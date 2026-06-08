Tromso thắng đậm, CFR 1907 Cluj sụp đổ ở vòng loại Conference League Tromso đánh bại CFR 1907 Cluj 0-5 tại vòng loại thứ ba UEFA Europa Conference League trên sân Dr. Constantin Radulescu, Cluj Napoca; Larsen lập cú đúp, còn Dahlqvist ghi ba bàn giúp đội khách giành chiến thắng thuyết phục.

CFR 1907 Cluj 0 - 5 Tromso Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu CFR 1907 Cluj tiếp đón Tromso.

5' H. Larsen đưa Tromso vượt lên sớm Phút 5', H. Larsen lập công giúp Tromso mở tỷ số 0-1 trước CFR 1907 Cluj. Tromso tạo dấu ấn ngay từ những phút đầu trên sân Dr. Constantin Radulescu.

13' Tromso kiểm soát thế trận Sau 13 phút, Tromso đang chủ động kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 39% - 61% , trong khi CFR 1907 Cluj phải lùi thấp chịu sức ép. Nhịp độ chưa quá căng khi hai đội chưa được hưởng phạt góc nào ( 0 - 0 ), còn số lỗi của Cluj đang nhiều hơn ( 3 - 1 ).

20' Tromso nhân đôi cách biệt Phút 20, H. Larsen lập công từ đường kiến tạo của R. Jenssen, giúp Tromso nâng tỷ số lên 0-2. Đội khách đang tạo ra thế dẫn trước đầy thuận lợi ngay trong hiệp một.

25' Tromso dẫn bàn, thế trận giằng co Phút 25', Tromso đang dẫn 0-2 nhưng thế trận chưa nghiêng hẳn về một phía khi tỷ lệ cầm bóng là 49% - 51%. CFR 1907 Cluj có 1 - 0 quả phạt góc, cho thấy đội chủ nhà vẫn nỗ lực tìm cách gây sức ép, trong khi Tromso duy trì sự chủ động vừa đủ.

27' Dahlqvist lập công, Tromso nới rộng 0-3 Phút 27', I. Dahlqvist lập công sau đường kiến tạo của D. Edvardsson, giúp Tromso nới rộng cách biệt lên 0-3 trước CFR 1907 Cluj.

38' CFR 1907 Cluj chủ động, Tromso dẫn sâu Phút 38', CFR 1907 Cluj có phần chủ động hơn với 54% - 46% thời lượng kiểm soát bóng và nhỉnh hơn về phạt góc, 2 - 0. Tromso đang lùi lại chịu sức ép để bảo toàn lợi thế 0-3, khiến nhịp độ trận đấu chưa quá dồn dập.

42' VAR tước bàn thắng của T. Nyhammer Phút 42', VAR xác định T. Nyhammer (Tromso) việt vị, khiến bàn thắng không được công nhận. Tromso vẫn đang nắm lợi thế rất lớn sau ba bàn thắng trước đó.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 3.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' CFR 1907 Cluj thay người đầu hiệp hai Phút 46', F. Barrios vào sân thay K. Muhar bên phía CFR 1907 Cluj. Đội bóng Romania điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai trong bối cảnh đang bị Tromso dẫn 0-3.

46' CFR 1907 Cluj thay người đầu hiệp hai Phút 46', CFR 1907 Cluj đưa O. Valceanu vào sân thay A. Moreira. Sự điều chỉnh này đến ngay đầu hiệp hai, trong bối cảnh đội chủ nhà đang bị Tromso dẫn 0-3.

51' Cluj kiểm soát bóng, Tromso phòng ngự chắc Phút 51', CFR 1907 Cluj đang kiểm soát bóng nhiều hơn với tỷ lệ 56% - 44%, nhưng Tromso vẫn duy trì lợi thế dẫn 3 bàn. Thế trận chưa tạo thêm sức ép rõ rệt khi Cluj chỉ có 2 quả phạt góc, còn Tromso chưa được hưởng quả nào.

55' T. Nyhammer nhận thẻ vàng Phút 55, T. Nyhammer của Tromso nhận thẻ vàng. Tromso vẫn đang dẫn CFR 1907 Cluj 3-0.

58' Bruno Costa nhận thẻ vàng ở phút 58 Phút 58, Bruno Costa của CFR 1907 Cluj nhận thẻ vàng sau một tình huống bị trọng tài thổi phạt.

59' CFR 1907 Cluj thay người ở phút 59 Phút 59', A. Paun vào sân thay Bruno Costa bên phía CFR 1907 Cluj. Đội chủ nhà thực hiện điều chỉnh trong bối cảnh đang bị Tromso dẫn 0-3.

59' CFR 1907 Cluj thay người ở phút 59 Phút 59, CFR 1907 Cluj đưa L. Biliboc vào sân thay M. Korenica. Đây là sự điều chỉnh của đội chủ nhà trong bối cảnh đang bị Tromso dẫn 0-3.

61' I. Dahlqvist giúp Tromso nới rộng 0-4 Phút 61, I. Dahlqvist lập công, giúp Tromso nới rộng cách biệt lên 0-4 trước CFR 1907 Cluj.

64' Tromso thay người sau khi dẫn sâu Phút 64, Tromso đưa Ieltsin Camoes vào sân thay H. Larsen. Với lợi thế lớn đang có, sự điều chỉnh này giúp Tromso làm mới đội hình trong phần còn lại của trận đấu.

65' Cluj cầm bóng nhưng Tromso dẫn sâu Phút 65, CFR 1907 Cluj cầm bóng nhỉnh hơn với 53% - 47% và có lợi thế 2 - 0 về phạt góc, nhưng vẫn bị Tromso dẫn 0 - 4. Thế trận cho thấy Cluj đang cố kiểm soát bóng, còn Tromso duy trì cách biệt rất lớn.

74' I. Dahlqvist đưa Tromso dẫn 0-5 Phút 74, I. Dahlqvist lập công, giúp Tromso nới rộng tỷ số lên 0-5 trước CFR 1907 Cluj. Cách biệt lớn tiếp tục cho thấy thế trận áp đảo của Tromso.

77' Tromso dẫn đậm dù thế trận cân bằng Bước sang phút 77, Tromso đang dẫn đậm 0-5 trong thế trận cầm bóng khá cân bằng 50%-50%. Đội khách nhỉnh hơn ở khả năng tạo áp lực với phạt góc 2-0, còn CFR 1907 Cluj chưa tìm được cách xoay chuyển cục diện.

79' A. Sfait vào sân thay A. Cordea Phút 79, A. Sfait được tung vào sân thay A. Cordea bên phía CFR 1907 Cluj. Đây là sự điều chỉnh muộn trong bối cảnh CFR 1907 Cluj đang bị dẫn 0-5.

82' Tromso thay người ở phút 82 Phút 82', Tromso đưa S. Innvaer vào sân thay A. Thongla-Iad Warneryd. Khi đội khách đang dẫn sâu, sự điều chỉnh này giúp Tromso làm mới lực lượng trong những phút cuối.

82' Tromso thay người ở phút 82 Phút 82, J. Grundt vào sân thay D. Edvardsson, khi Tromso đang dẫn 0-5 trước CFR 1907 Cluj. Sự thay đổi diễn ra trong những phút cuối, lúc Tromso đã tạo cách biệt rất lớn.

89' Tromso thay người ở phút 89 Phút 89', Tromso thay người khi M. Mikkelsen vào sân thay I. Dahlqvist. Một sự điều chỉnh muộn trong những phút cuối trận.

89' Cluj cầm bóng, Tromso vẫn giữ cách biệt Phút 89', CFR 1907 Cluj nhỉnh hơn về quyền kiểm soát với 54% - 46% và tạo ra 3 - 0 quả phạt góc, cho thấy nỗ lực gây sức ép muộn. Dù vậy, Tromso vẫn giữ lợi thế 0 - 5 và có thể ưu tiên bảo toàn cách biệt trong thế trận Cluj cầm bóng nhiều hơn.

90' M. Camora nhận thẻ vàng phút 90 Phút 90, M. Camora của CFR 1907 Cluj nhận thẻ vàng. Đây là dấu mốc không vui trong những phút cuối khi CFR 1907 Cluj đang bị Tromso dẫn 0-5.

KT Kết thúc: CFR 1907 Cluj 0-5 Tromso Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 5.

Cập nhật lúc 01:24 07/08/2026

Đội hình chính thức CFR 1907 Cluj Sơ đồ 4-3-3 · HLV Antonio Folha Tromso Sơ đồ 5-3-2 · HLV Jorgen Vik 99 André Moreira 47 Christopher Braun 42 Renato Pantalon 3 Aly Abeid 45 Mário Camora 28 Bruno Costa 73 Karlo Muhar 8 Alin Fică 11 Andrei Cordea 9 Stefan Dražić 7 Meriton Korenica 1 Jakob Haugaard 17 Isak Dahlqvist 30 Isak Vadebu 4 Vetle Skjaervik 3 Mathias Tonnessen 29 Alexander Warneryd 5 David Edvardsson 11 Ruben Jenssen 7 Lars Olden Larsen 10 Troy Nyhammer 22 Heine Asen Larsen Dự bị CFR 1907 Cluj 1 Rareș Gal 31 Octavian Vâlceanu 14 Simão Rocha 80 Cosmin Matei 10 Adrian Păun 26 Răzvan Gligor 6 Ovidiu Perianu 5 Francisco Barrios 88 Damjan Đoković Tromso 12 Ole Lauvli 32 Abderrahmane Sarr 27 Mads Mikkelsen 25 Casper Öyvann 21 Leon Hien 37 Sander Innvær 8 Jesper Andreas Grundt 9 Daniel Braut 19 Aleksander Lilletun Elvebu Cập nhật đội hình lúc 23:10 06/08/2026

CFR 1907 Cluj Thống kê Tromso 55% Kiểm soát bóng 45% 1 Trúng đích 9 4 Phạt góc 0 13 Phạm lỗi 12 1 Việt vị 0

Thông tin trận đấu

CFR 1907 Cluj sẽ đối đầu Tromso tại UEFA Europa Conference League vào lúc 23h30 ngày 06/08/2026. Đây là trận đấu được chờ đợi khi hai đội chuẩn bị bước vào cuộc cạnh tranh ở đấu trường châu Âu.

Phong độ gần đây của CFR 1907 Cluj

Trong 2 trận gần nhất, CFR 1907 Cluj có 1 trận hòa và 1 chiến thắng. Chuỗi kết quả này cho thấy đội bóng duy trì được sự ổn định nhất định trước cuộc đối đầu với Tromso.

Đáng chú ý, trận hòa gần nhất cho thấy CFR 1907 Cluj chưa hoàn toàn tạo được sự khác biệt trong mọi màn trình diễn. Tuy nhiên, chiến thắng ở trận trước đó vẫn mang lại cơ sở để đội bóng hướng tới một màn trình diễn chủ động hơn khi trận đấu diễn ra.

Thế trận được chờ đợi

Dữ liệu hiện có chưa cung cấp phong độ gần đây của Tromso, lực lượng hai đội hoặc sơ đồ chiến thuật dự kiến. Vì vậy, chưa thể xác định đội nào sẽ chiếm ưu thế rõ rệt về khả năng kiểm soát bóng, tổ chức tấn công hay phòng ngự.

Với CFR 1907 Cluj, sự cân bằng giữa tính an toàn và khả năng tạo áp lực sẽ là yếu tố quan trọng. Đội bóng cần tận dụng nền tảng ổn định từ những trận gần nhất, đồng thời tránh để trận đấu bị kéo vào thế giằng co kéo dài.

Nhận định trước trận

CFR 1907 Cluj có bước chạy đà gồm 1 trận hòa và 1 chiến thắng trong 2 trận gần nhất, nhưng những dữ liệu được cung cấp chưa đủ để đánh giá toàn diện tương quan với Tromso. Trận đấu vì thế có thể phụ thuộc nhiều vào cách hai đội nhập cuộc và khả năng chuyển hóa những thời điểm có lợi thành cơ hội cụ thể.

Nhìn chung, CFR 1907 Cluj đang sở hữu tín hiệu phong độ tích cực trước giờ bóng lăn. Tuy nhiên, khi chưa có thêm thông tin về Tromso và lực lượng hai bên, nhận định phù hợp nhất là chờ đợi một cuộc so tài cân bằng, trong đó sự tập trung và hiệu quả trong từng tình huống sẽ đóng vai trò quyết định.

CFR 1907 Cluj 5 trận gần nhất B T T H B 2 Trận 1-1-0 T-H-B 4 Ghi (TB 2.0) 1 Thủng lưới Tromso 5 trận gần nhất T B B T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới