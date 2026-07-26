Trực tiếp CF Montréal vs Inter Miami: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0

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    TRỰC TIẾPTrực tiếp CF Montréal vs Inter Miami: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0

    Tuệ Nhân26/07/2026 01:27

    CF Montréal tiếp đón Inter Miami tại Stade Saputo trong bối cảnh hai đội có phong độ đối lập, khi đội khách đang đứng hạng 2 với 34 điểm.

    CF Montréal0 - 0Inter MiamiHiệp 2 — phút 78'
    • 78'Trận đấu đang diễn ra

      Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

    • 72'Inter Miami áp đảo thế trận

      Bước sang phút 72, Inter Miami kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 39 - 61 và vượt trội về dứt điểm 7 - 18. CF Montréal đang phải chịu sức ép, thể hiện qua chênh lệch phạt góc 3 - 6, dù trận đấu vẫn chưa có bàn thắng.

    • 62'Noah Streit vào sân thay Daniel Ríos

      Phút 62, Noah Streit vào sân thay Daniel Ríos khi CF Montréal và Inter Miami vẫn bất phân thắng bại 0-0. Sự thay đổi này có thể giúp CF Montréal làm mới thế trận trong phần còn lại.

    • 61'Daniel Pereira vào sân ở phút 61

      Phút 61', Daniel Pereira vào sân thay Samuel Piette. Đây là sự thay đổi nhân sự đầu tiên được ghi nhận trong mốc này.

    • 60'Inter Miami kiểm soát thế trận

      Phút 60', Inter Miami đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 37 - 63 và 13 lần dứt điểm so với 6 của CF Montréal. Đội chủ nhà chịu sức ép, còn Inter Miami duy trì thế tấn công qua ưu thế phạt góc 3 - 5, dù tỷ số vẫn là 0 - 0.

    • 59'Noah Allen vào sân thay Sergio Reguilón

      Phút 59, Noah Allen được tung vào sân thay Sergio Reguilón, khi CF Montréal và Inter Miami vẫn hòa 0-0.

    • 48'Inter Miami kiểm soát thế trận

      Bước sang phút 48, Inter Miami đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 37 - 63 và vượt trội về dứt điểm 4 - 11. CF Montréal phải lùi sâu chịu sức ép, dù thế trận chưa tạo ra khác biệt khi phạt góc mới là 3 - 5 và tỷ số vẫn 0-0.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

    • 36'Inter Miami kiểm soát thế trận

      Bước sang phút 36, Inter Miami đang kiểm soát bóng tốt hơn với tỷ lệ 39 - 61 và tạo ra nhiều pha dứt điểm hơn, 4 - 8. CF Montréal chủ động lùi thấp phòng ngự, chờ cơ hội phản công trong thế trận vẫn chưa có bàn thắng.

    • 24'Inter Miami nhỉnh hơn trong thế trận giằng co

      Sau 24 phút, Inter Miami nhỉnh hơn về kiểm soát bóng với 43-57 và dứt điểm 3-5, nhưng thế trận chưa tạo khác biệt khi tỷ số vẫn 0-0. CF Montréal có 3-2 quả phạt góc và dẫn 1-0 về dứt điểm trúng đích, cho thấy đội chủ nhà vẫn có những thời điểm đáp trả đáng chú ý.

    • 23'Ian Fray nhận thẻ vàng ở phút 23

      Phút 23, Ian Fray nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu vẫn đang diễn ra giằng co khi CF Montréal và Inter Miami chưa bên nào tìm được bàn mở tỷ số.

    • 12'Inter Miami kiểm soát thế trận

      Sau 12 phút, Inter Miami đang chiếm ưu thế kiểm soát bóng với tỷ lệ 33 - 67, buộc CF Montréal lùi sâu phòng ngự. Tuy nhiên, thế trận chưa tạo ra khác biệt khi đôi bên mới dứt điểm 1 - 1; CF Montréal nhỉnh hơn ở phạt góc với 2 - 0.

    • 0'Trận đấu bắt đầu

      CF Montréal tiếp đón Inter Miami.

    Cập nhật lúc 08:16 26/07/2026

    Đội hình chính thức
    CF Montréal
    Sơ đồ 4-3-3
    Inter Miami
    Sơ đồ 4-3-3
    1
    Sébastian Breza
    27
    Dawid Bugaj
    2
    Jalen Neal
    4
    Brayan Vera
    13
    Luca Petrasso
    21
    Fabian Herbers
    8
    Matty Longstaff
    22
    Victor Loturi
    18
    Gennadiy Synchuk
    9
    Prince Owusu
    23
    Noah Streit
    34
    Rocco Ríos Novo
    4
    Facundo Mura
    17
    Ian Fray
    16
    Micael
    3
    Sergio Reguilón
    41
    David Ruíz
    42
    Yannick Bright
    8
    Telasco Segovia
    24
    Mateo Silvetti
    19
    Germán Berterame
    9
    Luis Suárez
    Dự bị
    CF Montréal
    5 Brandan Craig6 Samuel Piette14 Daniel Ríos17 Dagur Dan Thórhallsson24 Efraín Morales25 Frankie Amaya26 Ivan Losenko29 Olger Escobar41 Samsy Keita
    Inter Miami
    32 Noah Allen52 Diego Rey55 Ian Urkidi56 Dániel Pintér59 Preston Plambeck70 Daniel Sumalla76 Ezequiel Abadia-Reda97 Dayne St. Clair
    Cập nhật đội hình lúc 05:50 26/07/2026
    CF MontréalThống kêInter Miami
    39%
    Kiểm soát bóng
    61%
    7
    Dứt điểm
    18
    2
    Trúng đích
    1
    3
    Phạt góc
    6
    6
    Phạm lỗi
    9
    1
    Việt vị
    1
    1
    Thủ môn cứu thua
    2

    Thông tin trận đấu

    CF Montréal sẽ đối đầu Inter Miami tại Stade Saputo lúc 06:30 ngày 26/07/2026 trong khuôn khổ MLS (Nhà nghề Mỹ). Trận đấu thu hút sự chú ý bởi sự tương phản rõ rệt giữa phong độ gần đây và vị trí của hai đội trên bảng xếp hạng.

    Inter Miami bước vào cuộc so tài với chuỗi 5 trận thắng liên tiếp. Trong khi đó, CF Montréal chưa giành chiến thắng ở 5 trận gần nhất, với 3 trận hòa và 2 trận thua. Khoảng cách này tạo ra một bối cảnh thuận lợi hơn cho đội khách, nhưng trận đấu trên sân Stade Saputo vẫn đòi hỏi Inter Miami phải duy trì sự tập trung.

    Phong độ tạo khác biệt lớn

    CF Montréal đang trải qua giai đoạn thiếu ổn định. Chuỗi kết quả gồm 3 trận hòa và 2 trận thua cho thấy đội chủ nhà vẫn có khả năng giữ lại điểm số, nhưng chưa tìm được cách chuyển những màn trình diễn đó thành chiến thắng.

    Vấn đề đáng chú ý với CF Montréal là khả năng tạo ra bước ngoặt trong trận đấu. Khi không thể giành trọn 3 điểm trong 5 lần ra sân gần nhất, đội bóng này cần thận trọng trong cách nhập cuộc, đồng thời tránh để thế trận bị đẩy quá xa khỏi tầm kiểm soát. Một trận đấu chặt chẽ có thể giúp chủ nhà duy trì cơ hội, nhưng họ sẽ phải cải thiện hiệu quả ở những thời điểm quyết định.

    Ở phía đối diện, Inter Miami sở hữu chuỗi phong độ hoàn toàn khác. 5 chiến thắng liên tiếp cho thấy đội khách đang duy trì được sự tự tin và tính ổn định cần thiết. Đà tiến này có thể giúp Inter Miami chủ động hơn trong việc áp đặt nhịp độ, đặc biệt nếu họ sớm kiểm soát được các khu vực quan trọng trên sân.

    Tuy nhiên, chuỗi thắng cũng đặt ra yêu cầu về sự tỉnh táo. Inter Miami không thể chỉ dựa vào phong độ gần đây để chờ đợi trận đấu tự diễn biến theo hướng có lợi. CF Montréal có lợi thế sân nhà và sẽ có động lực tạo ra phản ứng mạnh mẽ sau chuỗi kết quả không như ý.

    Thế đối đầu nghiêng về Inter Miami

    Trong 4 lần chạm trán gần nhất, CF Montréal thắng 1 trận, không có trận hòa nào, còn Inter Miami thắng 3 trận. Xu hướng này đem lại cho đội khách sự tự tin nhất định, đồng thời cho thấy CF Montréal cần một cách tiếp cận chủ động và kỷ luật hơn nếu muốn đảo chiều cán cân.

    Dù vậy, thành tích đối đầu chỉ phản ánh xu hướng tổng hợp, không quyết định diễn biến của lần gặp sắp tới. Điều quan trọng với CF Montréal là không để những kết quả trước đây ảnh hưởng đến khả năng tổ chức trận đấu. Ngược lại, Inter Miami cần biến ưu thế tâm lý thành sự kiểm soát thực tế thay vì quá phụ thuộc vào lịch sử đối đầu.

    Khoảng cách trên bảng xếp hạng

    Inter Miami hiện đứng hạng 2 với 34 điểm, trong khi CF Montréal xếp hạng 13 với 15 điểm. Những con số này cho thấy đội khách đang có vị trí tốt hơn rõ rệt, còn CF Montréal phải đối mặt với áp lực lớn hơn trong cuộc đua điểm số.

    Khoảng cách về thứ hạng và điểm số khiến Inter Miami được đánh giá cao hơn trước giờ bóng lăn. Dẫu vậy, CF Montréal có thể tìm thấy động lực từ việc được thi đấu trên sân nhà. Một thế trận cân bằng trong giai đoạn đầu sẽ giúp đội chủ nhà giảm sức ép, trong khi Inter Miami cần kiên nhẫn để không đánh mất lợi thế vì những quyết định vội vàng.

    Điểm then chốt về chiến thuật

    CF Montréal nhiều khả năng cần ưu tiên sự chắc chắn trong cấu trúc phòng ngự, đặc biệt trước một đối thủ đang có chuỗi 5 trận thắng. Việc giữ khoảng cách hợp lý giữa các tuyến và hạn chế những khoảng trống ở khu vực trung lộ sẽ là nền tảng để chủ nhà bảo vệ khung thành.

    Bên cạnh đó, CF Montréal cần tận dụng tốt những thời điểm chuyển từ phòng ngự sang tấn công. Khi đối thủ dâng cao, các pha phản công nhanh và những tình huống đưa bóng vào khu vực nguy hiểm có thể mở ra cơ hội. Tuy nhiên, đội chủ nhà cũng phải cân bằng giữa việc tìm kiếm bàn thắng và tránh để Inter Miami khai thác khoảng trống phía sau.

    Inter Miami có cơ sở để theo đuổi cách chơi chủ động hơn nhờ phong độ và vị trí hiện tại. Mục tiêu quan trọng của đội khách là duy trì sức ép đủ lớn nhưng vẫn kiểm soát được nhịp độ. Nếu tận dụng được sự chênh lệch về phong độ, Inter Miami có thể khiến CF Montréal phải lùi sâu và liên tục chống đỡ.

    Nhận định trước trận

    Inter Miami bước vào trận đấu với nhiều lợi thế hơn: chuỗi 5 trận thắng, vị trí hạng 2 cùng thành tích đối đầu tốt hơn trong 4 lần gặp gần nhất. CF Montréal vẫn có điểm tựa sân nhà, nhưng chuỗi 3 trận hòa và 2 trận thua cho thấy đội bóng này cần một màn trình diễn chắc chắn hơn đáng kể.

    Trận đấu có thể được quyết định bởi khả năng CF Montréal chống chịu sức ép và tận dụng cơ hội, cũng như cách Inter Miami xử lý vai trò của đội được đánh giá cao hơn. Nhìn chung, cán cân nghiêng về đội khách, nhưng sự chủ động của CF Montréal trên sân Stade Saputo có thể khiến cuộc so tài trở nên khó lường.

    Lịch sử đối đầu4 trận gần nhất
    CF Montréal · 1 thắng0 hòaInter Miami · 3 thắng
    06/07/2025
    CF Montréal
    1 - 4
    Inter Miami
    IM
    29/05/2025
    Inter Miami
    4 - 2
    CF Montréal
    IM
    12/05/2024
    CF Montréal
    2 - 3
    Inter Miami
    IM
    11/03/2024
    Inter Miami
    2 - 3
    CF Montréal
    CM
    CF Montréal
    5 trận gần nhất
    BHHBH
    16
    Trận
    4-3-9
    T-H-B
    22
    Ghi (TB 1.4)
    32
    Thủng lưới
    Inter Miami
    5 trận gần nhất
    TTTTT
    16
    Trận
    10-4-2
    T-H-B
    42
    Ghi (TB 2.6)
    30
    Thủng lưới
    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Nashville SC161231+2239TTTTT
    2Inter Miami161042+1234TTTTT
    3Chicago Fire15825+1026BTTTB
    12Toronto16376-716BBBHH
    13CF Montréal16439-1015HBHHB
    14Atlanta United163310-1012BHBBH
    Tình hình lực lượng
    CF Montréal
    Ivan Losenko (Suspended)
    Olger Escobar (Called Up To National Team)
    Bode Hidalgo (Groin Injury)
    Inter Miami
    Rodrigo De Paul (Leg Injury)
    Tadeo Allende (Knee Injury)
    Telasco Segovia (Called Up To National Team)

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Trực tiếp CF Montréal vs Inter Miami: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0
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