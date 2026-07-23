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    Trao phương tiện giúp người khuyết tật và hệ thống lọc nước cho trường học

    An Nhiên 23/07/2026 19:29

    Ngày 23/7, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng tổ chức chương trình nhân đạo, trao tặng xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật và hệ thống lọc nước sạch cho học sinh trên địa bàn các xã Đức Trọng và Đinh Văn Lâm Hà.

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    Tặng xe lắc cho người khuyết tật tại xã Đức Trọng

    Tham dự và trao quà có ông Nguyễn Quang Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; bà Nguyễn Thị Chín, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng; cùng đại diện chính quyền địa phương và Ban Giám hiệu nhà trường.

    Tại chương trình, đại diện Hội Chữ thập đỏ cùng chính quyền địa phương đã trao tặng 2 chiếc xe lăn, xe lắc cho các cá nhân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đức Trọng. Đồng thời, đoàn cũng trao tặng hệ thống lọc nước uống hiện đại cho Trường THCS Bình Thạnh (xã Đinh Văn Lâm Hà), phục vụ nhu cầu sử dụng của cán bộ, giáo viên và học sinh. Tổng giá trị các phần quà trong đợt trao tặng này hơn 40 triệu đồng.

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    Tặng máy lọc nước cho Trường THCS Bình Thạnh (xã Đinh Văn Lâm Hà)

    Hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, không chỉ hỗ trợ phương tiện đi lại, giúp người khuyết tật giảm bớt khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày mà còn góp phần mang nguồn nước sạch, an toàn đến với học sinh. Đây là món quà thiết thực cả về vật chất lẫn tinh thần, thể hiện sự quan tâm của các cấp Hội Chữ thập đỏ, các đơn vị đồng hành và cộng đồng đối với công tác an sinh xã hội tại địa phương.

    An Nhiên An Nhiên

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      Việc tử tế
      Trao phương tiện giúp người khuyết tật và hệ thống lọc nước cho trường học
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