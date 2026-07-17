Thời sự Lâm Đồng Trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 4 nguyên lãnh đạo Trường Cao đẳng Bình Thuận Chiều 17/7, Trường Cao đẳng Bình Thuận (phường Bình Thuận) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2025 - 2026 và trao Huân chương Lao động hạng Ba cho nguyên lãnh đạo nhà trường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh và các đại biểu dự hội nghị

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; đại diện lãnh đạo các sở, ngành cùng đông đảo cán bộ, giảng viên, viên chức nhà trường.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 4 nguyên lãnh đạo Trường Cao đẳng Bình Thuận.

Năm học 2025 - 2026, Trường Cao đẳng Bình Thuận tiếp tục tạo chuyển biến rõ nét từ các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chuyên môn. Nhà trường đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao năng lực đội ngũ với 132 cán bộ, giảng viên tham gia chương trình AI Ready ASEAN, hơn 150 lượt nhà giáo dự các hội thảo về chuyển đổi số và 100% đảng viên của 7 chi bộ tham gia sinh hoạt chuyên đề về kỹ năng số.

Hoạt động nghiên cứu khoa học cũng ghi nhận nhiều kết quả nổi bật với 39 sản phẩm khoa học - công nghệ cấp trường được công nhận; 3 đề tài có hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng cấp tỉnh; 2 bài báo khoa học được trình bày tại Hội thảo quốc tế VACC 2026. Nhà trường còn đạt nhiều giải cao tại các cuộc thi sáng tạo kỹ thuật, thiết bị đào tạo tự làm và cuộc thi tìm kiếm ý tưởng sáng tạo ứng dụng Đề án 06.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo nhà trường chụp hình lưu niệm

Trong lĩnh vực đào tạo, trường nghiệm thu 193 giáo trình, tổ chức thành công Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp trường với 15 giảng viên tham gia, góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới phương pháp giảng dạy.

Không chỉ chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, Trường Cao đẳng Bình Thuận còn tích cực thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Trong năm học, nhà trường sửa chữa hệ thống điện cho 100 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã La Dạ, trao tặng đèn năng lượng mặt trời cho xã Đông Giang, đóng góp hơn 265 triệu đồng cho các quỹ an sinh và tổ chức tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu cho 300 học viên tại xã Sông Lũy...

Trao Chứng nhận Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở

Từ những kết quả đạt được, năm học 2025 - 2026, Trường Cao đẳng Bình Thuận có 268 viên chức, người lao động đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; 39 Chiến sĩ thi đua cơ sở; 13 tập thể Lao động tiên tiến; 51 cá nhân và 15 tập thể được Hiệu trưởng tặng Giấy khen.

Các cá nhân nhận Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở

Dịp này, 4 thầy, cô nguyên là lãnh đạo nhà trường vinh dự được trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước. Đây là những cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Khen thưởng các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2025 - 2026

Tại hội nghị, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bình Thuận đã trao tặng Chứng nhận Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 39 viên chức của trường và khen thưởng 51 cá nhân và 15 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2025 - 2026.