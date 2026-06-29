Thể thao 360 Trực tiếp vòng 1/16 World Cup 2026 hôm nay 29/6: Canada hạ Nam Phi, cập nhật danh sách vào vòng 1/8 Trực tiếp vòng 1/16 World Cup 2026 hôm nay 29/6 ghi nhận Canada thắng Nam Phi 1-0 để trở thành đội đầu tiên giành vé vào vòng 1/8.

Canada vào vòng 1/8 World Cup 2026 sau trận thắng Nam Phi

Vòng 1/16 World Cup 2026 chính thức mở màn bằng cặp đấu giữa Nam Phi và Canada. Sau 90 phút căng thẳng, Canada giành chiến thắng 1-0 nhờ bàn thắng muộn của Eustaquio ở phút 90+2.

Trước trận đấu này, Nam Phi đứng nhì bảng A với 4 điểm, xếp sau Mexico. Đại diện châu Phi có 1 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại sau vòng bảng, ghi 3 bàn và nhận 1 bàn thua.

Canada cũng đi tiếp với vị trí nhì bảng B. Đội bóng Bắc Mỹ có 4 điểm sau 3 trận, ghi tới 8 bàn và nhận 3 bàn thua. Hàng công hiệu quả giúp Canada bước vào vòng 1/16 với sự tự tin lớn hơn.

Trận đấu diễn ra chặt chẽ trong phần lớn thời gian. Canada tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn, nhưng phải chờ tới phút bù giờ hiệp hai mới có bàn thắng quyết định. Từ quả tạt bên cánh phải, hàng thủ Nam Phi phá bóng không tốt, Eustaquio khống chế bằng ngực rồi vô-lê nửa nảy đưa bóng vào góc xa.

Chiến thắng tối thiểu giúp Canada giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2026. Nam Phi trở thành đội đầu tiên phải dừng bước ở vòng knock-out.

Diễn biến chính trận Nam Phi vs Canada

Ngay từ những phút đầu, Canada chủ động triển khai bóng bên cánh trái. Laryea và Millar liên tục tạo sức ép, giúp đội bóng Bắc Mỹ có nhiều tình huống đưa bóng vào vòng cấm Nam Phi.

Phút 6, Nam Phi đáp trả bằng cú sút xa của Mokeana. Bóng đi nguy hiểm, buộc thủ môn Crepeau phải bay người cản phá. Đây là một trong những tình huống đáng chú ý nhất của đại diện châu Phi trong hiệp một.

Canada sau đó kiểm soát thế trận tốt hơn. Phút 17, David di chuyển thông minh để đón bóng từ quả phạt góc, nhưng cú dứt điểm của anh đi chệch cột dọc. Phút 22, Cornelius bật cao đánh đầu trong tư thế thuận lợi song không thắng được thủ môn Williams.

Cuối hiệp một, Canada có liên tiếp cơ hội lớn. Phút 44, Bombito đánh đầu sau quả treo bóng của Millar, nhưng Modiba kịp phá bóng ngay trên vạch vôi. Ngay sau đó, Buchanan dứt điểm ở cự ly gần và tiếp tục bị Williams cản phá.

Sang hiệp hai, Nam Phi nhập cuộc quyết tâm hơn. Phút 62, Appollis đi bóng từ cánh vào trung lộ rồi cứa lòng về góc xa, nhưng bóng chệch cột dọc trong gang tấc. Đây là pha bóng khiến hàng thủ Canada phải thót tim.

Canada cũng có cơ hội cực lớn ở phút 65. Oluwaseyi thoát xuống đối mặt thủ môn Williams, bóng bật lên và David chuẩn bị đánh đầu vào lưới trống. Tuy nhiên, Mbokazi kịp lùi về phá bóng ngay trước vạch vôi.

Những phút cuối trận, hai đội chơi giằng co. Phút 85, Appollis xoay sở khéo léo rồi sút về góc gần, nhưng Crepeau cản phá kịp thời. Khi trận đấu tưởng như phải bước vào hiệp phụ, Eustaquio tỏa sáng ở phút 90+2 để đưa Canada vào vòng 1/8.

Danh sách đội vào vòng 1/8 World Cup 2026 mới nhất

Sau trận Nam Phi vs Canada, danh sách đội vào vòng 1/8 World Cup 2026 đã có cái tên đầu tiên.

STT Đội tuyển Kết quả vòng 1/16 Trạng thái 1 Canada Thắng Nam Phi 1-0 Vào vòng 1/8

Canada là đội đầu tiên vượt qua vòng 1/16 World Cup 2026. Đội bóng Bắc Mỹ sẽ tiếp tục chờ đối thủ sau trận Hà Lan vs Morocco.

Lịch thi đấu vòng 1/16 World Cup 2026 sắp tới

Sau trận Nam Phi vs Canada, vòng 1/16 World Cup 2026 tiếp tục với nhiều cặp đấu đáng chú ý. Brazil gặp Nhật Bản, Đức chạm trán Paraguay, còn Hà Lan đối đầu Morocco.

Cặp Hà Lan vs Morocco được chú ý trực tiếp vì đội thắng sẽ nằm cùng nhánh với Canada ở vòng 1/8. Trong khi đó, Brazil, Đức, Pháp, Anh và Mexico đều bước vào loạt trận knock-out với vị thế của những đội đứng đầu bảng.

Cục diện vòng 1/16 World Cup 2026 sau trận Nam Phi vs Canada

Canada trở thành đội đầu tiên ghi tên vào vòng 1/8 sau chiến thắng nghẹt thở trước Nam Phi. Đây là trận đấu cho thấy tính căng thẳng của thể thức mới, khi vòng 1/16 trở thành cửa ải đầu tiên của giai đoạn loại trực tiếp.

Nam Phi rời giải sau khi vượt qua vòng bảng với vị trí nhì bảng A. Đội bóng châu Phi đã chơi kiên cường, nhiều lần thoát thua nhờ các pha cứu thua của Williams và tình huống phá bóng trên vạch vôi, nhưng bàn thua ở phút bù giờ khiến họ không còn cơ hội sửa sai.

Canada cho thấy bản lĩnh ở thời điểm quyết định. Dù bỏ lỡ nhiều cơ hội trong hiệp một và đầu hiệp hai, đội bóng Bắc Mỹ vẫn duy trì sức ép tới những phút cuối. Pha lập công của Eustaquio giúp Canada tránh hiệp phụ, đồng thời giữ thể lực cho chặng đường tiếp theo.

Với kết quả này, trọng tâm cập nhật của World Cup 2026 chuyển từ cuộc đua đội đứng thứ 3 sang danh sách đội vào vòng 1/8. Sau mỗi trận vòng 1/16, danh sách đội đi tiếp sẽ tiếp tục được bổ sung.

Thể thức vòng 1/16 World Cup 2026

World Cup 2026 có 48 đội tham dự, chia thành 12 bảng. Sau vòng bảng, hai đội dẫn đầu mỗi bảng cùng 8 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất vào vòng 32 đội.

Từ vòng 1/16, giải đấu bước vào giai đoạn loại trực tiếp. Đội thắng giành quyền đi tiếp, đội thua bị loại. Nếu hai đội hòa sau 90 phút, trận đấu sẽ bước vào hiệp phụ và có thể phân định bằng loạt luân lưu.

Sau trận Nam Phi vs Canada, vòng 1/16 World Cup 2026 đã xác định đội đầu tiên vào vòng 1/8 là Canada. Các trận tiếp theo sẽ lần lượt chốt thêm những cái tên còn lại.