Y tế - Sức khỏe Trung tâm Y tế Khu vực Hàm Thuận Bắc kiến nghị tăng đầu tư nhân lực, trang thiết bị y tế Sáng 20/8, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh Lâm Đồng (Tổ giám sát số 2) do đồng chí Nguyễn Thị Thuận Bích, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn thường trực, Tổ trưởng Tổ giám sát số 2 chủ trì, đã làm việc với Trung tâm Y tế Khu vực Hàm Thuận Bắc về công tác bố trí và tổ chức hoạt động của mạng lưới y tế cơ sở.

Quang cảnh buổi làm việc tại Trung tâm Y tế Khu vực Hàm Thuận Bắc

Theo Trung tâm Y tế Khu vực Hàm Thuận Bắc, địa phương quan tâm đầu tư, mở rộng cơ sở vật chất. Đó là xây thêm khu dự phòng, truyền nhiễm, mở rộng khu vật lý trị liệu, chuẩn bị đưa khu chạy thận nhân tạo vào hoạt động. Các chỉ tiêu khám, chữa bệnh hàng năm cơ bản đạt kế hoạch. Công tác y tế dự phòng, phòng chống bệnh không lây nhiễm, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai đầy đủ. Cùng với đó, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước triển khai bệnh án điện tử, hồ sơ sức khỏe điện tử và đẩy mạnh cải cách hành chính.

Đồng chí Nguyễn Thị Thuận Bích, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn thường trực, Tổ trưởng Tổ giám sát số 2 chủ trì buổi làm việc với Trung tâm Y tế Khu vực Hàm Thuận Bắc

Tuy nhiên, hạ tầng công nghệ thông tin chưa đáp ứng yêu cầu triển khai bệnh án điện tử, chuyển đổi số toàn diện. Một số hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm, tiêm chủng còn chồng lấn giữa Trung tâm Y tế và các trạm y tế. Đơn vị còn thiếu bác sĩ chuyên khoa sâu. Một số trang thiết bị y tế chưa đáp ứng yêu cầu chuyên môn. Việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính chưa đạt mức theo quyết định giao của Sở Y tế tỉnh.

Ông Trần Giao Hùng, Giám đốc Trung tâm Y tế Khu vực Hàm Thuận Bắc phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn giám sát của HĐND tỉnh (Tổ giám sát số 2)

Trung tâm Y tế khu vực Hàm Thuận Bắc kiến nghị Bộ Y tế sớm điều chỉnh cơ cấu giá dịch vụ y tế theo hướng tính đúng, tính đủ, kịp thời và phù hợp. Qua đó giúp các bệnh viện công lập nâng cao hiệu quả hoạt động.

Với HĐND, UBND tỉnh Lâm Đồng, Trung tâm kiến nghị tiếp tục có chính sách thu hút bác sĩ, nhất là bác sĩ chuyên khoa sâu; quan tâm đầu tư trang thiết bị y tế, hạ tầng phục vụ chuyển đổi số.



Ông Huỳnh Thanh Huynh, Phó Giám đốc Sở Y tế, thành viên Đoàn giám sát của HĐND tỉnh (Tổ giám sát số 2) phát biểu tại buổi làm việc

Đối với Sở Y tế, Trung tâm kiến nghị hỗ trợ đầu tư trang thiết bị, nâng cấp cơ sở hạ tầng, triển khai các kỹ thuật chuyên sâu. Xem xét điều chỉnh mức tự chủ tài chính phù hợp với thực tế, tiếp tục hỗ trợ triển khai bệnh án điện tử theo lộ trình. Kiến nghị bổ sung bác sĩ, tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho viên chức y tế…

Tại buổi làm việc, Tổ giám sát số 2 ghi nhận những nỗ lực của Trung tâm Y tế khu vực Hàm Thuận Bắc trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, chia sẻ với những khó khăn của đơn vị. Tổ giám sát đề nghị Trung tâm tiếp tục rà soát, đánh giá cụ thể những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp phù hợp. Các kiến nghị sẽ được tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.