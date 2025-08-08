Quốc phòng - An ninh Trưng bày sáng kiến mừng Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh Lâm Đồng Ngày 8/8, tại Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng đã diễn ra các hoạt động trưng bày sản phẩm, sáng kiến kỹ thuật chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại biểu tham quan mô hình học cụ (Ảnh: Văn Toản)

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ I diễn ra trong 2 ngày (8 và 9/8/2028). Chào mừng hoạt động này, các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh đã tham gia trưng bày các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, mô hình học cụ, sản phẩm tăng gia sản xuất; ảnh nghệ thuật, giới thiệu - trưng bày sách.

Khu trưng bày sách chào mừng Đại hội (Ảnh: Văn Toản)

Nhiều sáng kiến, mô hình học cụ được trưng bày lần này là những sản phẩm đã đạt giải cao trong các hội thi, hội thao, có tính ứng dụng thực tiễn, hiệu quả trong công tác huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ.

Tác phẩm ảnh trưng bày chào mừng Đại hội (Ảnh: Duy Thỉnh)

Các sản phẩm do các đơn vị LLVT tỉnh nghiên cứu, sáng tạo, mang đến giới thiệu và thuyết trình cũng phản ảnh kết quả triển khai và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết trong thực hiện nhiệm vụ được giao.