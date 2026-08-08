TRỰC TIẾP Trực tiếp Malaysia vs Philippines: Hết hiệp 1, Malaysia dẫn 1-0 Trận đấu giữa Malaysia và Philippines lúc 20:00 ngày 08/08/2026 tại ASEAN Cup hứa hẹn quyết liệt khi hai đội đang bám đuổi sát nút trên bảng xếp hạng.

Malaysia 1 - 0 Philippines Nghỉ giữa hiệp 48' Malaysia chủ động kiểm soát bóng ngay đầu hiệp hai Bước sang phút 48, Malaysia tiếp tục duy trì lợi thế dẫn 1 - 0 và chủ động kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 63 - 37 . Dù vậy, cơ hội thực sự vẫn khá cân bằng khi tổng số dứt điểm đang là 3 - 2 (trúng đích 1 - 1 ).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

45+1' Aliff Haiqal nhận thẻ vàng ở phút bù giờ hiệp một Ở phút 45+1', Aliff Haiqal bên phía Malaysia phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Tấm thẻ phạt diễn ra ngay trước giờ nghỉ giải lao, trong bối cảnh đội nhà vẫn đang nắm ưu thế và tạm dẫn Philippines 1-0.

36' Malaysia kiểm soát thế trận, duy trì lợi thế dẫn bàn Tính đến phút 36, Malaysia đang chủ động nắm giữ thế trận khi sở hữu tỷ lệ kiểm soát bóng 60 - 40 trước Philippines. Trận đấu diễn ra khá quyết liệt với 7 - 6 lần phạm lỗi, nhưng Malaysia vẫn giữ vững lợi thế dẫn 1 - 0 nhờ nhỉnh hơn ở chỉ số dứt điểm (2 - 1).

24' Malaysia làm chủ thế trận sau bàn mở tỷ số Dù đã vươn lên dẫn 1 - 0, Malaysia vẫn là đội chủ động kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 57 - 43. Trận đấu diễn ra giằng co và liên tục bị ngắt quãng bởi 7 - 5 tình huống phạm lỗi, trong khi hai đội mới chỉ tung ra 1 - 1 cú dứt điểm.

20' Thẻ vàng cho Javier Mariona ở phút 20 Phút 20, Javier Mariona phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Trong thế bị dẫn 1-0, đội bóng cần giữ sự bình tĩnh để tìm kiếm cơ hội gỡ hòa.

16' Pavithran Gunalan xé lưới Philippines, mở tỷ số cho Malaysia Phút 16, từ đường kiến tạo của Wan Kuzain , Pavithran Gunalan dứt điểm chính xác mở tỷ số 1-0 cho Malaysia . Bàn thắng sớm giúp đội bóng áo vàng vươn lên dẫn trước ngay ở cú sút trúng đích đầu tiên của trận đấu.

12' Malaysia làm chủ cuộc chơi từ sớm Sau 12 phút bóng lăn, Malaysia đang là đội chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu với tỷ lệ cầm bóng 64 - 36 trước Philippines. Dù bị ép sân, Philippines vẫn thi đấu tập trung để giữ tỷ số 0 - 0 , trong bối cảnh hai đội tranh chấp khá quyết liệt với 3 - 3 lần phạm lỗi.

0' Trận đấu bắt đầu Malaysia tiếp đón Philippines.

Cập nhật lúc 20:50 08/08/2026

Đội hình chính thức Malaysia Sơ đồ 4-3-3 Philippines Sơ đồ 4-3-3 1 Azri Ab Ghani 4 Alif Ahmad 5 Rodney Celvin 3 Ubaidullah Shamsul 25 Faris Danish 12 Haiqal Lau 7 Wan Kuzain 8 Sergio Aguero 13 Mohamadou Sumareh 17 Paulo Josué 21 Pavithran Gunalan 16 Patrick Deyto 22 J. Mariona 23 Christian Rontini 2 Adrian Ugelvik 21 Daisuke Sato 6 Sandro Reyes 14 Oskari Kekkonen 8 Manuel Ott 17 Cole Mrowka 9 Jarvey Gayoso 11 K. Nishioka Cập nhật đội hình lúc 19:20 08/08/2026

Malaysia Thống kê Philippines 63% Kiểm soát bóng 37% 3 Dứt điểm 2 1 Trúng đích 1 1 Phạt góc 2 8 Phạm lỗi 9 1 Việt vị 0 1 Thủ môn cứu thua 1

Thông tin trận đấu

Trận đấu: Malaysia vs Philippines

Thời gian: 20:00 ngày 08/08/2026

Giải đấu: ASEAN Cup

Bối cảnh và phong độ hiện tại

Cuộc đối đầu giữa Malaysia và Philippines trong khuôn khổ ASEAN Cup hứa hẹn mang đến màn so tài đáng chú ý giữa hai đội bóng đang cạnh tranh trực tiếp trên bảng xếp hạng. Bước vào trận đấu này, Malaysia tạm xếp ở vị trí thứ 3 với 6 điểm thu về sau các lượt trận vừa qua. Trong khi đó, Philippines đứng ngay sau ở vị trí thứ 4 với 3 điểm.

Nhìn vào phong độ gần đây, Malaysia thể hiện bộ mặt tương đối tích cực. Trong 3 trận đấu gần nhất, tập thể này đã giành được 2 trận thắng và chịu 1 trận thua. Những kết quả khả quan trước đó giúp Malaysia bước vào cuộc chạm trán tới đây với tâm lý tương đối chủ động.

Bên cạnh đó, Philippines đang trải qua giai đoạn thi đấu thiếu ổn định hơn. Trong 3 trận gần nhất, họ phải nhận 2 trận thua và chỉ có được 1 trận thắng. Sự trồi sụt về mặt thành tích đang tạo ra không ít áp lực cho Philippines trong cuộc đấu này.

Nhận định thế trận

Với khoảng cách 3 điểm trên bảng xếp hạng, trận chiến sắp tới mang ý nghĩa quan trọng đối với cả hai đội. Malaysia sở hữu lợi thế về mặt điểm số lẫn phong độ khi thắng 2 trong 3 trận gần nhất. Điều này cho phép họ có nhiều phương án tiếp cận trận đấu một cách chủ động.

Ngược lại, việc phải nhận 2 thất bại trong 3 trận vừa qua buộc Philippines phải duy trì sự tập trung cao độ. Để có thể giành được kết quả thuận lợi trước một Malaysia đang xếp trên, Philippines sẽ cần có những điều chỉnh hiệu quả trong lối chơi.

Nhìn chung, màn chạm trán vào lúc 20:00 ngày 08/08/2026 được dự đoán sẽ diễn ra chặt chẽ và không kém phần căng thẳng giữa hai đại diện của bóng đá khu vực tại ASEAN Cup.

Malaysia 5 trận gần nhất B T T B 3 Trận 2-0-1 T-H-B 6 Ghi (TB 2.0) 3 Thủng lưới Philippines 5 trận gần nhất B T B H 3 Trận 1-0-2 T-H-B 5 Ghi (TB 1.7) 6 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Thái Lan 3 3 0 0 +8 9 T T T 2 Myanmar 3 2 0 1 +7 6 B T T 3 Malaysia 3 2 0 1 +3 6 T T B 4 Philippines 3 1 0 2 -1 3 B T B 5 Lào 4 0 0 4 -17 0 B B B B

Tình hình lực lượng Malaysia ✚ Endrick (Collateral Ligament Injury) ✚ Gabriel Palmero (Suspension Through Sports Court) ✚ Imanol Machuca (Suspension Through Sports Court) Philippines Không có thông tin