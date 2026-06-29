Học và làm theo Bác Hồ Trao Huân chương Lao động cho 3 cá nhân ngành nông nghiệp và môi trường Lâm Đồng Chiều 29/6, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lê Trọng Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng đã trao Huân chương Lao động cho các cá nhân thuộc ngành nông nghiệp và môi trường.

Đồng chí Lê Trọng Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba cho các cá nhân

Theo quyết định của Chủ tịch nước, ông Đỗ Văn Thái, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận và ông Nguyễn Ngọc Hưng, nguyên Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng), được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Huân chương Lao động hạng Ba được tặng cho ông Nguyễn Hữu Long, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng).

Các cá nhân được tặng thưởng đều có nhiều đóng góp trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Lê Trọng Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tặng Bằng khen cho ông Phan Nguyễn Hoàng Tân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng và ông Nguyễn Hà Lộc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng vì đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác phòng, chống thiên tai năm 2025.

Việc trao thưởng nhằm ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, đóng góp của các cá nhân đối với ngành nông nghiệp và môi trường; đồng thời tạo động lực để toàn ngành tiếp tục nâng cao tinh thần, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.