Đời sống Trước thềm khánh thành quảng trường trung tâm Gia Nghĩa Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa sắp chính thức khánh thành. Công trình mới cùng chương trình nghệ thuật được chuẩn bị công phu đang tạo không khí phấn khởi trước ngày hội lớn của người dân phía Tây Lâm Đồng.

Đông đảo người dân đến vui chơi tại khu vực quảng trường trung tâm, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng

Rộn ràng trước giờ khai hội

Những ngày cuối tháng 7, khu vực trung tâm Gia Nghĩa mang diện mạo tươi mới. Quảng trường rộng lớn đã hiện hữu giữa khu vực trung tâm. Các tuyến đường, cảnh quan xung quanh được chỉnh trang. Những phần việc cuối cùng phục vụ lễ khánh thành cũng đang được gấp rút hoàn tất.

Ngay tại vòng xoay trung tâm, tháp hoa rực rỡ vừa hoàn thành đã trở thành điểm nhấn mới. Công trình nhỏ nhưng góp thêm sắc màu cho đô thị trước sự kiện được nhiều người dân chờ đợi.

Chị Nguyễn Thị Thu, phường Nam Gia Nghĩa cảm nhận Gia Nghĩa hôm nay đẹp hơn khi nhiều công trình được chăm chút từ những chi tiết nhỏ. Tháp hoa giữa vòng xoay trung tâm tạo cảm giác tươi mới, vui tươi và đầy sức sống.

Đường phố Gia Nghĩa rực rỡ cờ hoa trước ngày hội lớn khu vực phía Tây Lâm Đồng

Niềm vui ấy cũng hiện rõ với nhiều người dân phường Bắc Gia Nghĩa, nơi diễn ra lễ khánh thành. Bà Phạm Thị Giang cho rằng, phía sau mỗi công trình được hoàn thiện là công sức của nhiều cán bộ, công nhân và lực lượng tham gia chỉnh trang đô thị. Những đổi thay ấy không chỉ làm phố phường khang trang mà còn tạo thêm niềm tự hào cho người dân.

Thực tế, sức hút của không gian quảng trường đã hình thành từ trước khi công trình chính thức được đưa vào sử dụng. Thời gian qua, nhiều người dân đã tìm đến khu vực này để đi dạo, vui chơi và ngắm cảnh.

Không gian rộng, thoáng cùng hệ thống cảnh quan từng bước hoàn thiện đang tạo nên một diện mạo mới cho trung tâm Gia Nghĩa.

Một góc khu vực Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa - công trình lớn phía Tây Lâm Đồng

Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa có quy mô khoảng 19,26 ha, tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng. Đây là một trong những công trình hạ tầng, văn hóa có quy mô lớn tại khu vực phía Tây tỉnh Lâm Đồng.

Sau nhiều năm chờ đợi, Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa đã đến rất gần ngày khánh thành. Công trình được kỳ vọng tạo thêm một điểm đến văn hóa, vui chơi mới, đồng thời góp phần hoàn thiện hạ tầng đô thị và tạo điểm nhấn kiến trúc cho khu vực.

Phối cảnh khu vực trung tâm Quảng trường Gia Nghĩa, phía Tây Lâm Đồng

Không chỉ phục vụ các sự kiện lớn, quảng trường còn được kỳ vọng trở thành điểm gặp gỡ thường xuyên của cộng đồng. Người dân có thêm nơi đi bộ, vui chơi, sinh hoạt văn hóa. Với nhiều người, công trình còn là dấu mốc cho những đổi thay của Gia Nghĩa sau quá trình đầu tư, chỉnh trang đô thị.

Sẵn sàng cho ngày hội lớn

Theo kế hoạch, lễ khánh thành Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa và Khu liên hợp Bảo tàng - Thư viện - Công viên được tỉnh Lâm Đồng tổ chức vào tối 25/7, tại phường Bắc Gia Nghĩa. Sự kiện được tổ chức trang trọng, hướng đến trở thành ngày hội chung của người dân.

Quảng trường Gia Nghĩa được khánh thành là sự kiện có quy mô lớn khu vực phía Tây Lâm Đồng

Là địa bàn diễn ra sự kiện, phường Bắc Gia Nghĩa đã chủ động triển khai các phần việc được giao. Chủ tịch UBND phường Trịnh Anh cho biết, địa phương đã yêu cầu các đơn vị bám sát nhiệm vụ, xử lý ngay vướng mắc và hoàn thiện những phần việc còn lại.

Từ hệ thống điện, cảnh quan, vệ sinh môi trường đến phương án phân luồng giao thông đều được rà soát. Mục tiêu là tạo không gian an toàn, thuận tiện để đông đảo người dân cùng tham dự ngày hội.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương kiểm tra thực tế tại khu vực quảng trường

Mới đây, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trực tiếp kiểm tra khu vực tổ chức lễ khánh thành. Đoàn công tác rà soát công trình, trang trí, khánh tiết và phương án tổ chức chương trình. Các điều kiện về an ninh, giao thông, vệ sinh môi trường, điện và thông tin liên lạc cũng được kiểm tra kỹ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu phường Bắc Gia Nghĩa chủ động các phương án phục vụ sự kiện. Địa phương phải bảo đảm an ninh, phân luồng giao thông hợp lý và bố trí lực lượng xử lý tình huống phát sinh. Công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan cũng phải hoàn thành trước giờ khai hội.

Khu liên hợp Bảo tàng - Thư viện - Công viên cũng là một công trình được tổ chức khánh thành tại phía Tây Lâm Đồng vào cuối tháng 7/2026

Sự chuẩn bị khẩn trương đang làm không khí trước ngày khai hội thêm rõ nét. Quảng trường mới đã hiện hữu, phố phường được chỉnh trang và những sắc hoa mới xuất hiện giữa trung tâm Gia Nghĩa. Người dân đang háo hức chờ đón một trong những sự kiện văn hóa quy mô lớn của khu vực.

Sau nhiều năm chờ đợi, người dân Gia Nghĩa sắp chính thức đón nhận một không gian công cộng quy mô lớn giữa trung tâm đô thị. Công trình được kỳ vọng tạo thêm sức sống cho khu vực, góp phần lan tỏa hình ảnh một vùng đất đang chuyển mình theo hướng văn minh, hiện đại.