Trung Quốc dồn lực vào pin natri-ion và pin thể rắn để duy trì vị thế dẫn đầu xe điện Trung Quốc vừa công bố chính sách thuế mới, áp thuế tiêu thụ đặc biệt lên pin lithium-ion trong khi miễn thuế cho pin natri-ion và pin thể rắn đến hết năm 2028 nhằm thống trị thị trường pin thế hệ kế tiếp.

Trung Quốc đang triển khai một chiến lược mới nhằm củng cố vị thế dẫn đầu trong ngành công nghiệp xe điện (EV) bằng cách chuyển dịch trọng tâm từ pin lithium-ion truyền thống sang các công nghệ pin thế hệ kế tiếp là natri-ion và pin thể rắn. Sau khi thiết lập tiêu chuẩn toàn cầu đầu tiên cho pin thể rắn, Bắc Kinh hiện đang ưu tiên phát triển các loại pin này thông qua các điều chỉnh quan trọng trong chính sách thuế.

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Thay đổi bước ngoặt trong chính sách thuế pin

Theo thông báo mới nhất từ Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và Tổng cục Thuế Trung Quốc, một lộ trình thuế mới đã được thiết lập để định hình lại thị trường năng lượng. Cụ thể, bắt đầu từ ngày 1/9/2026, pin lithium-ion sẽ phải chịu mức thuế tiêu thụ 2%, và con số này sẽ tăng lên 4% vào một năm sau đó.

Động thái này chấm dứt thời kỳ miễn thuế kéo dài hơn một thập kỷ vốn đã giúp các nhà sản xuất pin Trung Quốc quy mô hóa sản xuất để trở thành những nhà cung cấp thống trị toàn cầu. Việc áp thuế cho thấy chính phủ Trung Quốc coi pin lithium-ion đã đạt đến độ chín muồi về công nghệ và có thể được quản lý như bất kỳ hàng hóa thương mại thông thường nào khác.

Ngược lại, pin natri-ion và pin thể rắn sẽ được miễn thuế tiêu thụ cho đến hết năm 2028. Đây là một sự đảo ngược đáng kể vì các loại pin này vốn đã chịu mức thuế 4% từ năm 2015 do không nằm trong danh sách miễn thuế ban đầu.

Pin natri-ion: Giải pháp tối ưu hóa chi phí

Pin natri-ion đang trở thành tâm điểm nhờ lợi thế lớn về chi phí và khả năng độc lập về chuỗi cung ứng, giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung lithium khan hiếm. Với việc được miễn thuế, khoảng cách về giá giữa pin natri-ion và pin lithium sắt photphat (LFP) sẽ được nới rộng, tạo ưu thế cạnh tranh cực lớn.

Hiện tại, công nghệ natri-ion đã bắt đầu tiếp cận thị trường tiêu dùng phổ thông. Các sản phẩm như pin ô tô Napow 50 Ah 12V sử dụng lõi natri-ion đã xuất hiện trên các nền tảng thương mại điện tử như một giải pháp thay thế cho pin axit-chì truyền thống.

Cuộc đua pin thể rắn và chiến lược "uốn cong đường cong chi phí"

Trong khi pin natri-ion tập trung vào phân khúc giá rẻ, pin thể rắn lại là mục tiêu dài hạn cho các dòng xe điện cao cấp với mật độ năng lượng vượt trội. Mặc dù CATL cho biết việc sản xuất hàng loạt pin thể rắn vẫn còn cần vài năm nữa, nhưng chính sách miễn thuế sẽ đóng vai trò như một khoản hỗ trợ tài chính ban đầu để xây dựng cơ sở hạ tầng sản xuất.

Loại pin Chính sách thuế (Sau 1/9/2026) Ưu điểm chính Lithium-ion Chịu thuế 2% - 4% Công nghệ chín muồi, phổ biến Natri-ion Miễn thuế đến hết 2028 Chi phí thấp, nguồn cung dồi dào Pin thể rắn Miễn thuế đến hết 2028 An toàn cao, mật độ năng lượng lớn

Thay vì cấp các khoản tài trợ trực tiếp có thể vi phạm quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Trung Quốc đang sử dụng mã thuế để làm cho các công nghệ tương lai trở nên rẻ hơn so với những công nghệ mà họ coi là sắp lỗi thời. Chiến lược này tương tự cách Trung Quốc đã từng áp dụng để chiếm lĩnh thị trường năng lượng tái tạo và xe điện trong thập kỷ qua.

Các công ty khởi nghiệp về pin tại Trung Quốc hiện đang có xu hướng bỏ qua giai đoạn pin điện phân lỏng truyền thống để nhảy vọt thẳng lên công nghệ thể rắn hoặc natri-ion. Với sự hậu thuẫn từ chính sách, bối cảnh thị trường pin xe điện toàn cầu có thể sẽ thay đổi hoàn toàn chỉ trong vài năm tới.