 7 và 8, Đoàn xã Đạ Tẻh 3 còn phối hợp với các cơ quan trên địa bàn rà soát, cắm biển cảnh báo tại những điểm nước sâu nguy hiểm. Đồng thời, lồng ghép tuyên truyền phòng, chống đuối nước trong các buổi sinh hoạt hè. Anh Nguyễn Hải Đường - Bí thư Đoàn Thanh niên xã Đạ Tẻh 3 cho biết, thực hiện kế hoạch hoạt động hè và Tháng hành động vì trẻ em năm 2025, Đoàn xã đã tổ chức lễ khai mạc, Ngày Olympic trẻ em, phát động phong trào Toàn dân tập luyện môn bơi và phòng, chống đuối nước.

Ngoài ra, nhiều sân chơi măng non được tổ chức tại Trường Tiểu học Quốc Oai và Nhà văn hóa xã, tạo không gian sinh hoạt hè lành mạnh, an toàn cho trẻ em. Bên cạnh đó, Đoàn xã cũng tổ chức các điểm sinh hoạt hè tại các thôn theo từng ngày.

Ngoài những trò chơi sôi động, Đoàn xã còn tổ chức các hoạt động gây quỹ, vận động ủng hộ từ các nhà hảo tâm để chăm lo, tặng quà cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc khuyết tật có tinh thần vươn lên trong học tập. Đoàn xã còn chú trọng hướng dẫn trẻ em cách phòng tránh tai nạn thương tích và xâm hại thân thể, kỹ năng bảo vệ bản thân trên không gian mạng. Hoạt động này góp phần bảo đảm quyền của trẻ em, nhất là quyền được tham gia vào các vấn đề liên quan đến trẻ em và quyền được bảo vệ trong môi trường công nghệ số.

Ông Vũ Ngọc Lâm - Chủ tịch UBND xã Đạ Tẻh 3 cho biết, hiện nay, địa phương vẫn thiếu sân chơi dành cho trẻ em. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến nguy cơ tai nạn thương tích và là nỗi lo của phụ huynh vào mỗi mùa hè, nhất là tại các vùng sâu, vùng xa. Do đó, thời gian qua, Đảng ủy, UBND xã đã chỉ đạo Đoàn Thanh niên xã triển khai nhiều giải pháp sáng tạo nhằm xây dựng thêm sân chơi cho trẻ em, đặc biệt là trong mùa hè.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã cũng chú trọng phối hợp với nhà trường và phụ huynh để làm tốt công tác quản lý, giáo dục thanh thiếu nhi dịp hè; tổ chức sinh hoạt với nội dung phong phú, phù hợp với từng độ tuổi.

Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, bồi dưỡng năng khiếu, giáo dục kỹ năng sống và phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ em. Qua đó, giúp các em thiếu nhi có một mùa hè thật sôi động và bổ ích, đúng với phương châm “Mùa hè vui tươi, an toàn, ý nghĩa cho trẻ em”.