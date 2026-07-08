Đời sống Trên chặng đường xây dựng nông thôn mới Từ phát huy sức dân, hoàn thiện hạ tầng đến phát triển sản xuất, giảm nghèo và bảo vệ môi trường, Lâm Đồng đang từng bước xây dựng các tiêu chí nhằm nâng cao chất lượng đời sống, tạo diện mạo nông thôn mới (NTM) phát triển thực chất.

Người dân được xác định là trung tâm trong xây dựng NTM

Từ những con đường quê

Con đường quê ở thôn Phú Hòa, xã Đạ Tẻh 3, những ngày này thêm sắc màu từ những hàng hoa được chăm chút bên đường. Từ mô hình, những tuyến đường hoa được người dân chung tay vun đắp, tạo nên diện mạo quê mình.

Phú Hòa là thôn đầu tiên thực hiện mô hình Tuyến đường hoa tại khu vực Đạ Tẻh. Đến nay, 100% tuyến đường của thôn, với tổng chiều dài 6,8 km đã được lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng; hơn 4 km đường chính được trồng hoa, cây cảnh. Năm 2026, người dân tiếp tục trồng dặm 300 cây hoa Huỳnh Anh, đồng thời xây dựng tuyến đường hoa dài 350 m gắn với hệ thống điện chiếu sáng mới.

Ở thôn Phú Hòa, mô hình NTM khi được người dân đón nhận và triển khai không dừng lại ở một tuyến đường hay một khu dân cư. Bởi đến nay, toàn xã hiện có 25 tuyến đường hoa được duy trì với tổng chiều dài 19.050 m; 3 vườn ươm của các hội, đoàn thể đang chăm sóc hơn 30.000 cây giống.

Ông Vũ Ngọc Lâm - Chủ tịch UBND xã cho rằng, từ những tuyến đường hoa, các tổ chức đoàn thể có thêm không gian để cùng tham gia. Cảnh quan được cải thiện, sự gắn kết trong cộng đồng cũng được vun bồi từ những việc làm cụ thể để xây dựng vùng quê đáng sống.

Hay tại thôn Tân Hợp (xã Phúc Thọ Lâm Hà), tinh thần xây dựng NTM được thể hiện qua việc người dân góp đất để mở đường. Năm 2025, thôn được đầu tư xây dựng 4 tuyến đường với tổng chiều dài gần 5 km. Gần 100 hộ dân đã đồng thuận hiến gần 23.000 m² đất cùng cây trồng với tổng trị giá ước tính gần 5 tỷ đồng.

Nâng chất lượng từng tiêu chí

Giai đoạn 2026 - 2030, nguồn lực dự kiến thực hiện chương trình Xây dựng NTM tỉnh Lâm Đồng khoảng 6.846 tỷ đồng; trong đó ngân sách Trung ương gần 2.889 tỷ đồng, ngân sách địa phương khoảng 3.958 tỷ đồng. Nguồn lực được định hướng cho những phần việc gắn trực tiếp với đời sống nông thôn: hoàn thiện hạ tầng, giảm nghèo, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chuyển đổi số và tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị.

Trong chặng đường mới, những con đường, công trình hạ tầng được đầu tư cần đi cùng với sinh kế và thu nhập của người dân. Bởi vậy, xây dựng NTM được gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển kinh tế xanh, chuyển đổi số và chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), hướng đến nâng giá trị nông sản, mở rộng thị trường và tạo sinh kế bền vững.

Đến năm 2030, Lâm Đồng phấn đấu có ít nhất 42 xã đạt chuẩn NTM, 2 xã đạt chuẩn NTM hiện đại; giảm tỷ lệ nghèo đa chiều bình quân từ 1 - 1,5% trong năm 2026 và tiếp tục giảm trong những năm tiếp theo. Tỉnh cũng đặt mục tiêu có 50% số xã và 50% số thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp, xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài. Các địa phương cần nâng cao chất lượng từng tiêu chí, chú trọng phát triển sản xuất, nâng thu nhập, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan “sáng - xanh - sạch - đẹp”, thay vì chạy theo thành tích.

Những việc làm từ sức dân, cùng với sự đầu tư của nhà nước, diện mạo nông thôn đang từng ngày đổi thay, tạo nền tảng cho chặng đường phía trước. Trong hành trình ấy, xây dựng NTM sẽ tiếp tục được bắt đầu từ cơ sở, từ những nhu cầu thiết thực của người dân và sự đồng thuận trong mỗi cộng đồng dân cư. Để rồi, qua từng công trình, từng phần việc, những đổi thay hôm nay sẽ tiếp tục mở ra những giá trị mới cho nông thôn Lâm Đồng trong chặng đường phát triển phía trước.