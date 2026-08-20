Nông nghiệp - Nông thôn Trung Quốc phê duyệt thêm nhiều mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản Việt Nam Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã hoàn thành đánh giá 736 hồ sơ sầu riêng của Việt Nam. Kết quả, 401 vùng trồng và 166 cơ sở đóng gói đáp ứng yêu cầu và được phê duyệt.

Sầu riêng. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết trong khuôn khổ chuyến công tác tại Trung Quốc, ngày 20/8, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp dẫn đầu đã làm việc với Tổng cục Hải quan Trung Quốc do Phó Tổng cục trưởng Trương Bảo Phong chủ trì tại thành phố Đại Liên.

Sự kiện trên nhằm thúc đẩy thương mại nông sản, tháo gỡ các vấn đề kỹ thuật và tăng cường cơ chế phối hợp giữa hai bên. Một trong những thông tin tích cực xung quanh chuyến công tác là phía Trung Quốc đã phê duyệt thêm số lượng lớn mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản Việt Nam, đặc biệt đối với mặt hàng sầu riêng.

Mở rộng năng lực cung ứng sầu riêng chính ngạch của Việt Nam sang Trung Quốc

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, phía Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) đã hoàn thành đánh giá 736 hồ sơ sầu riêng của Việt Nam, gồm 487 vùng trồng và 249 cơ sở đóng gói. Kết quả, 401 vùng trồng và 166 cơ sở đóng gói đáp ứng yêu cầu và được phê duyệt, đạt tỷ lệ tương ứng 82,3% và 66,7% số hồ sơ được đánh giá. Hiện còn 283 mã số vùng trồng và 160 mã số cơ sở đóng gói sầu riêng đang chờ GACC xem xét, phản hồi

Việc được phê duyệt bổ sung một số lượng lớn vùng trồng, cơ sở đóng gói trên góp phần mở rộng năng lực cung ứng sầu riêng chính ngạch của Việt Nam sang Trung Quốc, tạo thêm điều kiện để các địa phương, doanh nghiệp tổ chức sản xuất, thu mua, đóng gói và xuất khẩu, nhất là trong thời điểm ngành hàng đang bước vào cao điểm thu hoạch tại Tây Nguyên.

Cùng với sầu riêng, trong đợt này, phía Trung Quốc cũng đã phê duyệt thêm 06 mã số vùng trồng dừa, ớt và 70 mã số cơ sở đóng gói của các sản phẩm nông sản khác của Việt Nam.

Tại cuộc làm việc, đại diện lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường đánh giá cao sự phối hợp của GACC, đặc biệt là việc khẩn trương tổ chức đánh giá số lượng lớn hồ sơ sầu riêng và tăng cường trao đổi ở cấp kỹ thuật giữa hai bên.

Phía Việt Nam đề nghị GACC tiếp tục đẩy nhanh quá trình đánh giá, đặc biệt đối với các mặt hàng đang bước vào vụ thu hoạch, xuất khẩu chính; đồng thời xem xét tăng tần suất tiếp nhận danh sách, hồ sơ đề nghị phê duyệt, qua đó rút ngắn thời gian chờ, đáp ứng tốt hơn yêu cầu mùa vụ và nhu cầu thương mại của doanh nghiệp hai nước.

Buổi làm việc giữa đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) ngày 20/8. (Ảnh: CT. Bộ NNMT cung cấp)



Trung Quốc đã ghi nhận ý kiến trên để xem xét nhưng đề nghị vẫn duy trì tần suất 3 tháng như hiện nay vì phía GACC cần có thời gian để chuẩn bị về nhân lực và các nguồn lực khác để xem xét các hồ sơ mà Việt Nam gửi sang.

Đợt đánh giá lần này cũng cung cấp những thông tin quan trọng để Việt Nam tiếp tục nâng cao chất lượng vùng trồng, cơ sở đóng gói và hồ sơ đăng ký.

Trong số các hồ sơ sầu riêng được đánh giá đợt này, vẫn còn 86 vùng trồng và 83 cơ sở đóng gói cần tiếp tục khắc phục, hoàn thiện để GACC xem xét trong bước tiếp theo. Bộ Nông nghiệp và Môi trường ghi nhận các ý kiến đánh giá của GACC và xác định đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục chuẩn hóa chất lượng vùng trồng, cơ sở đóng gói và nâng cao chất lượng hồ sơ ngay từ khâu chuẩn bị tại Việt Nam, qua đó tăng tỷ lệ hồ sơ được thị trường nhập khẩu chấp thuận.

Đổi mới quản lý mã số, truy xuất nguồngốc

Tại cuộc làm việc, phía Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đã thông tin với GACC về những thay đổi trong hệ thống quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói của Việt Nam theo Nghị quyết số 36/2026/NQ-CP ngày 31/7/2026.

Việt Nam đang chuyển mạnh sang phương thức quản lý dựa trên dữ liệu, truy xuất nguồn gốc, phân loại rủi ro và trách nhiệm của chủ thể, đồng thời số hóa toàn trình và quản lý tập trung dữ liệu mã số. Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản đang được hoàn thiện để từng bước kết nối thông tin từ vùng sản xuất, cơ sở đóng gói đến lô hàng và thị trường.

Phía Việt Nam khẳng định việc cải cách thủ tục trong nước không làm giảm các điều kiện kỹ thuật đối với vùng trồng, cơ sở đóng gói xuất khẩu sang Trung Quốc. Các chủ thể vẫn phải đáp ứng đầy đủ Nghị định thư, yêu cầu kỹ thuật và quy định của GACC. Mục tiêu của đổi mới là tăng tính minh bạch, khả năng truy xuất, trách nhiệm của chủ thể và hiệu quả giám sát, hậu kiểm.

Việc triển khai hệ thống mới có thể làm tăng số lượng mã số gửi GACC phê duyệt, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị GACC phối hợp, hỗ trợ Việt Nam trong thời gian tới để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ phê duyệt các mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói được gửi sang để tạo thuận lợi cho thương mại song phương giữa hai nước.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp và Phó Tổng cục trưởng GACC Trương Bảo Phong chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: CT. Bộ NNMT cung cấp)



Tại buổi làm việc, hai bên cũng trao đổi về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tiêu chuẩn kỹ thuật, kiểm nghiệm an toàn thực phẩm; nghiên cứu lộ trình công nhận lẫn nhau về năng lực phòng kiểm nghiệm, phương pháp và kết quả kiểm nghiệm đối với một số chỉ tiêu được thống nhất, trước mắt ưu tiên các mặt hàng nông sản có kim ngạch thương mại lớn; đồng thời tăng cường trao đổi về tiêu chuẩn và phương pháp kiểm dịch thực vật phù hợp với pháp luật mỗi nước và thông lệ quốc tế.

Liên quan đến việc tạm dừng mã số, phía Việt Nam đề nghị GACC nghiên cứu giải pháp tăng thời gian thông báo trước để các chủ thể có thời gian điều chỉnh kế hoạch thu hoạch, thu mua, đóng gói và vận chuyển. Phía GACC xác nhận thời gian thông báo tạm dừng xuất khẩu sau khoảng 48 giờ từ khi có thông báo của GACC hiện được áp dụng thống nhất đối với các nước trên cơ sở tính toán kỹ lưỡng các yếu tố liên quan. Trước mắt, GACC chưa có căn cứ để thay đổi mốc thời gian này.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, kết quả phê duyệt lần này cho thấy dư địa tiếp tục mở rộng xuất khẩu nông sản Việt Nam sang Trung Quốc còn lớn khi vùng trồng, cơ sở đóng gói đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật và hồ sơ được chuẩn bị có chất lượng. Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định mở rộng số lượng mã số phải đi đôi với nâng cao chất lượng và tính minh bạch của từng mã số. Mỗi vùng trồng, cơ sở đóng gói được phê duyệt không chỉ tạo thêm cơ hội cho người sản xuất, doanh nghiệp mà còn gắn với uy tín chung của ngành hàng và nông sản Việt Nam.

Vì vậy, cùng với tiếp tục trao đổi để GACC đẩy nhanh xem xét các hồ sơ đang chờ phản hồi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương tăng cường hướng dẫn, giám sát và hậu kiểm; nâng cao chất lượng vùng trồng, cơ sở đóng gói và hệ thống truy xuất nguồn gốc, hướng tới sản xuất minh bạch, tuân thủ và có trách nhiệm, tạo nền tảng cho xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc phát triển ổn định, bền vững.