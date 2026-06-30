Trực tiếp Đức vs Paraguay: Đức gỡ hòa 1-1 Cuộc đối đầu giữa Đức và Paraguay tại Gillette Stadium hứa hẹn màn so tài kịch tính khi cả hai đội đều đang nỗ lực khẳng định vị thế trong chiến dịch World Cup 2026.

Đức 1 - 1 Paraguay ● Hiệp 2 — phút 79' 79' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Đức 1 - 1 Paraguay.

65' Thẻ vàng Phút 65': A. Cubas (Paraguay) nhận thẻ vàng (Foul).

63' Thay người Phút 63' (Đức): J. Musiala vào sân thay D. Undav.

57' Thay người Phút 57' (Paraguay): Mauricio vào sân thay J. Enciso.

55' Thay người Phút 55' (Paraguay): G. Caballero vào sân thay G. Avalos.

54' BÀN THẮNG! Đức (1-1) Phút 54': K. Havertz (Đức) lập công (kiến tạo: F. Wirtz). Tỷ số: 1 - 1.

46' Thay người Phút 46' (Đức): L. Goretzka vào sân thay F. Nmecha.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

42' BÀN THẮNG! Paraguay (0-1) Phút 42': J. Enciso (Paraguay) lập công (kiến tạo: M. Galarza). Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Đức tiếp đón Paraguay.

Cập nhật lúc 05:11 30/06/2026

Trận đấu giữa Đức và Paraguay trong khuôn khổ World Cup 2026 sẽ chính thức diễn ra vào lúc 03:30 ngày 30/06/2026 tại sân vận động Gillette Stadium. Đây là cuộc chạm trán quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện bảng đấu, nơi cả hai đội đều đang khát khao giành lợi thế trước khi bước vào những vòng đấu quyết định.

Phong độ trái ngược của hai đội tuyển

Đội tuyển Đức bước vào trận đấu này với một bảng thành tích tương đối ổn định nhưng vẫn tiềm ẩn những nỗi lo. Trong 3 trận đấu gần nhất, đại diện từ châu Âu đã giành được 2 chiến thắng và để thua 1 trận. Việc có được 2 trận thắng liên tiếp trước khi sảy chân ở trận đấu gần nhất cho thấy "Cỗ xe tăng" vẫn duy trì được sức mạnh tấn công, nhưng sự ổn định trong khâu phòng ngự đang là dấu hỏi lớn cần được giải đáp tại Gillette Stadium.

Phía bên kia chiến tuyến, Paraguay đang tạm xếp ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 4 điểm tích lũy được. Phong độ của đội bóng Nam Mỹ trong 3 lượt trận vừa qua có sự biến động rõ rệt khi họ ghi nhận 1 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua. Với 4 điểm hiện có, Paraguay đang ở vị thế buộc phải có thêm những kết quả khả quan để bảo vệ vị trí của mình cũng như nuôi hy vọng tiến sâu hơn tại giải đấu năm nay.

Phân tích chiến thuật và nhận định trận đấu

Đức thường tiếp cận trận đấu với lối chơi kiểm soát bóng chủ động và gây áp lực tầm cao. Tuy nhiên, thất bại trong chuỗi 3 trận gần đây chỉ ra rằng họ có thể gặp khó khăn trước những đối thủ có lối chơi kỷ luật và lỳ lợm. Paraguay, với bản sắc của bóng đá Nam Mỹ, dự kiến sẽ thiết lập một hệ thống phòng ngự chặt chẽ và chờ đợi cơ hội từ những tình huống phản công nhanh.

Vị trí thứ 3 hiện tại buộc Paraguay phải tính toán kỹ lưỡng. Một kết quả hòa có thể giúp họ duy trì hy vọng, nhưng để bứt phá, họ cần nhiều hơn sự đột biến trong lối chơi. Ngược lại, Đức cần tìm lại cảm giác chiến thắng để khẳng định vị thế của một ứng cử viên vô địch. Trận đấu tại Gillette Stadium không chỉ là cuộc chiến về thể lực mà còn là màn đấu trí căng thẳng giữa hai phong cách bóng đá khác biệt giữa châu Âu và Nam Mỹ.

Phong độ gần đây của Đức

26/06/2026: Ecuador 2-1 Đức (Thua)

21/06/2026: Đức 2-1 Bờ Biển Ngà (Thắng)

15/06/2026: Đức 7-1 Curaçao (Thắng)

07/06/2026: Mỹ 1-2 Đức (Thắng)

01/06/2026: Đức 4-0 Phần Lan (Thắng)

Phong độ gần đây của Paraguay

26/06/2026: Paraguay 0-0 Úc (Hòa)

20/06/2026: Thổ Nhĩ Kỳ 0-1 Paraguay (Thắng)

13/06/2026: Mỹ 4-1 Paraguay (Thua)

06/06/2026: Paraguay 4-0 Nicaragua (Thắng)

01/04/2026: Maroc 2-1 Paraguay (Thua)

Bảng xếp hạng

Đội Vị trí Điểm Phong độ Paraguay 3 4 DWL

Phong độ và thống kê đội

Đức (Chủ nhà)

Phong độ 5 trận gần nhất: WWL

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 3 trận

Thắng: 2 (2 sân nhà)

Hòa: 0 (0 sân nhà)

Thua: 1 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 10 bàn (TB: 3.3 bàn/trận)

Thủng lưới: 4 bàn (TB: 1.3 bàn/trận)

Paraguay (Khách)

Phong độ 5 trận gần nhất: LWD

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 3 trận

Thắng: 1 (1 sân khách)

Hòa: 1 (0 sân khách)

Thua: 1 (1 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 2 bàn (TB: 0.7 bàn/trận)

Thủng lưới: 4 bàn (TB: 1.3 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Germany

N. Brown: Adductor Injury (Missing Fixture)

N. Schlotterbeck: Ligament Stretching (Missing Fixture)

Paraguay

D. Gómez: Yellow Card (Missing Fixture)

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng: Germany

Tỷ lệ dự đoán:

Chủ nhà thắng: 45%

Hòa: 45%

Khách thắng: 10%

Dự đoán bàn thắng:

Chủ nhà: -5.5 bàn

Khách: -1.5 bàn

Lời khuyên: Combo Winner : Germany and +1.5 goals

Cập nhật đội hình lúc 02:51 30/06/2026

Đội hình chính thức

Đức

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Julian Nagelsmann

Đội hình xuất phát:

1. Manuel Neuer (G)

6. Joshua Kimmich (D)

2. Antonio Rüdiger (D)

4. Jonathan Tah (D)

18. Nathaniel Brown (D)

23. Felix Nmecha (M)

5. Aleksandar Pavlović (M)

19. Leroy Sané (M)

7. Kai Havertz (F)

17. Florian Wirtz (M)

26. Deniz Undav (M)

Dự bị:

21. Alexander Nübel

12. Oliver Baumann

22. David Raum

3. Waldemar Anton

24. Malick Thiaw

13. Pascal Groß

16. Angelo Stiller

25. Assan Ouédraogo

10. Jamal Musiala

9. Jamie Leweling

8. Leon Goretzka

20. Nadiem Amiri

11. Nick Woltemade

14. Maximilian Beier

Paraguay

Sơ đồ: 4-5-1

HLV: Gustavo Alfaro

Đội hình xuất phát:

12. Orlando Gill (G)

4. Juan Cáceres (D)

15. Gustavo Gómez (D)

13. José Canale (D)

6. Junior Alonso (D)

10. Miguel Almirón (M)

16. Damián Bobadilla (M)

14. Andrés Cubas (M)

23. Matías Galarza (M)

19. Julio Enciso (M)

21. Gabriel Ávalos (F)

Dự bị: