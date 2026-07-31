Trực tiếp Juventus vs Nice: Hiệp 2 bắt đầu, Juventus dẫn 1-0

Tin mới

    TRỰC TIẾPTrực tiếp Juventus vs Nice: Hiệp 2 bắt đầu, Juventus dẫn 1-0

    Đại Ngàn31/07/2026 18:46

    Juventus chạm trán Nice tại Juventus Stadium lúc 23h00 ngày 31/07/2026 trong khuôn khổ Giao hữu CLB, với sự chú ý hướng vào thế trận trước giờ bóng lăn.

    Juventus1 - 0NiceHiệp 2 — phút 85'
    • 85'Trận đấu đang diễn ra

      Tỷ số hiện tại: Juventus 1 - 0 Nice.

    • 85'Juventus giữ thế chủ động cuối trận

      Phút 85, Juventus vẫn nhỉnh hơn trong thế trận giằng co khi dẫn Nice 1-0, kiểm soát bóng 51 - 49 và dứt điểm 7 - 5. Đội chủ nhà cũng có lợi thế phạt góc 3 - 1, trong khi Nice chưa tạo được sức ép đủ lớn để thay đổi cục diện.

    • 83'Javier Gil vào sân ở phút 83

      Phút 83', Javier Gil vào sân thay Lloyd Kelly. Thay đổi nhân sự diễn ra khi Juventus đang dẫn Nice 1-0, trong thời điểm trận đấu bước vào những phút cuối.

    • 83'Adin Licina vào sân ở phút 83

      Phút 83, Adin Licina vào sân thay Durmiši Arman. Juventus đang bảo toàn lợi thế 1-0 trong những phút cuối.

    • 78'Antoine Mendy vào sân ở phút 78

      Phút 78, Antoine Mendy vào sân thay Xavier Mandza Tsiendi. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý trong những phút cuối, khi Juventus đang dẫn Nice 1-0.

    • 78'Juventus thay người ở phút 78

      Phút 78, Ali Abdi vào sân thay Djibril Coulibaly. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý khi Juventus vẫn đang giữ lợi thế 1-0.

    • 78'Mohamed-Ali Cho vào sân

      Phút 78, Mohamed-Ali Cho vào sân thay Isak Jansson. Juventus có thêm sự tươi mới trong những phút cuối khi đang nắm lợi thế.

    • 77'Bouard vào sân thay Clauss

      Phút 77', Enguerrand Bouard vào sân thay Jonathan Clauss.

    • 77'Juventus điều chỉnh nhân sự ở phút 77

      Phút 77, Issiaga Camara vào sân thay Laurent Abergel. Juventus đang dẫn 1-0 và có thêm một điều chỉnh nhân sự cho chặng cuối trận.

    • 76'Everton Pereira vào sân phút 76

      Phút 76, Everton Pereira vào sân thay Youssouf Ndayishimiye khi Juventus đang dẫn 1-0.

    • 73'Juventus giữ sức ép dù Nice cầm bóng nhiều hơn

      Bước sang phút 73, Juventus đang dẫn 1-0 và vẫn chủ động hơn trong những pha lên bóng, dù tỷ lệ cầm bóng là 49-51. Đội chủ nhà nhỉnh hơn về dứt điểm 7-5 và phạt góc 3-1, còn Nice phải kiên nhẫn tìm khoảng trống.

    • 71'Juventus thay người ở phút 71

      Phút 71, Justin Oboavwoduo vào sân thay Andrea Cambiaso trong đội hình Juventus. Đội chủ nhà có thêm sự điều chỉnh khi đang dẫn Nice 1-0.

    • 62'Adžić vào sân, Juventus giữ lợi thế

      Phút 62, Vasilije Adžić vào sân thay Fabio Miretti. Juventus đang dẫn 1-0 và sự xuất hiện của Adžić mang đến thêm lựa chọn cho đội chủ nhà trong phần còn lại.

    • 62'Arthur Melo vào sân, Locatelli rời trận

      Phút 62, Arthur Melo vào sân thay Manuel Locatelli. Juventus có thêm điều chỉnh khi đang dẫn Nice 1-0, hướng tới việc duy trì lợi thế trong phần còn lại.

    • 62'Juan Cabal vào sân, Juventus thay đổi nhân sự

      Phút 62, Juan Cabal vào sân thay Zeki Çelik. Juventus điều chỉnh nhân sự trong bối cảnh đang dẫn Nice 1-0.

    • 62'Juventus thay thủ môn ở phút 62

      Phút 62, Carlo Pinsoglio vào sân thay Michele Di Gregorio trong khung gỗ Juventus. Đội chủ nhà có sự điều chỉnh khi đang dẫn trước Nice.

    • 61'Nice nhỉnh bóng, Juventus giữ lợi thế

      Bước sang phút 61', Nice nhỉnh hơn về kiểm soát bóng (47 - 53), nhưng Juventus tạo ra nhiều pha dứt điểm hơn (5 - 3) và đang bảo vệ lợi thế 1-0. Đội khách cầm bóng nhiều hơn, còn Juventus chờ thời cơ trong thế trận giằng co.

    • 49'Juventus dẫn trước nhưng thế trận cân bằng

      Phút 49, Juventus vẫn dẫn 1-0 nhưng chưa thể kiểm soát hoàn toàn thế trận khi tỷ lệ cầm bóng là 50-50. Nice thậm chí nhỉnh hơn về dứt điểm 2-3, trong khi Juventus phải chịu 9-1 lỗi, cho thấy đội khách đang gây không ít sức ép.

    • 46'Teddy Boulhendi vào sân phút 46

      Phút 46', Teddy Boulhendi vào sân thay Yehvann Diouf. Nice có sự điều chỉnh ngay đầu hiệp hai khi Juventus đang dẫn 1-0.

    • 46'Juventus thay người đầu hiệp hai

      Phút 46', Durmiši Arman vào sân thay Arkadiusz Milik. Juventus tiếp tục bảo toàn lợi thế 1-0 trước Nice.

    • 46'Teun Koopmeiners vào sân

      Phút 46', Teun Koopmeiners vào sân thay Douglas Luiz. Juventus tiếp tục bảo toàn lợi thế 1-0 trước Nice sau giờ nghỉ.

    • 46'João Mário vào sân thay Edon Zhegrova

      Phút 46', João Mário vào sân thay Edon Zhegrova. Juventus đang dẫn trước, nhưng thế trận vẫn khá cân bằng.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

    • 44'Juventus thay người trước giờ nghỉ

      Phút 44', Zoumana Diallo vào sân thay Victor Orakpo. Juventus có sự điều chỉnh ngay trước giờ nghỉ trong thế dẫn Nice.

    • 37'Nice kiểm soát bóng, Juventus giữ lợi thế

      Bước sang phút 37', Nice nhỉnh hơn về kiểm soát bóng với tỷ lệ 44 - 56 và dứt điểm nhiều hơn, 2 - 3, nhưng Juventus vẫn giữ lợi thế 1-0. Đội chủ nhà đang chịu sức ép nhất định và chờ cơ hội phản công, trong khi Nice chủ động hơn ở thế trận.

    • 25'Nice kiểm soát bóng, Juventus dẫn trước

      Phút 25', Nice kiểm soát bóng nhiều hơn với tỷ lệ 35 - 65 nhưng chưa tạo được sức nặng tương xứng, khi Juventus vẫn nhỉnh hơn về dứt điểm 2 - 1 và trúng đích 1 - 0. Juventus đang chủ động phòng ngự, chờ cơ hội bảo toàn lợi thế 1 - 0.

    • 13'Nice kiểm soát bóng, Juventus dẫn trước

      Sau 13 phút, Nice đang kiểm soát bóng nhiều hơn với 39 - 61, nhưng Juventus mới là đội tạo ra dấu ấn rõ nét hơn khi dẫn 1 - 0 và vượt trội về dứt điểm 2 - 0. Đội khách chịu sức ép trước khả năng tận dụng cơ hội của Juventus.

    • 11'Douglas Luiz đưa Juventus vượt lên

      Phút 11', Douglas Luiz lập công, đưa Juventus vượt lên dẫn Nice 1-0. Juventus đang tận dụng tốt những cơ hội ít ỏi để mở tỷ số.

    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Juventus tiếp đón Nice.

    Cập nhật lúc 00:41 01/08/2026

    Đội hình chính thức
    Juventus
    Sơ đồ 3-4-2-1
    Nice
    Sơ đồ 3-4-2-1
    16
    Michele Di Gregorio
    15
    Pierre Kalulu
    4
    Federico Gatti
    6
    Lloyd Kelly
    2
    Zeki Çelik
    5
    Manuel Locatelli
    12
    Douglas Luiz
    27
    Andrea Cambiaso
    11
    Edon Zhegrova
    21
    Fabio Miretti
    14
    Arkadiusz Milik
    80
    Yehvann Diouf
    55
    Youssouf Ndayishimiye
    4
    Hamza Koutoune
    26
    Melvin Bard
    92
    Jonathan Clauss
    39
    Djibril Coulibaly
    50
    Xavier Mandza
    19
    Laurent Abergel
    10
    Sofiane Diop
    21
    Isak Jansson
    9
    Victor Orakpo
    Dự bị
    Juventus
    8 Teun Koopmeiners17 Vasilije Adžić23 Carlo Pinsoglio24 Daniele Rugani25 João Mário29 Arthur Melo32 Juan Cabal43 Javier Gil45 Justin Oboavwoduo
    Cập nhật đội hình lúc 22:58 31/07/2026
    JuventusThống kêNice
    51%
    Kiểm soát bóng
    49%
    7
    Dứt điểm
    5
    3
    Trúng đích
    2
    3
    Phạt góc
    1
    12
    Phạm lỗi
    5
    1
    Việt vị
    2
    2
    Thủ môn cứu thua
    2

    Thông tin trận đấu

    Trận đấu: Juventus vs Nice

    Thời gian: 23h00 ngày 31/07/2026

    Sân vận động: Juventus Stadium

    Giải đấu: Giao hữu CLB

    Nhận định trước trận

    Juventus sẽ đối đầu Nice tại Juventus Stadium trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Đây là cuộc so tài giữa hai đội bóng có tên tuổi, diễn ra trên sân nhà của Juventus.

    Thông tin hiện có chưa bao gồm số liệu về phong độ gần đây, lực lượng, thành tích đối đầu hoặc vị trí tại giải đấu. Vì vậy, chưa đủ cơ sở để đánh giá cụ thể tương quan chuyên môn, dự đoán đội hình xuất phát hay xác định xu hướng chiến thuật của hai đội.

    Diễn biến trên sân sẽ là cơ sở quan trọng để nhận định cách Juventus và Nice tiếp cận trận đấu. Những yếu tố như khả năng kiểm soát bóng, tổ chức phòng ngự và mức độ hiệu quả trong các tình huống tấn công sẽ quyết định cục diện cuộc so tài tại Juventus Stadium.

    Nhận định chung

    Juventus vs Nice hứa hẹn là trận đấu đáng chú ý trong lịch thi đấu Giao hữu CLB. Khi chưa có thêm dữ liệu chuyên môn, kết quả trận đấu vẫn để ngỏ và cần được đánh giá qua diễn biến thực tế trên sân.

    Juventus
    5 trận gần nhất
    THHBT
    Nice
    5 trận gần nhất
    TTHBH
    Tình hình lực lượng
    Juventus
    Khéphren Thuram (Knee Problems)
    Jeff Ekhator (Muscular problems)
    Nice
    Mohamed Abdelmonem (Ankle Injury)

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Trực tiếp Juventus vs Nice: Hiệp 2 bắt đầu, Juventus dẫn 1-0
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO