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    Trao tặng Nhà Chữ thập đỏ cho hộ gia đình khó khăn xã Đam Rông 2

    Tuấn Hương 29/07/2026 18:50

    Chiều 29/7, được sự ủy quyền của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng, Hội Chữ thập đỏ xã Đam Rông 2 tổ chức bàn giao Nhà Chữ thập đỏ do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Lâm Đồng tài trợ cho gia đình ông Nguyễn Văn Điện, xóm Đạ Linh, thôn Liêng Srônh, xã Đam Rông 2.

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    Bàn giao Nhà Chữ thập đỏ cho gia đình ông Nguyễn Văn Điện

    Gia đình ông Nguyễn Văn Điện có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, được Hội Chữ thập đỏ tỉnh hỗ trợ xây dựng Nhà Chữ thập đỏ với tổng kinh phí 60 triệu đồng, từ nguồn tài trợ của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Lâm Đồng.

    Sau hơn 2 tháng thi công, ngôi nhà đã hoàn thành và được bàn giao cho gia đình ông Nguyễn Văn Điện, giúp gia đình ông có nơi ở ổn định để vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

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    Lãnh đạo xã Đam Rông 2 trao tặng quà cho gia đình ông Nguyễn Văn Điện

    Việc trao tặng Nhà Chữ thập đỏ là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành, các tổ chức và doanh nghiệp đối với công tác an sinh xã hội; đồng thời phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, góp phần chăm lo tốt hơn đời sống cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

    Tuấn Hương Tuấn Hương

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      Nhịp cầu nhân ái
      Trao tặng Nhà Chữ thập đỏ cho hộ gia đình khó khăn xã Đam Rông 2
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