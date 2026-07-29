Trao tặng Nhà Chữ thập đỏ cho hộ gia đình khó khăn xã Đam Rông 2
Chiều 29/7, được sự ủy quyền của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng, Hội Chữ thập đỏ xã Đam Rông 2 tổ chức bàn giao Nhà Chữ thập đỏ do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Lâm Đồng tài trợ cho gia đình ông Nguyễn Văn Điện, xóm Đạ Linh, thôn Liêng Srônh, xã Đam Rông 2.
Gia đình ông Nguyễn Văn Điện có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, được Hội Chữ thập đỏ tỉnh hỗ trợ xây dựng Nhà Chữ thập đỏ với tổng kinh phí 60 triệu đồng, từ nguồn tài trợ của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Lâm Đồng.
Sau hơn 2 tháng thi công, ngôi nhà đã hoàn thành và được bàn giao cho gia đình ông Nguyễn Văn Điện, giúp gia đình ông có nơi ở ổn định để vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.
Việc trao tặng Nhà Chữ thập đỏ là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành, các tổ chức và doanh nghiệp đối với công tác an sinh xã hội; đồng thời phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, góp phần chăm lo tốt hơn đời sống cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.