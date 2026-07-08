Đời sống Trang bị kỹ năng phòng, chống dịch bệnh sau thiên tai cho người dân Lâm Đồng Nhằm giúp người dân nâng cao kiến thức và kỹ năng ứng phó với các nguy cơ về sức khỏe sau thiên tai, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng đã triển khai nhiều lớp truyền thông về vệ sinh, nước sạch và phòng, chống dịch bệnh.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng triển khai lớp truyền thông về vệ sinh, nước sạch và phòng, chống dịch bệnh tại xã Hiệp Thạnh

Xã Hiệp Thạnh là 1 trong 3 địa phương của tỉnh Lâm Đồng đang triển khai các lớp truyền thông về vệ sinh, nước sạch và phòng, chống dịch bệnh.

Tham gia chương trình, người dân được phổ biến các biện pháp xử lý nguồn nước sinh hoạt, đảm bảo vệ sinh môi trường sau mưa lũ, nhận biết và phòng tránh các bệnh truyền nhiễm thường gặp, giữ gìn sức khỏe trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Lần đầu tiên tham gia lớp truyền thông, chị Liêng Hót K’Sớp (thôn Liên Hiệp) cho biết, bản thân đã tiếp thu được nhiều kiến thức bổ ích.

Chị Liêng Hót K’Sớp được tình nguyện viên hướng dẫn về quy trình rửa tay 6 bước

“Trước đây tôi chỉ biết dọn dẹp nhà cửa sau khi nước rút, nhưng chưa hiểu hết những nguy cơ về dịch bệnh. Qua buổi tập huấn hôm nay, tôi biết cách xử lý nước, giữ vệ sinh môi trường và phòng tránh bệnh cho gia đình. Những kiến thức này rất cần thiết, nhất là khi khu vực mình từng bị ngập lụt,” chị K’Sớp chia sẻ.

Trải qua hơn 4 giờ tập huấn, chị K’Diệp (thôn Liên Hiệp) cho biết, bên cạnh phần lý thuyết, các học viên còn được hướng dẫn cách phòng chống dịch bệnh và lưu ý những việc cần làm sau mưa lũ. Đây là những kiến thức rất thiết thực, phục vụ trong đời sống sinh hoạt hằng ngày.

“Sau buổi tập huấn, tôi sẽ chia sẻ lại những kiến thức này với bà con trong thôn để mọi người cùng thực hiện,” chị K’Diệp cho hay.

Quy trình rửa tay 6 bước theo hướng dẫn của Bộ Y tế (Đồ họa: D.P)

Không chỉ tập trung vào công tác phòng, chống dịch bệnh, các buổi truyền thông còn lồng ghép nhiều nội dung quan trọng như: sơ cấp cứu tâm lý (DFA), giới và hòa nhập (PGI), trách nhiệm giải trình với cộng đồng (CEA).

Thông qua các hoạt động trao đổi, người dân được nâng cao nhận thức về việc hỗ trợ những người chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, đồng thời hiểu rõ quyền được tiếp cận thông tin và tham gia vào các hoạt động của cộng đồng.

“ Chúng tôi mong muốn những nội dung được tập huấn hôm nay sẽ tiếp tục được người dân chia sẻ rộng rãi để cùng xây dựng cộng đồng an toàn, có khả năng ứng phó tốt hơn trước thiên tai. Ông Lê Công Phong, Chi hội phó Chi hội Chữ thập đỏ thôn Phú Thạnh, xã Hiệp Thạnh

Theo ông Lê Công Phong, Chi hội phó Chi hội Chữ thập đỏ thôn Phú Thạnh (xã Hiệp Thạnh) chia sẻ, trong đợt mưa lũ năm 2025, một số khu vực của xã bị ngập sâu.

Dự báo, cao điểm mùa mưa năm nay, nguy cơ ô nhiễm nguồn nước và phát sinh các loại dịch bệnh vẫn có thể xảy ra. Việc chủ động dự trữ nước sạch và trang bị các thiết bị lọc nước là hết sức cần thiết để bảo đảm sức khỏe cho người dân.

Lớp truyền thông về nước sạch, vệ sinh và phòng chống dịch bệnh lồng ghép PGI và CEA nằm trong khuôn khổ Dự án “Cứu trợ khẩn cấp và phục hồi sớm sau mưa lũ miền Trung năm 2025”, do Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế tài trợ không hoàn lại. Tại tỉnh Lâm Đồng, dự án đang được triển khai tại xã Hiệp Thạnh, Hàm Thuận Bắc và phường Hàm Thắng. Mục tiêu của dự án là đồng hành cùng người dân trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sinh kế và nâng cao năng lực ứng phó.

Ông Kim Đê, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Giám đốc Dự án “Cứu trợ khẩn cấp và phục hồi sớm sau mưa lũ miền Trung năm 2025” tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong khuôn khổ chương trình, Tỉnh hội tổ chức 12 buổi truyền thông tại 12 thôn, tổ dân phố với tổng số 360 hộ dân tham gia.

Người dân xã Hiệp Thạnh được hướng dẫn cách sơ cấp cứu tâm lý

Mỗi buổi có khoảng 30 đại diện hộ gia đình được tiếp cận các kiến thức về nước sạch, vệ sinh, phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ; đồng thời được chia sẻ thêm những nội dung về sơ cấp cứu tâm lý, giới, hòa nhập và trách nhiệm giải trình.

Theo Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng Kim Đê, thông qua hoạt động truyền thông trực tiếp, người dân được nâng cao khả năng chủ động phòng ngừa rủi ro, bảo vệ sức khỏe và ứng phó phù hợp khi thiên tai xảy ra.