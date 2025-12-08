An ninh trật tự Triệt phá tụ điểm đánh bạc giữa rừng ở Lâm Đồng Ngày 12/8, Công an xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã triệt phá, bắt quả tang nhóm người đánh bạc tại một tụ điểm giữa rừng.

Hiện trường thời điểm công an bắt quả tang các đối tượng liên quan đến hành vi đánh bạc

Tại hiện trường, lực lượng chức năng bắt quả tang 14 đối tượng đang tham gia đánh bạc, thu giữ tiền tang vật và các dụng cụ đánh bạc.

Đây là tụ điểm đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn thua bằng tiền được tổ chức tại địa bàn thôn Dân Trí, xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng. Các đối tượng lợi dụng địa thế đồi núi hiểm trở để đánh bạc nhằm tránh sự phát hiện của công an.

Qua công tác nắm tình hình và bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều 11/8, Công an xã Hàm Thuận Bắc đã tổ chức lực lượng triệt phá. Để đến được tụ điểm này, công an phải vượt khoảng 2 km đường rừng.

Hiện, vụ việc đang được công an đang tiếp tục đấu tranh, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.