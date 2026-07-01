TRỰC TIẾP Trực tiếp The New Saints vs Flora Tallinn: Bước vào hiệp phụ, The New Saints dẫn 1-0 The New Saints đối đầu Flora Tallinn tại Park Hall trong thế giằng co: đội chủ nhà cần phản ứng sau thất bại, còn đại diện Estonia bước vào trận với lợi thế phong độ

The New Saints 1 - 0 Flora Tallinn Hiệp phụ — phút 122' 122' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: The New Saints 1 - 0 Flora Tallinn.

110' Flora Tallinn thay người ở phút 110 Phút 110, Flora Tallinn đưa M. Kalimullin vào sân thay S. Zenjov. Sự điều chỉnh diễn ra khi Flora Tallinn đang bị The New Saints dẫn 1-0.

106' The New Saints thay người ở phút 106 Phút 106', The New Saints đưa Z. Nolan vào sân thay D. Redmond. Đội chủ nhà tiếp tục điều chỉnh nhân sự trong những phút căng thẳng của trận đấu.

106' Flora Tallinn thay người trong hiệp phụ Phút 106', Flora Tallinn đưa T. Usta vào sân thay R. Sappinen. Đây là sự điều chỉnh trong bối cảnh đội khách đang bị The New Saints dẫn 1-0.

102' D. Simeu nhận thẻ vàng ở phút 102 Phút 102, D. Simeu (The New Saints) nhận thẻ vàng. Đội chủ nhà tiếp tục bảo toàn lợi thế 1-0 trước Flora Tallinn trong những phút cuối.

97' D. Redmond nhận thẻ vàng ở phút 97 Phút 97, D. Redmond (The New Saints) nhận thẻ vàng. Những phút cuối đang diễn ra căng thẳng khi các thẻ phạt liên tiếp xuất hiện.

92' S. Zenjov nhận thẻ vàng phút 92 Phút 92, S. Zenjov của Flora Tallinn nhận thẻ vàng. Thời điểm cuối trận đang trở nên căng thẳng khi The New Saints vừa vượt lên dẫn trước.

91' Hiệp phụ Trận đấu bước vào hiệp phụ.

90+1' B. Wilson mở tỷ số ở phút bù giờ Phút 90+1', B. Wilson lập công cho The New Saints sau đường kiến tạo của J. Bodenham. Đội chủ nhà vượt lên dẫn Flora Tallinn 1-0 ở thời điểm cuối trận.

87' The New Saints thay người ở phút 87 Phút 87, J. Lock vào sân thay R. Hughes bên phía The New Saints. Sự thay đổi nhân sự trong những phút cuối có thể giúp đội chủ nhà làm mới hàng công khi trận đấu vẫn chưa có bàn thắng.

86' D. Williams nhận thẻ vàng ở phút 86 Phút 86, D. Williams của The New Saints nhận thẻ vàng trong những phút cuối trận.

81' The New Saints thay người ở phút 81 Phút 81', B. Wilson vào sân thay J. Williams bên phía The New Saints. Đội bóng này làm mới nhân sự khi trận đấu vẫn chưa có bàn thắng.

81' The New Saints thay người ở phút 81 Phút 81, B. Clark vào sân thay E. Farrell bên phía The New Saints. Đội chủ nhà làm mới nhân sự trong bối cảnh trận đấu vẫn đang giằng co.

80' Flora Tallinn thay người ở phút 80 Phút 80', Flora Tallinn đưa R. Veering vào sân thay D. Kuraksin. Đây là sự điều chỉnh ở thời điểm cuối trận, khi đội khách cần thêm năng lượng cho những phút còn lại.

80' Flora Tallinn thay người phút 80 Phút 80', Flora Tallinn đưa T. Teevali vào sân thay V. Kreida.

66' The New Saints điều chỉnh nhân sự phút 66 Phút 66', R. Brobbel vào sân thay R. Holden bên phía The New Saints. Đội chủ nhà tiếp tục làm mới lực lượng trong thế trận đang giằng co.

66' The New Saints thay đổi nhân sự Phút 66, The New Saints đưa I. Jefferies vào sân thay L. Smith. Động thái này giúp đội bóng làm mới nhân sự trong thế trận vẫn chưa có bàn thắng.

66' Flora Tallinn điều chỉnh nhân sự Phút 66, Flora Tallinn đưa R. Alliku vào sân thay S. Alamaa. Trận đấu vẫn đang giằng co khi chưa có bàn thắng nào được ghi.

65' R. Hughes nhận thẻ vàng Phút 65', R. Hughes của The New Saints nhận thẻ vàng. Đây là thẻ vàng thứ hai của The New Saints trong trận đấu vẫn chưa có bàn thắng.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

41' I. Antonov nhận thẻ vàng Phút 41, I. Antonov của Flora Tallinn nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Đây là thẻ vàng thứ hai của trận đấu, khi hai đội vẫn đang giằng co thận trọng.

20' Flora Tallinn sớm điều chỉnh nhân sự Phút 20', I. Antonov vào sân thay S. Tovstik bên phía Flora Tallinn. Đội bóng này có sự điều chỉnh nhân sự ngay trong hiệp một.

16' J. Williams nhận thẻ vàng Phút 16', J. Williams của The New Saints nhận thẻ vàng. Đây là lời cảnh báo sớm cho cầu thủ này trong phần còn lại của trận đấu.

0' Trận đấu bắt đầu The New Saints tiếp đón Flora Tallinn.

Cập nhật lúc 03:01 31/07/2026

Thông tin trận đấu

Trận đấu: The New Saints vs Flora Tallinn

Thời gian: 31/07/2026 00:30

Sân vận động: Park Hall

Thế trận được định hình từ phong độ gần nhất

The New Saints bước vào cuộc đối đầu tại Park Hall sau một thất bại ở trận gần nhất. Trong khi đó, Flora Tallinn có sự khởi đầu tích cực hơn khi giành chiến thắng trong lần ra sân gần đây nhất. Sự tương phản này có thể tạo ảnh hưởng nhất định đến cách hai đội nhập cuộc, đặc biệt ở khả năng kiểm soát tâm lý trong những thời điểm giằng co.

Với The New Saints, trận đấu trên sân nhà là cơ hội để đội bóng tìm lại sự ổn định sau kết quả không như mong muốn. Họ cần tránh để thất bại gần nhất kéo theo sự thận trọng quá mức, đồng thời duy trì khả năng tổ chức đủ chặt chẽ trước một đối thủ đang có trạng thái tốt hơn.

Ở chiều ngược lại, Flora Tallinn có thể tận dụng đà chiến thắng để chơi chủ động hơn. Tuy nhiên, lợi thế tinh thần chỉ phát huy hiệu quả nếu đội khách duy trì được sự tập trung và không để thế trận sân khách ảnh hưởng đến khả năng triển khai bóng.

Flora Tallinn nhỉnh hơn trong đối đầu gần đây

Hai lần gặp nhau gần nhất cho thấy cán cân đang nghiêng về Flora Tallinn. The New Saints chưa giành chiến thắng, trong khi Flora Tallinn có một lần thắng và hai đội một lần chia điểm.

Xu hướng này không quyết định kết quả cuộc đối đầu sắp tới, nhưng cho thấy Flora Tallinn từng tạo được thế cạnh tranh tốt khi chạm trán The New Saints. Đội chủ nhà vì thế cần cải thiện cách tiếp cận trận đấu, nhất là trong những tình huống có thể khiến họ đánh mất quyền chủ động.

Cuộc đấu ở khả năng kiểm soát rủi ro

Trận đấu nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi đội tận dụng tốt hơn các thời điểm chuyển trạng thái. The New Saints cần hướng đến một thế trận cân bằng, tránh dâng đội hình thiếu kiểm soát sau thất bại gần nhất. Nếu tạo được sự chắc chắn trong giai đoạn đầu, đội chủ nhà sẽ có nền tảng tốt hơn để gây sức ép tại Park Hall.

Flora Tallinn có thể lựa chọn cách nhập cuộc thực dụng, chờ đối thủ bộc lộ khoảng trống rồi tăng tốc. Sau chiến thắng gần nhất và thành tích đối đầu tốt hơn, đội khách có cơ sở để giữ sự kiên nhẫn thay vì đẩy trận đấu vào nhịp độ quá cao ngay từ đầu.

Do dữ liệu hiện có không nêu thông tin về đội hình dự kiến, cầu thủ vắng mặt hay sơ đồ chiến thuật cụ thể, trọng tâm nhận định nằm ở phong độ và xu hướng đối đầu. The New Saints có lợi thế sân Park Hall, nhưng Flora Tallinn đang sở hữu điểm tựa tốt hơn từ kết quả gần nhất và hai lần chạm trán trước đó.

Nhận định trước trận

Đây là cuộc đối đầu mà The New Saints cần thể hiện phản ứng tích cực sau thất bại, trong khi Flora Tallinn muốn duy trì đà thuận lợi. Cán cân có thể được giữ ở trạng thái cân bằng nếu đội chủ nhà kiểm soát tốt cảm xúc và hạn chế sai lầm. Ngược lại, Flora Tallinn sẽ có cơ hội tạo khác biệt nếu tiếp tục phát huy sự ổn định đã thể hiện trong lần ra sân gần nhất.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất The New Saints · 0 thắng 1 hòa Flora Tallinn · 1 thắng The New Saints 0 - 0 Flora Tallinn Hòa Flora Tallinn 1 - 0 The New Saints FT

The New Saints 5 trận gần nhất H B B B T 1 Trận 0-0-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 1 Thủng lưới Flora Tallinn 5 trận gần nhất H T B H B 1 Trận 1-0-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 0 Thủng lưới