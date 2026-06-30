Trực tiếp Đức vs Paraguay: Đức gỡ hòa 1-1
Cuộc đối đầu giữa Đức và Paraguay tại Gillette Stadium hứa hẹn màn so tài kịch tính khi cả hai đội đều đang nỗ lực khẳng định vị thế trong chiến dịch World Cup 2026.
- 79'Trận đấu đang diễn ra
Tỷ số hiện tại: Đức 1 - 1 Paraguay.
- 65'Thẻ vàng
Phút 65': A. Cubas (Paraguay) nhận thẻ vàng (Foul).
- 63'Thay người
Phút 63' (Đức): J. Musiala vào sân thay D. Undav.
- 57'Thay người
Phút 57' (Paraguay): Mauricio vào sân thay J. Enciso.
- 55'Thay người
Phút 55' (Paraguay): G. Caballero vào sân thay G. Avalos.
- 54'BÀN THẮNG! Đức (1-1)
Phút 54': K. Havertz (Đức) lập công (kiến tạo: F. Wirtz). Tỷ số: 1 - 1.
- 46'Thay người
Phút 46' (Đức): L. Goretzka vào sân thay F. Nmecha.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.
- 42'BÀN THẮNG! Paraguay (0-1)
Phút 42': J. Enciso (Paraguay) lập công (kiến tạo: M. Galarza). Tỷ số: 0 - 1.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Đức tiếp đón Paraguay.
Cập nhật lúc 05:11 30/06/2026
Trận đấu giữa Đức và Paraguay trong khuôn khổ World Cup 2026 sẽ chính thức diễn ra vào lúc 03:30 ngày 30/06/2026 tại sân vận động Gillette Stadium. Đây là cuộc chạm trán quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện bảng đấu, nơi cả hai đội đều đang khát khao giành lợi thế trước khi bước vào những vòng đấu quyết định.
Phong độ trái ngược của hai đội tuyển
Đội tuyển Đức bước vào trận đấu này với một bảng thành tích tương đối ổn định nhưng vẫn tiềm ẩn những nỗi lo. Trong 3 trận đấu gần nhất, đại diện từ châu Âu đã giành được 2 chiến thắng và để thua 1 trận. Việc có được 2 trận thắng liên tiếp trước khi sảy chân ở trận đấu gần nhất cho thấy "Cỗ xe tăng" vẫn duy trì được sức mạnh tấn công, nhưng sự ổn định trong khâu phòng ngự đang là dấu hỏi lớn cần được giải đáp tại Gillette Stadium.
Phía bên kia chiến tuyến, Paraguay đang tạm xếp ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 4 điểm tích lũy được. Phong độ của đội bóng Nam Mỹ trong 3 lượt trận vừa qua có sự biến động rõ rệt khi họ ghi nhận 1 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua. Với 4 điểm hiện có, Paraguay đang ở vị thế buộc phải có thêm những kết quả khả quan để bảo vệ vị trí của mình cũng như nuôi hy vọng tiến sâu hơn tại giải đấu năm nay.
Phân tích chiến thuật và nhận định trận đấu
Đức thường tiếp cận trận đấu với lối chơi kiểm soát bóng chủ động và gây áp lực tầm cao. Tuy nhiên, thất bại trong chuỗi 3 trận gần đây chỉ ra rằng họ có thể gặp khó khăn trước những đối thủ có lối chơi kỷ luật và lỳ lợm. Paraguay, với bản sắc của bóng đá Nam Mỹ, dự kiến sẽ thiết lập một hệ thống phòng ngự chặt chẽ và chờ đợi cơ hội từ những tình huống phản công nhanh.
Vị trí thứ 3 hiện tại buộc Paraguay phải tính toán kỹ lưỡng. Một kết quả hòa có thể giúp họ duy trì hy vọng, nhưng để bứt phá, họ cần nhiều hơn sự đột biến trong lối chơi. Ngược lại, Đức cần tìm lại cảm giác chiến thắng để khẳng định vị thế của một ứng cử viên vô địch. Trận đấu tại Gillette Stadium không chỉ là cuộc chiến về thể lực mà còn là màn đấu trí căng thẳng giữa hai phong cách bóng đá khác biệt giữa châu Âu và Nam Mỹ.
Phong độ gần đây của Đức
- 26/06/2026: Ecuador 2-1 Đức (Thua)
- 21/06/2026: Đức 2-1 Bờ Biển Ngà (Thắng)
- 15/06/2026: Đức 7-1 Curaçao (Thắng)
- 07/06/2026: Mỹ 1-2 Đức (Thắng)
- 01/06/2026: Đức 4-0 Phần Lan (Thắng)
Phong độ gần đây của Paraguay
- 26/06/2026: Paraguay 0-0 Úc (Hòa)
- 20/06/2026: Thổ Nhĩ Kỳ 0-1 Paraguay (Thắng)
- 13/06/2026: Mỹ 4-1 Paraguay (Thua)
- 06/06/2026: Paraguay 4-0 Nicaragua (Thắng)
- 01/04/2026: Maroc 2-1 Paraguay (Thua)
Bảng xếp hạng
|Đội
|Vị trí
|Điểm
|Phong độ
|Paraguay
|3
|4
|DWL
Phong độ và thống kê đội
Đức (Chủ nhà)
Phong độ 5 trận gần nhất: WWL
Thống kê mùa này:
- Đã chơi: 3 trận
- Thắng: 2 (2 sân nhà)
- Hòa: 0 (0 sân nhà)
- Thua: 1 (0 sân nhà)
Bàn thắng:
- Ghi được: 10 bàn (TB: 3.3 bàn/trận)
- Thủng lưới: 4 bàn (TB: 1.3 bàn/trận)
Paraguay (Khách)
Phong độ 5 trận gần nhất: LWD
Thống kê mùa này:
- Đã chơi: 3 trận
- Thắng: 1 (1 sân khách)
- Hòa: 1 (0 sân khách)
- Thua: 1 (1 sân khách)
Bàn thắng:
- Ghi được: 2 bàn (TB: 0.7 bàn/trận)
- Thủng lưới: 4 bàn (TB: 1.3 bàn/trận)
Tình hình lực lượng
Germany
- N. Brown: Adductor Injury (Missing Fixture)
- N. Schlotterbeck: Ligament Stretching (Missing Fixture)
Paraguay
- D. Gómez: Yellow Card (Missing Fixture)
Đội hình dự kiến
Dự đoán và tỷ lệ
Dự đoán chiến thắng: Germany
Tỷ lệ dự đoán:
- Chủ nhà thắng: 45%
- Hòa: 45%
- Khách thắng: 10%
Dự đoán bàn thắng:
- Chủ nhà: -5.5 bàn
- Khách: -1.5 bàn
Lời khuyên: Combo Winner : Germany and +1.5 goals
Cập nhật đội hình lúc 02:51 30/06/2026
Đội hình chính thức
Đức
Sơ đồ: 4-2-3-1
HLV: Julian Nagelsmann
Đội hình xuất phát:
- 1. Manuel Neuer (G)
- 6. Joshua Kimmich (D)
- 2. Antonio Rüdiger (D)
- 4. Jonathan Tah (D)
- 18. Nathaniel Brown (D)
- 23. Felix Nmecha (M)
- 5. Aleksandar Pavlović (M)
- 19. Leroy Sané (M)
- 7. Kai Havertz (F)
- 17. Florian Wirtz (M)
- 26. Deniz Undav (M)
Dự bị:
- 21. Alexander Nübel
- 12. Oliver Baumann
- 22. David Raum
- 3. Waldemar Anton
- 24. Malick Thiaw
- 13. Pascal Groß
- 16. Angelo Stiller
- 25. Assan Ouédraogo
- 10. Jamal Musiala
- 9. Jamie Leweling
- 8. Leon Goretzka
- 20. Nadiem Amiri
- 11. Nick Woltemade
- 14. Maximilian Beier
Paraguay
Sơ đồ: 4-5-1
HLV: Gustavo Alfaro
Đội hình xuất phát:
- 12. Orlando Gill (G)
- 4. Juan Cáceres (D)
- 15. Gustavo Gómez (D)
- 13. José Canale (D)
- 6. Junior Alonso (D)
- 10. Miguel Almirón (M)
- 16. Damián Bobadilla (M)
- 14. Andrés Cubas (M)
- 23. Matías Galarza (M)
- 19. Julio Enciso (M)
- 21. Gabriel Ávalos (F)
Dự bị:
- 22. Gastón Olveira
- 1. Roberto Fernández
- 2. Gustavo Velázquez
- 15. Omar Alderete
- 5. Fabián Balbuena
- 26. Alexandro Maidana
- 11. Mauricio
- 20. Braian Ojeda
- 24. Gustavo Caballero
- 17. Alejandro Romero
- 7. Ramón Sosa
- 9. Antonio Sanabria
- 18. Alex Arce
- 25. Isidro Pitta