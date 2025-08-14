Đời sống Trao 100 suất quà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đam Rông 2 Ngày 14/8, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Câu lạc bộ Thiện nguyện Phước Thiện Đà Lạt và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đam Rông 2 tổ chức trao quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn năm 2025 tại xã Đam Rông 2.

Trao quà cho các gia đình khó khăn tại xã Đam Rông 2

Tại Hội trường Đảng ủy, UBND xã Đam Rông 2, chương trình đã trao 100 suất quà, trị giá 500.000 đồng/suất cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đam Rông 2, đối tượng nhận quà của chương trình phần lớn là hộ đồng bào dân tộc thiểu số thuộc xã Liêng Srônh, huyện Đam Rông (cũ).