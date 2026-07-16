Trung tâm Hội nghị APEC Phú Quốc: Dự án sở hữu ballroom lớn nhất thế giới tăng tốc về đích Với quy mô vượt qua Caesars Forum tại Las Vegas, Trung tâm Hội nghị APEC tại Phú Quốc, Kiên Giang đang huy động 3.000 công nhân thi công xuyên đêm để kịp bàn giao vào giữa năm 2027.

Công trường xây dựng Trung tâm Hội nghị APEC tại Phú Quốc, Kiên Giang đang bước vào giai đoạn thi công cao điểm nhằm phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027. Dự án hiện huy động khoảng 3.000 nhân sự cùng hàng trăm máy móc thiết bị, tổ chức làm việc liên tục nhiều ca để bảo đảm tiến độ hoàn thiện mặt ngoài vào tháng 10/2026.

Tiến độ thi công và hạ tầng kỹ thuật trọng điểm

Sau hơn một năm triển khai, tổ hợp công trình đã cơ bản hoàn thành phần kết cấu chính. Tại hạng mục Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC, khối lượng thi công phần kết cấu bê tông cốt thép đã đạt hơn 90%. Hiện nay, các nhà thầu đang tập trung triển khai lợp mái theo hình thức cuốn chiếu và thực hiện các công tác hoàn thiện nội thất, hệ thống kỹ thuật.

Đáng chú ý, hệ mái của công trình được đánh giá là một thách thức lớn về mặt kỹ thuật với tổng khối lượng kết cấu thép lên đến 12.000 tấn, tương đương trọng lượng của gần 100 chiếc máy bay Boeing. Hệ mái có chiều dài hơn 300m, rộng 165m và cao 40m, được chia thành 13 nhịp kết cấu chính. Trong đó, các nhịp đầu hồi nặng đến 722 tấn, đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối trong lắp dựng.

Tại hạng mục Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC, khối lượng thi công phần kết cấu bê tông cốt thép đã đạt hơn 90%. Ảnh: Báo Tiền Phong

Để xử lý hệ mái khổng lồ này, đơn vị thi công đã áp dụng công nghệ kích rút thủy lực tiên tiến từ Hebetec (Thụy Sĩ). Các cấu kiện được chia thành nhiều module, có những phần nặng gần 250 tấn, được kết nối bằng bu lông cường độ cao cấp bền 10.9 và hệ chốt thép gia công chính xác để bảo đảm khả năng chịu tải và độ ổn định lâu dài.

Quy mô vượt kỷ lục thế giới và tiềm năng du lịch MICE

Trung tâm Hội nghị APEC Phú Quốc có tổng diện tích sàn 157.375m², bao gồm 4 tầng nổi và 1 tầng hầm. Điểm nhấn ấn tượng nhất của dự án là phòng đại tiệc (ballroom) rộng 3.000m², chính thức vượt qua quy mô của ballroom lớn nhất thế giới hiện nay tại Caesars Forum (Las Vegas, Mỹ).

Dự án tích hợp đầy đủ các phân khu chức năng cao cấp bao gồm:

Hệ thống hơn 30 phòng họp đa năng.

Trung tâm báo chí quốc tế với sức chứa từ 3.000 đến 4.000 phóng viên.

Không gian dinner show quy mô 2.000 chỗ ngồi.

Khu vực triển lãm, nhà hàng và không gian biểu diễn nghệ thuật đẳng cấp.

Phối cảnh quần thể Trung tâm Tổ chức hội nghị APEC. Ảnh: Sun Group

Sau khi hoàn thành, công trình không chỉ đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe để tổ chức các sự kiện cấp cao quốc tế mà còn định vị Phú Quốc thành trung tâm du lịch MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo) hàng đầu khu vực. Theo kế hoạch, toàn bộ dự án sẽ hoàn thành tổng thể vào giữa năm 2027, trở thành biểu tượng kiến trúc mới và nâng tầm vị thế của Việt Nam trên bản đồ tổ chức sự kiện toàn cầu.

Thông tin dự án có thể thay đổi theo điều chỉnh quy hoạch của cơ quan chức năng và chủ đầu tư.