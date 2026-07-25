Thuế - Tài chính Trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc có thể bị phạt đến 150 triệu đồng Bảo hiểm xã hội Việt Nam cập nhật quy định xử phạt trốn đóng bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 283 với mức phạt tối đa 75 triệu đồng cho cá nhân và 150 triệu đồng cho tổ chức.

Bên cạnh việc phạt tiền, người sử dụng lao động vi phạm còn phải đóng đủ số tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc trốn đóng và nộp thêm khoản tiền bằng 0,03% mỗi ngày tính trên số tiền và số ngày trốn đóng.. (Ảnh: BHXH)

Thông tin từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam ngày 24/7 cho biết Nghị định số 283/2026/NĐ-CP của Chính phủ (ngày 15/7/2026) quy định cụ thể mức phạt tiền đối với hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là tối đa 75 triệu đồng đối với cá nhân và tối đa 150 triệu đồng đối với tổ chức sử dụng lao động.

Bên cạnh việc phạt tiền, người sử dụng lao động vi phạm còn phải đóng đủ số tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc trốn đóng và nộp thêm khoản tiền bằng 0,03% mỗi ngày tính trên số tiền và số ngày trốn đóng.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ rõ hành vi trốn đóng bao gồm việc người sử dụng lao động không đăng ký, hoặc đăng ký không đầy đủ số người phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau thời hạn 60 ngày kể từ ngày hết thời hạn quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội.

Theo đó, người sử dụng lao động có thể bị phạt tiền từ 18% đến 20% tổng số tiền trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, tối đa không quá 75 triệu đồng đối với cá nhân và không quá 150 triệu đồng đối với tổ chức, nếu có một trong các hành vi, bao gồm: đăng ký tiền lương làm căn cứ đóng thấp hơn mức quy định, hoặc không đóng, hoặc đóng không đầy đủ số tiền đã đăng ký sau 60 ngày (kể từ ngày đóng chậm nhất quy định), hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền đôn đốc nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

(Nguồn: BHXH)

Đáng chú ý, tiền phạt vi phạm hành chính không thay thế nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội. Cùng với việc nộp phạt, người sử dụng lao động vi phạm bắt buộc phải áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả, bao gồm lập hồ sơ đăng ký đầy đủ số người tham gia cho người lao động, đóng đủ số tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc trốn đóng và nộp khoản tiền bằng 0,03% mỗi ngày tính trên số tiền, số ngày trốn đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.

Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động cũng như tránh phát sinh các chế tài xử lý hành chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam lưu ý người sử dụng lao động cần chủ động rà soát đối tượng thuộc diện tham gia, tiền lương làm căn cứ đóng, thời hạn đóng để thực hiện việc đăng ký và đóng bảo hiểm xã hội đúng, đủ, kịp thời theo quy định.