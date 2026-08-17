Trung vệ Harry Maguire khẳng định Ruben Amorim sẽ thành công sau khi rời Manchester United Dù triều đại của Ruben Amorim tại Manchester United khép lại thất bại, trung vệ Harry Maguire vẫn tôn trọng và tin tưởng vị HLV này sẽ thành công ở Serie A.

Cuộc đối đầu giao hữu mới đây giữa Manchester United và AC Milan không chỉ là màn khởi động cho mùa giải mới, mà còn mang đến cuộc hội ngộ đầy cảm xúc giữa các ngôi sao Quỷ đỏ và vị cựu thuyền trưởng Ruben Amorim. Bất chấp giai đoạn giông bão mà chiến lược gia người Bồ Đào Nha từng trải qua tại sân Old Trafford, trung vệ Harry Maguire vẫn dành cho người thầy cũ những đánh giá vô cùng cao đẹp.

Sự sụp đổ của hệ thống 3-4-3 và cái giá 72 bàn thua

Bổ nhiệm vào tháng 11 năm 2024, Ruben Amorim từng mang theo kỳ vọng về một cuộc cách mạng triệt để tại nửa đỏ thành Manchester. Tuy nhiên, 14 tháng trị vì của ông lại biến thành một trong những khoảng thời gian ảm đạm nhất lịch sử hiện đại của câu lạc bộ. Triết lý vận hành sơ đồ 3-4-3 cứng nhắc đã không thể thích nghi với môi trường Ngoại hạng Anh, biến hàng thủ Quỷ đỏ thành một hệ thống mỏng manh và dễ bị tổn thương.

Maguire và Amorim khi cùng làm việc ở Man Utd. Ảnh: Getty Images.

Thống kê cho thấy Manchester United phải chịu tới 72 bàn thua chỉ sau 47 trận đấu dưới thời nhà cầm quân người Bồ Đào Nha. Giọt nước tràn ly xuất hiện vào tháng 1 năm 2026 sau trận hòa 1-1 thất vọng trước Leeds United. Ban lãnh đạo INEOS buộc phải ra quyết định sa thải Amorim và bổ nhiệm Michael Carrick lên tạm quyền.

Sự xuất hiện của HLV Carrick ngay lập tức mang đến cú lột xác ngoạn mục. Bằng việc đưa Manchester United trở lại với hệ thống 4-2-3-1 quen thuộc, đội bóng đã giành số điểm kỷ lục trong giai đoạn nửa cuối mùa giải để bứt phá ngoạn mục lên vị trí thứ 3 chung cuộc tại Ngoại hạng Anh.

Lời tri ân và niềm tin vào bến đỗ mới tại Serie A

Dù phải gánh chịu nhiều hệ lụy từ giai đoạn khủng hoảng trước đó, Harry Maguire vẫn tỏ ra vô cùng chuyên nghiệp và văn minh khi nhắc về chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Trung vệ người Anh hào hứng khi thấy ông sớm có cơ hội tái xuất trên băng ghế huấn luyện tại Serie A.

"Thật tuyệt khi gặp lại Amorim cùng toàn bộ ban huấn luyện. Tôi rất vui vì họ đã tìm được một công việc mới, một cơ hội khác để chứng tỏ năng lực cầm quân tuyệt vời của mình. Tôi không có bất kỳ điều gì tồi tệ để nói về Ruben. Chắc chắn ông ấy sẽ gặt hái thành công, chỉ là mọi thứ đã không đi đúng hướng tại Manchester United", Maguire chia sẻ sau trận đấu.

Bước vào mùa giải 2026/27, bầu không khí tại Carrington đang vô cùng tích cực. Sự ổn định dưới thời HLV Carrick giúp Quỷ đỏ tự tin đặt mục tiêu duy trì vị thế trong top 4 Ngoại hạng Anh và tiến sâu tại đấu trường UEFA Champions League, quyết tâm xóa bỏ những ký ức buồn ở các giải đấu cúp quốc nội trong quá khứ.